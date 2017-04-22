Великобритания впервые за 135 лет прожила сутки без использования угля

Великобритания впервые со времен промышленной революции провела сутки без использования угля для генерации электричества, сообщает Би-би-си со ссылкой на национального оператора электроэнергии National Grid.
Из материалов финансовой отчётности Белорусских ОАО, опубликованных на сайте Министерства финансов, по итогам двух кварталов 2016 года, численность сотрудников на крупнейших ОАО Полоцка и Новополоцка продолжает сокращаться, по...
Современные Солнечные панели функционируют с использованием соединенных пластин из кремния, с проложенными в них электро-проводниками. После попадания на пластину солнечного света, происходят процессы фотоэффекта и электроны...
Среди широкого ассортимента автономных источников энергоснабжения необходимо отметить промышленный дизельный генератор, представляющий собой серьезный трехфазный силовой агрегат. Установка обеспечивает бесперебойную подачу...
Работа Полоцкой гидроэлектростанции начнется уже в следующем году, еще через года в эксплуатацию введут Витебскую,- сообщило Министерство энергетики 09.02.2016 года. Открытие двух крупных белорусских электростанций должно...
Обезвреживание двух арсеналов с боеприпасами хранящимися со времен ВОВ произошло в Полоцком районе в течении одних суток,- сообщается на сайте Министерства внутренних дел РБ. За одно воскресенье (13.09.2015 года), саперам...
В нынешних условиях, когда электростанции зависят от угля и газа, которых все чаще стало не хватать на нужды людей, участились случаи отключения света в целях экономии. Порой электричества нет по несколько часов, что очень плохо...
Международный детский турнир по плаванию им. Героя Советского Союза Степана Пашкевича, состоится 21-25 апреля 2015 года в Полоцком районе. Турнир соберет шестьсот пятьдесят участников из 9 стран. По сообщению Полоцкого...
17 апреля 2015 года, международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций Республики Беларусь на одну ступень - с «В3» до «Сaa1». Прогноз по рейтингу «негативный»", сообщается в...
26 апреля 2014 года состоится акция «Чернобыльский шлях». Минский городской исполнительный комитет дал разрешение на проведение акции. Об этом сообщил один из инициаторов мероприятия председатель Партии БНФ Алексей...
В последнее время все большую и большую популярность набирает такая аренда. Как аренда. Сегодня арендуется все предметы, начиная от небольших предметов бытового плана и электроинструментов, до машин, домов и целых производств....
В первых числах апреля этого года в Черногории вступает в силу Закон об иностранных гражданах, одобренный в декабре 2014 года парламентом страны, появление которого в стране давно ожидают, отмечают эксперты рынка недвижимости...
Если бы выборы президента страны в Беларуси были уже сегодня, то за действующего Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко проголосовали бы 40% избирателей. Такие данные были получены в результате национального опроса...
22 декабря 2014 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко освободил от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета - Петра Рудника, сообщает пресс-служба Президента Беларуси. Петр...
Республика Беларусь за 9 месяцев 2014 года импортировала 3,7 млрд кВт-ч электроэнергии, что составляет на 31,6% меньше по сравнению с 2013 годом, сообщает Министерстве энергетики Республики Беларусь. Вместе с тем, в...
Как сообщил сегодня глава управления энергоэффективности Министерства энергетики Беларуси Михаил Малашенко, в 2018-м году наша страна планирует полностью отказаться от импортируемой электроэнергии, что обусловлено вводом в...
30 ноября 2014 года в ходе региональных парламентских выборов и выборов в муниципальное правительство Польши зафиксировано рекордное число кандидатов-геев. В стране, которая всегда славилась своей консервативностью и...
Опять проблемы с электричеством? Остались без света и не желаете с этим мириться? Коммунальные и прочие службы не особо стремиться устранить последствия дождя и сильного порывистого ветра именно у вас? Ну что ж. добро пожаловать...
И снова наши полоцкие пограничники нас порадовали. В ночь, на 8 октября были задержаны две партии нелегальных сигарет. Э то произошло на станции Бигосово Верхнедвинского района. 20 коробов с сигаретами были спрятаны под слоями...