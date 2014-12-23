Москва восприняла атаку на базу в Хомсе как акт агрессии против своего союзника

Россия была проинформирована о предстоящих ударах США в Сирии по существующим каналам связи. Но «[президенту России Владимиру] Путину никто не звонил», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии, заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны РФ...
Президент США Дональд Трамп принял решение начать военную кампанию в Сирии против правительства Башара Асада. Два американских корабля запустили 59 ракет «Томагавк» в сторону сирийской авиабазы Шайрат. Как объяснил Трамп, цель...
Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор, который тянется еще с прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, Беларусь не готова погасить долг за газ, на...
Президент России Владимир Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовалось в корыстных целях». Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24». «Мы...
В Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия...
Белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба президента. Александр Лукашенко...
Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения мира и спокойной жизни граждан в стране и ориентирует властные органы на поддержание правопорядка в строгом соответствии с законами и Конституцией. Об этом глава государства...
Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» не отменялся и не приостанавливался. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», сообщает...
Ряду российских нефтяных компаний велено ограничить поставки моторного топлива в Беларусь. Об этом сообщили два трейдера и подтвердил профильный чиновник. В Министерстве энергетики считают нецелесообразным поставки крупных...
В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан», сообщает...
СБУ обратилась к белорусским коллегам за объяснением слов Александра Лукашенко, который накануне рассказал о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине. Об этом на брифинге в среду заявил руководитель аппарата председателя СБУ...
Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий...
По поручению Александра Лукашенко, новый президентский помощник по Витебской обл., а также губернатор, должны заняться созданием хорошего областного кадрового резерва. Заявление президента прозвучало сегодня, 22.12.2015г. на...
16 апреля 2015 года, принимая с докладом Главу Администрации Президента Александра Косинца, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул необходимость улучшения взаимодействия с Китайской Народной Республикой. ...
17 апреля 2015 года Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с национальным праздником - Днем Эвакуации. ...
В пресс-службе Президента сообщили, что Александр Лукашенко проводит краткосрочный отпуск в Сочи. За время пребывания в этом курортном городе Глава государства намерен посмотреть, как идёт реализация планов по развитию...
Вчера, 29 января, во Дворце независимости Президент Беларуси отвечал на вопросы журналистов более семи часов. Пресс-конференция стартовала с краткого вступительного слова Главы государства. Он поведал об итогах развития...
Во время состоявшейся телефонной конференции Президента Российской Федерации Владимира Путина, Президента Франции Франсуа Олланда, Канцлера Германиии Ангелы Меркель и Президента Украины Петра Порошенко лидеры стран...
Вечером 1-го октября в одной из приграничных деревень вблизи белорусско-латвийской границы военнослужащими Полоцкого пограничного отряда был задержан нарушитель законодательства о Государственной границе. Попасть в Европу пытался...