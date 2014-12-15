США начали бомбить Сирию

Президент США Дональд Трамп принял решение начать военную кампанию в Сирии против правительства Башара Асада. Два американских корабля запустили 59 ракет «Томагавк» в сторону сирийской авиабазы Шайрат. Как объяснил Трамп, цель удара — предотвращение налетов с применением химического оружия против мирного населения. «Медуза» рассказывает самое важное о начале военной кампании США в Сирии.
Граждане должны взаимодействовать со спецслужбами при риске террористической угрозы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Теракт в Санкт-Петербурге,...
Россия была проинформирована о предстоящих ударах США в Сирии по существующим каналам связи. Но «[президенту России Владимиру] Путину никто не звонил», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ...
Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии, заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны РФ...
Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор, который тянется еще с прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, Беларусь не готова погасить долг за газ, на...
Президент России Владимир Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовалось в корыстных целях». Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24». «Мы...
Президент США Дональд Трамп вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель счет на 300 миллиардов долларов за услуги НАТО. Об этом в воскресенье, 26 марта, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в немецком правительстве. Бумагу...
В Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия...
Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения мира и спокойной жизни граждан в стране и ориентирует властные органы на поддержание правопорядка в строгом соответствии с законами и Конституцией. Об этом глава государства...
Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» не отменялся и не приостанавливался. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», сообщает...
Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий...
Келлиэнн Конвей - давняя советница и соратница Дональда Трампа. Однако сейчас она явно подвела президента, оказавшись героиней скандальных фото, сделанных журналистами. В момент официального приема она попыталась поудобнее...
В ночь на 06 апреля 2016г. сотрудниками Полоцкого МЧС было спасено четверо людей, находившихся в горящей квартире одного из многоквартирных домов в Полоцке. Еще восьмерых жителей соседних квартир, спасателям пришлось эвакуировать...
Тактической группой «Беларусь» сегодня сделано заявление по отношению к задержанному бойцу антитеррористической операции в Украине. Тактическая группа, объединяющая в себе белорусских патриотов борющихся за территориальную...
16 апреля 2015 года, принимая с докладом Главу Администрации Президента Александра Косинца, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул необходимость улучшения взаимодействия с Китайской Народной Республикой. ...
17 апреля 2015 года Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с национальным праздником - Днем Эвакуации. ...
17 апреля 2015 года, Президент Беларуси Александра Лукшенко, на встрече с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении Европейского Союза Йоханнесом Ханом заявил, что Беларусь заинтересована в...
Вчера, 29 января, во Дворце независимости Президент Беларуси отвечал на вопросы журналистов более семи часов. Пресс-конференция стартовала с краткого вступительного слова Главы государства. Он поведал об итогах развития...
Жизнь среднего класса в России очень изменилась из-за резкого падения рубля. Среди секторов экономики в России, понесших наибольший ущерб, оказался туризм, пишут Джеймс Марсон и Александр Коляндр в статье "Слабый рубль...
В результате четких и слаженных действий полоцкими пограничниками в ночь с 12 –го на 13-е апреля предотвращены 2 попытки незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь 2 группами нелегалов. В...