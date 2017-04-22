Ученые нашли в Великобритании вторую копию Декларации независимости США

Ученые Гарвардского университета объявили, что обнаружили в Великобритании вторую копию Декларации независимости США, выполненную на пергаменте. Они рассказали об этом на конференции в пятницу, 21 апреля, передает The Guardian. Исследование также опубликовано на сайте вуза.
Единый налог по УСН – это возможность для малого предпринимательства уменьшить налоговое бремя. Единый налог за год должен быть перечислен в бюджет не позже крайней даты предоставления декларации. Известно, что дата ее подачи для...
Хотя для Республики Беларусь подделка документов явление редкое, всё же попадаются исключительные случаи. Так в этом году было выявлено три фальшивки, все советского образца. Об этом рассказала официальный представитель...
Каждый новорожденный получит украшенный белорусским национальным орнаментом сувенир. Подарки посвятят проводимому в стране «Дню вышиванки». Вручение подарков и празднование пройдет 02.07.2016 г. в Новополоцке. Молодые мамы...
Огонь. Его пляшущие язычки способны не только подарить человеку тепло, уют и комфорт, но и напрочь лишить всего того, что его когда-то окружало. Из-за него он может остаться без дома, ценностей, вещей, документов, утратить свое...
Николай Шевчук председатель Полоцкого районного исполнительного комитета и Иосиф Грибович председатель Полоцкого районного Совета депутатов, поздравили всех жителей Полоцка, гостей города и ветеранов ВОВ с Днем Независимости...
Дмитрий Демидов председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета и Вячеслав Дурнов председатель городского Совета депутатов, 03 июля поздравили новополочан с Днем Независимости Беларуси. Обратившись к...
Лучшим студентам Полоцкого государственного университета выпала часть стать участниками Республиканского Президентского Бала, участие в бале также принимал Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. Президентский бал...
Полоцк и Полоцкий район проведут праздничные мероприятия приуроченные Дню Независимости Беларуси: 2 и 3 июля - Полоцкий район проведет патриотическую акцию «Никто не забыт» и «Автобус освобождения». 3 июля (10:00) -...
29 мая 2015 года стало известно, что замруководителя движения "За государственность и независимость Беларуси" Александр Мех собирается участвовать в президентских выборах. Политик ставит перед собой цель – объединить...
12 апреля 2015 года, за считанные часы до премьеры 5 сезона «Игры престолов», в интернет просочились пиратские копии первых 4-х серий популярного сериала. Менее чем за 24 часа серии скачали более 1 миллиона раз по всему...
Документ из архива полоцкий архиепископов датированный XV веком, неожиданно обнаружен Минскими учеными в архивах Нижнего Новгорода. Дмитрий Яцевич, директор Национального исторического архива Республики Беларусь, прибывая на...
Вчера, 29 января, во Дворце независимости Президент Беларуси отвечал на вопросы журналистов более семи часов. Пресс-конференция стартовала с краткого вступительного слова Главы государства. Он поведал об итогах развития...
Исследователи из США изучили обстоятельства смерти 25 миллионов человек и пришли к выводу, что шансов умереть в день рождения больше, чем в любой другой день календаря. Умерших в свой день рождения в возрасте старше 14 лет...
В саду официальной резиденции британской королевы Елизаветы II Букингемского дворца и одной из самых популярных достопримечательностей Великобритании – случайно обнаружили галлюциногенные грибы (мухоморы Amanita muscaria). ...
Вскоре белорусы смогут подавать апелляцию в любой суд страны. Такое решение было принято Советом по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте, в состав которого входят руководители судов и ученые-юристы. Теперь...
Уже не единожды мы слышали о том, что вся выпускаемая продукция должна соответствовать определенным нормам и технологическим критериям, а также общим государственным стандартам. Но как же доказать тот факт, что она действительно...
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В минувшую пятницу в Новополоцком роддоме царило оживление: медперсонал и мамочки, родившие малышей в День Независимости Республики Беларусь, ждали приезда гостей – представителей первичных организаций РОО...
Декларирование - обязательный вид сертификации, вследствие которого клиент на основе своих доказательств, или их получение с помощью организации по сертификации, подтверждает, что его продукция, которую он выпускает,...