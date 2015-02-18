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      • Второй за сутки взрыв прогремел в американском Остине

      Раздел: В мире Дата публикации: Сегодня, 09:37
      (голосов: 1)


      Второй за сутки взрыв прогремел сегодня в городе Остин американского штата Техас, пострадала пожилая женщина, сообщают информагентства.

       

      Подробности происшествия пока не сообщаются. Известно, что 70-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

       

      Ранее городская полиция информировала о другом взрыве, при котором погиб 17-летний подросток и ранена женщина. Тогда взорвалась посылка, оставленная около жилого дома. Данный инцидент, по словам шефа полиции, расследуется как убийство, в разбирательстве участвуют сотрудники ФБР.

       

      Кроме того, 2 марта в Остине также взорвалась оставленная утром у дома посылка, тогда погиб мужчина. Полиция не исключает связь между этими взрывами.

      belta



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