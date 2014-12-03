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      • В результате стрельбы в Белграде есть погибшие и тяжело раненые

      Раздел: В мире Дата публикации: Сегодня, 09:36
      (голосов: 1)

      Один человек погиб в результате вооруженного нападения на офис в сербском Белграде, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Сербии.

       

      Трагедия произошла на улице Рузвельта в центре сербской столицы. Сообщается, что нападавшим оказался уволенный работник фирмы 1987 года рождения. Он ворвался в офис и начал стрелять из пистолета в бывших коллег. Двое сотрудников были тяжело ранены. Третий работник офиса, пытаясь спастись, выпрыгнул в окно.

       

      В критическом состоянии пострадавшие были доставлены в больницы. Один из них впоследствии скончался в Клиническом центре Белграда.

       

      Нападавший скрылся с места происшествия, после чего был обнаружен с тяжелыми телесными повреждениями у себя дома, куда полиция прибыла на вызов о пожаре. По имеющимся сведениям, нападавший поджег квартиру и пытался покончить с собой.

       

      В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются.

      belta



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