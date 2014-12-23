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      • Минобороны России: только 23 из 59 ракет Tomahawk долетели до атакованной авиабазы в Сирии

      Раздел: В мире Дата публикации: Сегодня, 18:05
      (голосов: 1)

      Минобороны России

      Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии, заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

      «По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно», — сказал он.

      «Таким образом, боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе — крайне низкая», — добавил он.

      Конашенков также сообщил, что сирийская ПВО будет укреплена после атаки на авиабазу в провинции Хомс.

      «Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил», — сказал представитель ведомства.
       
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