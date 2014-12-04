Дональд Трамп хочет полностью прекратить финансовую поддержку Беларуси

Помощь Беларуси в рамках программ Агентства США по международному развитию (USAID) может быть полностью прекращена в 2018 году. В 2018 году по линии фонда Беларуси должны были быть выделены почти 8 миллионов долларов.
Новополоцк станет культурной столицей Беларуси 2018 года. Такое решение приняла коллегия Министерства культуры, сообщает сайт этого ведомства. Свою историю Новополоцк начал 7 июня 1958 года. В 2018-м он отметит 60-летие. В...
Беларусь в ближайший год не будет иметь проблем с выплатами по государственному долгу. К такому выводу пришли аналитики российского «Сбербанка», комментируя апрельские договоренности между Беларусью и Россией в нефтегазовой...
Дочерняя компания российского «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — зафиксировала в 2016 году чистый убыток и намерена скорректировать ряд затратных статей на ближайшие 2−3 года. Об этом рассказали несколько...
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправляется с официальным визитом в Туркменистан с 29 по 31 марта, сообщает пресс-служба главы государства. Лукашенко 30 марта сначала проведет переговоры с президентом Туркменистана...
Президент США Дональд Трамп вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель счет на 300 миллиардов долларов за услуги НАТО. Об этом в воскресенье, 26 марта, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в немецком правительстве. Бумагу...
Президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили в Америку на церемонию по случаю 100-летней годовщины вступления США в Первую мировую войну. Мероприятие пройдет 6 апреля в Канзас-Сити. Об этом рассказали в пресс-службе...
Работа Полоцкой гидроэлектростанции начнется уже в следующем году, еще через года в эксплуатацию введут Витебскую,- сообщило Министерство энергетики 09.02.2016 года. Открытие двух крупных белорусских электростанций должно...
1 июля 2015 года, на Национальном правовом интернет-портале, опубликованы ряд документов, направленных на стабилизацию финансово-экономического состояния отдельных промышленных предприятий, в частности, ОАО «Минский тракторный...
25 июня 2015 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что придаёт особое значение развитию сотрудничества между нашим государством и странами Латинской Америки. Это заявление глава государства сделал,...
23 июня 2015 года, на совещании у по актуальным внутриполитическим вопросам Глава белорусского государства высказал уверенность, что депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 30 июня 2015 года на...
17 апреля 2015 года, международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций Республики Беларусь на одну ступень - с «В3» до «Сaa1». Прогноз по рейтингу «негативный»", сообщается в...
Министерством торговли Беларуси, в связи с поднятием вопроса, в рамках пресс-конференции Президента Беларуси Александра Лукашенко, состоявшейся 29 января 2015 года, диспаритета цен, сложившего в Беларуси по сравнению с Смоленской...
Конституционный суд Беларуси считает, что, в соответствии с закреплёнными положениями в статье 17 Конституции Беларуси «О равенстве двух государственных языков», законодательные акты, издаваемые в Беларуси, затрагивающие права и...
Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2014 года составил 12,8 миллиардов долларов США, увеличившись с начала 2014 года года на 352,7 миллионов долларов США, или на 2,8% (с учетом курсовых разниц),...
590 тысяч долларов США выделит Российская Федерация Республике Беларусь на проект ПРООН по содействию вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию (ВТО). Соответствующее распоряжение Правительства Российской...
В нашей стране вводятся допмеры по защите прав потребителей, что предусмотрено указом Президента Республики Беларусь №567, подписанным главой государства 5 декабря, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Указ...
Как сообщил сегодня глава управления энергоэффективности Министерства энергетики Беларуси Михаил Малашенко, в 2018-м году наша страна планирует полностью отказаться от импортируемой электроэнергии, что обусловлено вводом в...
1 декабря 2014 года состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Калининградской области Николая Цуканова, на которой обсуждалось, взаимодействие Республики Беларусь и Калининградской...
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко констатирует положительную тенденцию в торговле Республики Беларусь и Санкт-Петербурга. На это Глава государства обратил внимание на встрече 27 ноября с губернатором...