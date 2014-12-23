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      • Москва восприняла атаку на базу в Хомсе как акт агрессии против своего союзника

      Раздел: В мире Дата публикации: Сегодня, 18:10
      (голосов: 1)

      Дмитрий Песков

      Россия была проинформирована о предстоящих ударах США в Сирии по существующим каналам связи. Но «[президенту России Владимиру] Путину никто не звонил», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

      «Да, эта информация [о предстоящих ударах] была предоставлена», — сказал представитель Кремля.
      «По существующим каналам обмена информацией», — уточнил Песков способ получения Москвой сообщения от США.

      Пресс-секретарь российского лидера оставил «без комментариев» вопрос о том, что Россия специально не стала перехватывать ракеты США.

      Минувшей ночью корабли ВМС США выпустили 59 крылатых ракет по территории Сирии. Как сообщается, цель удара — аэродром Шайрат в провинции Хомс, с которого якобы ранее была проведена химическая атака.

      Акт агрессии против союзника
      По словам Пескова, Москва восприняла удары США по Сирии как акт агрессии против своего союзника.

      «Поскольку мы оказываем помощь сирийским вооруженным силам в соответствии с обращением руководства Сирии, то Сирия является нашим союзником», — пояснил Песков.
      Удары США по авиабазе в Сирии нанесли вред делу борьбы с терроризмом, подчеркнул представитель Кремля.

      «Что касается изменения какой-то геополитической композиции после этих ударов, то давайте вместе наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация. Пока однозначно можно сказать, что эти удары нанесли вред делу борьбы с терроризмом», — подчеркнул представитель Кремля.
      Песков напомнил, что о реакции и оценках президента РФ об ударах США по Сирии Кремль уже ранее сообщал.

      «В целом это было именно в том объеме, в котором мы хотели сказать», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

      Удар в интересах террористов
      Пресс-секретарь президента также отметил, что удар США по аэродрому в Сирии был де-факто нанесен в интересах террористов.

      «Однозначным является тот факт, что удары [США по Сирии] де-факто нанесены в интересах ИГИЛ, „Джебхат-ан-Нусры" и других террористических организаций», — заявил он журналистам.

      «В этой связи также можно выразить сожаление», — добавил он.

      «Мы уж не знаем, какие цели преследовал Вашингтон, принимая решение об этих ударах», — заметил при этом Песков.

      Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает нелогичным обвинять кого бы то ни было в использовании химического оружия без проведения расследования.

      «Необходимо совместно искать ответы на эти вопросы, но делать скоропалительные заключения, сразу обвиняя кого-то, не имея никакой информации, не имея данных и не проводя расследование, это по меньшей мере нелогично», — сказал он, отвечая на вопрос о том, допускает ли Москва, что химические реагенты могли появиться в Идлибе из-за ошибки сирийской армии.

      Риски увеличились
      Ракетный удар США существенно повысил риски инцидентов в Сирии, считают в Кремле. «На фоне ракетных ударов [США по аэродрому в Сирии] вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении риска, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Риск и так повышен существенно».

      Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, не повысит ли решение РФ приостановить действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии риск инцидентов в небе над этой страной.

      Песков также пояснил, что после удара США по территории Сирии этот документ утратил смысл. «Смысл меморандума был утерян сегодня ночью с нанесением ударов», — сказал он.

      Планы российских военных Песков не комментирует
      Кремль не комментирует возможность защиты силами российских военных объектов сирийской армии.
      «Это вопрос, который нужно адресовать нашим военным коллегам», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

      Представитель Кремля напомнил, что Вооруженные силы РФ легитимно с точки зрения международного права находятся в Сирии в связи с обращением законного сирийского руководства.

      «Они [российские военные] продолжают операцию [против террористов] и делают все, что необходимо в интересах тех задач, которые были поставлены Верховным главнокомандующим, президентом [РФ Владимиром] Путиным», — подчеркнул он.

      Телефонные переговоры не планируются
      Телефонного разговора президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пока не планируется, сообщил Песков.

      «В настоящий момент не планируется [общение по телефону лидеров]», — сказал представитель Кремля.

      На вопрос, планируется ли телефонный разговор Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, Песков ответил: «Сегодня пока ничего не планируется».

      Минувшей ночью Трамп сообщил, что по его распоряжению был нанесен ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы ранее была проведена химическая атака.

      О визите Тиллерсона
      При этом представитель Кремля оставил без ответа вопрос о предстоящем визите госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию.

      На вопрос журналистов, приветствуется ли по-прежнему приезд госсекретаря США в Москву, представитель Кремля напомнил, что «Рекс Тиллерсон едет по приглашению министра иностранных дел [РФ Сергея] Лаврова». Поэтому, по его словам, соответствующий вопрос следует адресовать в МИД РФ.

      Планируется, что Тиллерсон посетит Россию 11−12 апреля.
       
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