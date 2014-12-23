Минобороны России: только 23 из 59 ракет Tomahawk долетели до атакованной авиабазы в Сирии

Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии, заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия была проинформирована о предстоящих ударах США в Сирии по существующим каналам связи. Но «[президенту России Владимиру] Путину никто не звонил», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ...
Президент США Дональд Трамп принял решение начать военную кампанию в Сирии против правительства Башара Асада. Два американских корабля запустили 59 ракет «Томагавк» в сторону сирийской авиабазы Шайрат. Как объяснил Трамп, цель...
Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор, который тянется еще с прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, Беларусь не готова погасить долг за газ, на...
Президент России Владимир Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовалось в корыстных целях». Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24». «Мы...
Объемы нового льготного кредитования в ближайшие годы в Беларуси будут сокращаться, и в 2019 году лимит выдачи таких кредитов будет сведен к нулю. По данным Министерства экономики, в 2017 году объем директивных кредитов составит...
Республиканскую систему мониторинга общественной безопасности решено создать в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко,...
СБУ обратилась к белорусским коллегам за объяснением слов Александра Лукашенко, который накануне рассказал о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине. Об этом на брифинге в среду заявил руководитель аппарата председателя СБУ...
Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий...
Каким образом показать свою рекламу как можно большему количеству людей? Как быстро заполучить большое количество клиентов? Лучшее средство для этого - распространение печатной продукции, в виде рекламных листовок. Этот способ...
В городе Полоцк началось размещение двух дивизионов С 300 (зенитно-ракетные комплексы). Дивизионы прибыли в город из российского г.Хабаровска. В настоящий момент их размещают на позициях. По словам О.Двигалева,...
Полный ассортимент произведенных на территории России и соседних стран подшипников и карданных валов доступен на сайте компании rusfkl.ru более полувека занимающейся производством данных изделий. Центральные склады предприятия...
В сфере АПК Витебщины зафиксировано самое большое количество коррупционных дел. О таком неутешительном лидерстве рассказала Инна Горбачева, официальный представитель регионального УСК. По словам Инны Горбачевой, за прошедшие...
17 апреля 2015 года Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с национальным праздником - Днем Эвакуации. ...
Вчера, 4 февраля, во время видеобрифинга председатель Совета директоров СП "Евразийская инжиниринговая компания", генеральный директор СП "Росбелмаркетингцентр" Александр Ольшевский заявил, что инвесторов из России в...
В октябре-ноябре 2014 белорусы вывезли из России 21,5 тыс. автомобилей, сообщил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. «По самым скромным подсчетам это около 320 миллионов долларов. Это доллары, которые белорусы...
Последние полученные статистические данные свидетельствуют о том, что ежегодное количество тех людей, которые заняты в производственной сфере постоянно и неукоснительно растет. И это объясняться не только тем, что...
Вечером 1-го октября в одной из приграничных деревень вблизи белорусско-латвийской границы военнослужащими Полоцкого пограничного отряда был задержан нарушитель законодательства о Государственной границе. Попасть в Европу пытался...
Системы контроля доступа. В нынешнем веке, где повсюду подстерегает опасность, важно знать, что вы надежно защищены. Особенно это актуально для вашего рабочего места. Ведь там проходит большая часть вашего времени. Ну а если вы...
В Новополоцке состоялась сороковое заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства Беларуси и России. Белорусскую делегацию на встрече возглавлял председатель Государственного пограничного комитета Александр...