МВФ объявил условие получения Украиной нового кредита

Повышение пенсионного возраста — критически важное действие для продолжения сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной. Как передает в пятницу, 21 апреля, агентство УНИАН, об этом заявил директор европейского департамента организации Пол Томсен.
Повышение пенсионного возраста — критически важное действие для продолжения сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной. Как передает в пятницу, 21 апреля, агентство УНИАН, об этом заявил директор европейского департамента организации Пол Томсен.
СБУ обратилась к белорусским коллегам за объяснением слов Александра Лукашенко, который накануне рассказал о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине. Об этом на брифинге в среду заявил руководитель аппарата председателя СБУ...
Когда мы слышим о том, что в некоем государстве разрешено двойное гражданство, многие из нас ассоциируют это со свободой выбора, широкими возможностями человека в стране и прочее. Это значит, что правительство не загоняет своих...
Тактической группой «Беларусь» сегодня сделано заявление по отношению к задержанному бойцу антитеррористической операции в Украине. Тактическая группа, объединяющая в себе белорусских патриотов борющихся за территориальную...
2 и 7 июля 2015 года, в Минске состоятся заседания рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию в Донбассе, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Со слов Павела Климкина, в Минске были...
29 мая 2015 года представители министерств по ЧС Российской Федерации и Украины проводят в белорусской столице переговоры. По словам советника посольства РФ в Беларуси Владимира Марчуков стороны собрались за столом...
16 апреля 2015 года, докладывая Президенту Беларуси Александру Лукашенко, председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало заявил, что судебно-правовая реформа в Беларуси выходит на завершающую стадию и в текущем году...
17 апреля 2015 года, Президент Беларуси Александра Лукшенко, на встрече с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении Европейского Союза Йоханнесом Ханом заявил, что Беларусь заинтересована в...
17 апреля 2015 года, международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций Республики Беларусь на одну ступень - с «В3» до «Сaa1». Прогноз по рейтингу «негативный»", сообщается в...
Финская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Nokia покупает французского конкурента Alcatel-Lucent за 15,6 миллиарда евро. Как говорится в сообщении Nokia, акционеры Alcatel-Lucent за каждую...
По статистическим данным, предоставленным Нацбанком Беларуси, по данным на 1 февраля нынешнего года золотовалютный резерв нашей страны составляет 4 миллиарда 724,7 миллионов долларов США. Только за январь этого года...
Вчера, 29 января, во Дворце независимости Президент Беларуси отвечал на вопросы журналистов более семи часов. Пресс-конференция стартовала с краткого вступительного слова Главы государства. Он поведал об итогах развития...
Как заявил в интервью изданию «Украина дипломатическая» посол Беларуси в Украине Валентин Величко, наша страна никогда не позволит другим странам вводить войска в Украину через свои территории. «Глава нашего государства...
Наверняка, автовладельцы, да и просто автолюбители уже в курсе, что с сегодняшнего дня цены на топливо скаканули вверх. В принципе, это неудивительно и люди были частично к этому готовы, поэтому накануне не было очередей и...
По результатам встречи Президентов Беларуси и Украины, прошедшей в эти выходные, было принято решение о начале вещания в Беларуси одного из украинских национальных каналов. Как стало известно сегодня утром, им будет «Первый...
Вещание телеканала «Беларусь 24» в Украине не прекращалось, сообщает пресс-служба БТРК. «Рады, что решение вопроса в отношении белорусского государтсвенного канала было объективным и сотрудничество с украинскими коллегами...
22 декабря Беларусь во исполнение своих обязательств выплатила по кредиту стэнд-бай Международного валютного фонда выплатила очередной штраф в размере 79,9 млн долларов. Предыдущий раз во исполнение своих обязательств 23...
16 декабря 2014 года, в Минске, под председательством исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, пройдет Совет постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества....
Наверняка, нет равнодушных среди россиян и белорусов к обстановке, которая сложилась в Украине. Да и другие граждане бывшего Советского Союза также следят за Украиной и диву даются. За окном 21 век, а на Украине творится...
Последнее время, Украина является одним из самых часто упоминаемым государством, для средств массовой информации всего мира. Этот интерес вызван стремительно развивающимися событиями, которые там происходят. Еще в конце прошлого...