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      • Путин прокомментировал митинги против коррупции в России

      Раздел: В мире Дата публикации: Вчера, 19:22
      (голосов: 1)

      Путин прокомментировал митинги против коррупции в России

      Президент России Владимир Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовалось в корыстных целях». Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

      «Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас. Кстати говоря, в последнее время меньшей, судя по опросам общественного мнения», — сказал он.

      Путин подчеркнул, что «мы это делаем и люди в стране это видят».

      «Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были всегда в центре общественности. Единственное, что я считаю неправильным — если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных целях этот инструмент», — добавил российский лидер.

      По словам Путина, «инструмент» может использоваться не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии выборных кампаний в России.

      «Этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны. К чему это привело, к какому кровопролитию — мы знаем. Борьба с коррупцией — да, использование этого инструмента в политических целях — нет», — добавил президент.

      26 марта в Москве и других городах России состоялись несогласованные митинги против коррупции. По последним данным, были задержаны более 1 тыс. человек, включая оппозиционера Алексея Навального.

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