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      • Дональд Трамп хочет полностью прекратить финансовую поддержку Беларуси

      Раздел: В мире Дата публикации: Сегодня, 15:33
      (голосов: 1)

      USAID

      Помощь Беларуси в рамках программ Агентства США по международному развитию (USAID) может быть полностью прекращена в 2018 году      . В 2018 году по линии фонда Беларуси должны были быть выделены почти 8 миллионов долларов.

      Это следует из опубликованных журналом Foreign Policy документов, которые содержат предложения президента Дональда Трампа по сокращению расходов бюджета на 2018 год, в том числе — за счет программ в рамках USAID.

      Выделяемые Беларуси средства в размере 7,9 млн долларов в следующем году предлагается сократить на 100%.

      Кроме Беларуси, предлагается полностью прекратить финансирование программ для Азербайджана, Черногории, Польши, Центрально-Африканской Республики и ряда других стран. В отношении многих стран финансирование в рамках USAID предлагается значительно сократить.

      «Обещание президента Дональда Трампа „Америка прежде всего" включает в себя план по радикальному сокращению помощи развивающимся странам, а также планируется слияние Госдепартамента и Агентства США по международному развитию», — отмечает Foreign Policy.
      Предложения по бюджету на 2018 год президент Трамп должен представить на рассмотрение Конгресса США. При этом Foreign Policy считает маловероятным, что конгрессмены одобрят такое значительное сокращение.

      Агентство США по международному развитию (USAID) является органом государственного управления по оказанию помощи за рубежом. Администратор агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с Госсекретарем США.

      Основные направления работы USAID включают поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в развивающихся странах.

      В Беларуси USAID работает с 1999 года и ставит своей задачей содействие «становлению Беларуси как демократического государства с рыночной экономикой, развитию белорусского гражданского общества, частного сектора и местных сообществ».

      «USAID оказывает поддержку развитию гражданского общества, частного сектора и предпринимательства, а также поддерживает деятельность по продвижению и защите прав уязвимых групп населения», — говорится на сайте агентства в разделе о Беларуси.

      USAID реализует в Беларуси ряд проектов в различных сферах, в том числе программу профессиональных стажировок Community Connections. На протяжении ряда лет USAID организовывало визиты в Беларусь американских экспертов-волонтеров для обмена опытом.

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