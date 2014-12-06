Наблюдатели от СНГ отмечают профессионализм избиркомов на президентских выборах в России. Об этом говорится в промежуточном отчете миссии о ходе наблюдения за подготовкой и проведением избирательной кампании, сообщает БЕЛТА.

Во время мониторинга выборов долгосрочные наблюдатели от СНГ ознакомились с ходом избирательной кампании в Башкортостане, Карелии, Хабаровском крае, Владимирской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Тверской, Псковской, Ростовской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Членам миссии беспрепятственно предоставляются документы, касающиеся избирательного процесса. Участковые избирательные комиссии оснащены средствами связи, обеспечены техническим оборудованием, необходимой методической литературой, наглядными пособиями о выборах. На каждом избирательном участке размещена информация о кандидатах. Наблюдатели от СНГ отмечают профессионализм членов комиссий, грамотное оформление документации, что свидетельствует о системной работе ЦИК по обучению организаторов выборов», — говорится в отчете.

Наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу президентской избирательной кампании в России с 19 февраля. В составе миссии аккредитованы 318 экспертов, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Межпарламентскую ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Исполнительный комитет СНГ. На долгосрочной основе работают 40 человек.

Долгосрочные наблюдатели от Содружества провели встречи и обмен мнениями о предвыборной кампании с руководством ЦИК, Министерства иностранных дел России, предвыборных штабов ряда кандидатов на должность Президента, БДИПЧ ОБСЕ. В отчете миссии подчеркивается, что она строит свою работу в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области организации и проведения выборов, законодательством РФ, не вмешиваясь в ход избирательного процесса и уважая суверенитет государства.