Пентагон прокомментировал серию полетов российских Ту-95 у Аляски

За последние дни российские бомбардировщики четырежды подлетали к берегам Аляски. Пентагон отреагировал на эту серию полетов, отметив, что не видит в этом ничего провокационного. Не вызвали эти полеты интереса и в Белом доме.
Литовское воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси. МИД Беларуси вызвал посла Литвы и вручил ноту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Нарушение государственной границы со стороны Литвы было...
Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ, но это не приведет к снижению золотовалютных резервов страны. Об этом журналистам 19 апреля заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас...
Россия была проинформирована о предстоящих ударах США в Сирии по существующим каналам связи. Но «[президенту России Владимиру] Путину никто не звонил», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ...
Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии, заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны РФ...
Президент США Дональд Трамп принял решение начать военную кампанию в Сирии против правительства Башара Асада. Два американских корабля запустили 59 ракет «Томагавк» в сторону сирийской авиабазы Шайрат. Как объяснил Трамп, цель...
Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор, который тянется еще с прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, Беларусь не готова погасить долг за газ, на...
Президент России Владимир Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовалось в корыстных целях». Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24». «Мы...
В Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия...
Ряду российских нефтяных компаний велено ограничить поставки моторного топлива в Беларусь. Об этом сообщили два трейдера и подтвердил профильный чиновник. В Министерстве энергетики считают нецелесообразным поставки крупных...
СБУ обратилась к белорусским коллегам за объяснением слов Александра Лукашенко, который накануне рассказал о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине. Об этом на брифинге в среду заявил руководитель аппарата председателя СБУ...
В начале 2014 года курс рубля внезапно пошатнулся. Не вдаваясь в долгие подробности, почему так произошло, все восприняли этот факт за обычную новость и потешили себя надеждой, что вскоре все наладится. Однако на дворе 2015 год,...
Российские поклонники марки Opel могут приобрести эти автомобили в Республике Беларусь, на складах у дилеров которой скопилось достаточное количество автомобилей, чтобы удовлетворить спрос на 6-7 месяцев. Именное такое...
В Институте морских поселений расположенном в Сан-Франциско ведется подготовка к строительству и международному юридическому оформлению первого в мире плавучего города, который может появиться уже к 2020-ому году. Идея...
Вчера, 4 февраля, во время видеобрифинга председатель Совета директоров СП "Евразийская инжиниринговая компания", генеральный директор СП "Росбелмаркетингцентр" Александр Ольшевский заявил, что инвесторов из России в...
Радиостанция «Мелодии Века» подготовила и выпустила в свет серию дисков с музыкой. Лучшее, что было на советских танцплощадках и дискотеках. Песни, которые когда-то можно было услышать лишь на волнах «вражеского» радио. Мелодии,...
Белорусам, которые намереваются воспользоваться ситуацией на автомобильном рынке России и купить авто в РФ, стоит поторопиться. Представители авторынка не стали ждать 2015 года и подняли цены на предлагаемые автомобили на...
В первые дни действия ограничений на транзит через Россию, Россельхознадзор Российской Федерации не впустил на территорию России 360 тонн овощей и фруктов следующих из Республики Беларусь. Такое заявление сделали в...
Название: Против природы Название зарубежное: Against the Wild Год: 2014 Страна: Канада В ролях: Наташа Хенстридж, Тед Уиттэлл, Эрин Питт, Грег Кэмпбелл, Дженнифер Гибсон, Шон Сторер, Рейнбоу Фрэнкс, С.Дж. Адамс, Сара Дикинс,...
Берега рек, а также прочих проточных водоемов – это места повышенной опасности. Мало того, что ветровая и водная эрозии постепенно изменяют очертания берегов, так еще они же дополнительно воздействуют на их структуру,...