США начали бомбить Сирию

Президент США Дональд Трамп принял решение начать военную кампанию в Сирии против правительства Башара Асада. Два американских корабля запустили 59 ракет «Томагавк» в сторону сирийской авиабазы Шайрат. Как объяснил Трамп, цель удара — предотвращение налетов с применением химического оружия против мирного населения. «Медуза» рассказывает самое важное о начале военной кампании США в Сирии. Два американских корабля запустили 59 ракет «Томагавк» в сторону сирийской авиабазы Шайрат. Как объяснил Трамп, цель удара — предотвращение налетов с применением химического оружия против мирного населения. «Медуза» рассказывает самое важное о начале военной кампании США в Сирии.





Дональд Трамп приказал уничтожить авиабазу в Сирии. Об этом президент США заявил в четверг, 6 апреля, в своей резиденции во Флориде, где он принимает китайского лидера Си Цзиньпиня. По словам Трампа, нет сомнений, что Сирия при бомбардировке Идлиба во вторник, 4 апреля, применила химическое оружие и нарушила международные конвенции и требования Совета безопасности ООН. Годы попыток изменить поведение Башара Асада ни к чему не привели, сказал Трамп; поэтому он призывает «все цивилизованные нации» присоединиться к США и помочь остановить кровопролитие в Сирии.





Трамп раньше обещал не вмешиваться в дела других стран. И во время предвыборной кампании, и после избрания президентом Дональд Трамп не раз говорил, что будет договариваться с Башаром Асадом и не планирует добиваться его свержения — и уж тем более начинать военную кампанию. Свое мнение Трамп резко изменил после химической атаки в провинции Идлиб, в результате которой погибли более 80 человек.





Сразу после событий в Идлибе Трамп назвал атаку ужасным преступлением и заявил, что, возможно, пересмотрит свое отношение к Асаду. Россия вступалась за Дамаск: по версии российского МИД, сирийские самолеты разбомбили склад террористов, на котором находилось химическое оружие (в мировом сообществе эта версия не вызвала поддержки). К вечеру 6 апреля стало известно, что Трамп обсуждал в закрытом режиме возможность авиаудара по сирийским войскам в качестве ответа на применение химического оружия.





Ракетный удар был нанесен в ночь на 7 апреля. Целью 59 «Томагавков» стал военный аэродром Шайрат, с которого, предположительно, и вылетели сирийские самолеты, несущие химическое оружие, перед атакой в Идлибе. Пентагон утверждает, что ракеты были нацелены не на людей, а на сирийские истребители, укрытия для самолетов, радары, склады с амуницией, боеприпасами и противоракетные системы. Станет ли ракетный удар разовой акцией или за ним последуют другие, неизвестно.





В Минобороны США также утверждают, что предупредили Россию об авиаударе, но не спрашивали разрешения — то есть уведомили о своих действиях. Есть неподтвержденные сведения, что сирийские военные успели эвакуировать часть самолетов с базы. Были ли на базе россияне, достоверно неизвестно; РФ использовала авиабазу Шайрат как аэродром подскока в первый год военной кампании в Сирии. Сейчас, как утверждают в Пентагоне, российских самолетов на ней не было, однако могли находиться военные советники.





Масштаб разрушений достоверно неизвестен, но аэродром, судя по всему, выведен из строя. По различным данным, в результате удара погибли трое или четверо сирийских военных, есть сведения о двух жертвах среди мирного населения. «Сирийская обсерватория по правам человека», базирующаяся в Великобритании, утверждает, что авиабаза полностью разрушена, в том числе уничтожена и взлетно-посадочная полоса. РИА «Новости» со ссылкой на источник на авиабазе утверждает, что аэродром понес значительный ущерб, а все самолеты выведены из строя.

Россияне, по всей видимости, в результате удара «Томагавков» не пострадали; по крайней мере, так заявил Интерфаксу депутат Госдумы Дмитрий Стеблин со ссылкой на собственные осведомленные источники.





США требуется разрешение Совета Безопасности ООН. Военная агрессия против того или иного государства считается с точки зрения международного права законной в случае, если это самооборона, либо после постановления Совбеза ООН о применении силы, как это было в случае с Ливией в 2011 году. Вопрос о начале военной кампании против режима Башара Асада в Совбезе поднимался неоднократно и всегда встречал противодействие России, которая имеет право вето. Очевидно, в ближайшее время Совет безопасности рассмотрит ситуацию с американским ударом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что позиция Москвы по Асаду не является «окончательной» и может быть изменена, однако это заявление он сделал до того, как Штаты нанесли удар по авиабазе.





Россия назвала удар по авиабазе агрессией против суверенного государства «под надуманным предлогом». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, США пытаются отвлечь внимание от других проблем в регионе, в том числе от гибели более чем 200 мирных жителей после авиаудара международной коалиции (воюющей с террористами «Исламского государства») в Мосуле. Авиаудар был нанесен 17 марта по запросу иракских военных. Его осуществляли на самолетах Пентагона; утверждается, что у пилотов и командования не было сведений, что в доме скрываются местные жители.





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