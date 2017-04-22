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      • МВФ объявил условие получения Украиной нового кредита

      Раздел: В мире Дата публикации: 22-04-2017, 20:10
      (голосов: 1)

      МВФ объявил условие получения Украиной нового кредита

      Повышение пенсионного возраста — критически важное действие для продолжения сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной.       Как передает в пятницу, 21 апреля, агентство УНИАН, об этом заявил директор европейского департамента организации Пол Томсен.


      Он подчеркнул, что пенсионная реформа — важная часть программы сотрудничества МВФ и Украины и очередного ее пересмотра, а повышение эффективного возраста выхода на заслуженных отдых — одно из намеченных преобразований.

      «Повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно. Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра [программы сотрудничества МВФ и Украины]», — отметил Томсен.
      Он также посетовал, что пенсионная реформа в Украине уже несколько раз откладывалась. Субсидии по старости в этой стране глава европейского департамента фонда охарактеризовал как «очень-очень низкие». «У Украины есть серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что в стране второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире», — приводит его слова агентство.

      4 апреля Евросоюз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на 600 миллионов евро. Днем ранее Порошенко сообщил, что Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов в рамках программы макрофинансовой помощи.

      19 марта фонд перенес рассмотрение вопроса о пересмотре плана расширенного финансирования Украины. Обновленный меморандум о сотрудничестве Киев и МВФ подписали в начале марта.

      В январе фонд выдвинул ряд требований к Украине, выполнив которые, страна сможет получить новый транш, среди них было указано и повышение пенсионного возраста.

      В апреле 2015 года Евросоюз одобрил программу макрофинансовой помощи Украине на сумму в 1,8 миллиарда евро. Оговаривалось, что всего будет три транша. Первые два — в 2015-м, а третий — в 2016 году.

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