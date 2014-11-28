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      • Путин назвал признаком слабости включение в санкционные списки «всех чохом»

      Раздел: В мире Дата публикации: Сегодня, 09:39
      (голосов: 1)

      Владимир Путин. Фото ТАСС

      Включение в санкционные списки «всех чохом» — признак слабости, а не силы. Как сообщает ТАСС, такое мнение высказал президент России Владимир Путин в фильме «Миропорядок 2018?.

      «Что произошло? Взяли чохом всех включили в какой-то список, всех назвали врагами. Это признак слабости, а не силы, когда всех пытаются одной хлопушкой достать. Так не бывает, это проявление некомпетентности», — сказал Владимир Путин.

      Антироссийские санкции имеют своей целью сдерживание России. Это нечестная конкуренция, но такие методы применялись и раньше, считает российский лидер. «Санкции — очень старый, если не сказать древний инструмент, который применяется многими, в том числе американскими партнерами», — заявил глава российского государства. «Всегда так было — как только Россия становилась сильным, мощным государством, начиналась паника у наших партнеров, всегда начинались попытки сдерживать Россию», — сказал Владимир Путин. «Просто это способ конкурентной борьбы — нелегитимный, нечестный, но это так», — сказал он, добавив, что это «попытка сдержать рост обороноспособности нашей страны».

      При этом глава российского государства не согласился с мнением о том, что, возможно, России лучше апеллировать к Европе, чем к США. «А что они могут сделать? Они очень зависимы внутри Евросоюза. Они самостоятельно ничего не могут сделать», — пояснил президент РФ. «Когда там внутри происходят политические сложные процессы, они становятся очень зависимы от этих процессов, они становятся малопредсказуемыми», — отметил он.

      Владимир Путин уверен, что страны, ведущие антироссийскую политику, пострадают от своих действий. «Те, кто капают куда-то яд, сами и проглотят его в конце концов, сами этим ядом отравятся», — сказал он. По мнению президента РФ, «нужно занимать всегда принципиальную, честную и открытую позицию». «И с людьми в жизни так, и на международной арене», — считает он.

      Президент России надеется, что в мире никогда больше не будет применено ядерное оружие, теоретические планы его применения РФ носят лишь характер ответно-встречного удара. Он пояснил: «Это значит, что решение о применении ядерного оружия может быть принято только в том случае, если наша система предупреждения о ракетном нападении зафиксировала не только старт ракеты, но и дала точный прогноз траектории полета и времени падения головных частей на территорию Российской Федерации». «Если кем-то принимается решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить», — подчеркнул российский лидер. Он признал: «Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира это будет глобальная катастрофа». «Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?» — сказал российский президент.

      По его словам, принятие ответственных решений — неизбежная часть работы на высшем государственном посту. Говоря о возможности принятия одного из таких решений — использовании так называемой ядерной кнопки, Владимир Путин в первую очередь напомнил: «Ядерная бомба появилась впервые не у нас, а в Соединенных Штатах — это первое. Второе: мы никогда не применяли ядерное оружие. Соединенные Штаты применяли против Японии». «Где гарантия, что это не повторится?» — сказал он.

      Глава государства привел третий аргумент: «Не только мы являемся ядерной державой. Ядерные державы — Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика, Франция, Великобритания, Россия — пять основных стран, но есть еще непризнанные международным сообществом ядерные державы — это Индия, Пакистан, Израиль, поэтому здесь мы не одиноки». «Если у этих стран есть ядерное оружие, почему Россия его не должна иметь?» — задал он риторический вопрос.

      Президент РФ Владимир Путин также сказал, что не разочаровался в американском лидере Дональде Трампе, он разочарован в самой непредсказуемой системе построения отношений между РФ и США. «Нет, у меня разочарования никакого нет и более того, чисто в человеческом плане он произвел на меня очень хорошее впечатление, — сказал российский президент. — У меня разочарование совсем не в партнере, все больше в самой системе. Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует явно неэффективность и сама себя поедает. А взаимодействовать с такой системой достаточно сложно, потому что она непредсказуема».

      belta



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