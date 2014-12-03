Путин прокомментировал митинги против коррупции в России

Президент России Владимир Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовалось в корыстных целях». Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
В воскресенье в России прошли организованные сторонниками Алексея Навального акции против коррупции, которые закончились массовыми задержаниями и столкновениями с полицией. В Москве на стихийные гуляния по Тверской улице вышли до...
Двое граждан Российской Федерации с оружием задержаны в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в МВД. 24 марта в 16.00 вблизи деревни Жуково Могилевского района сотрудники отдела Департамента охраны Ленинского района Могилева на...
В Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия...
Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» не отменялся и не приостанавливался. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», сообщает...
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал заявления Александра Лукашенко о лагерях для подготовки боевиков, которые предположительно находятся в Литве или Польше, «высосанными из пальца небылицами». Об этом дипломат заявил...
Витебская область выявила, что больше всего преступлений связанных с коррупцией произошло в здравоохранительной сфере. По словам Евгения Лапковского, представителя Витебской областной прокуратуры, начальника отдела борьбы с...
В начале 2014 года курс рубля внезапно пошатнулся. Не вдаваясь в долгие подробности, почему так произошло, все восприняли этот факт за обычную новость и потешили себя надеждой, что вскоре все наладится. Однако на дворе 2015 год,...
30 мая 2015 года Денис Пушилин, представитель ДНР на переговорах контактной группы, объявил о грядущем обсуждении возможности создания демилитаризованных зон в Донбассе. Со слов Дениса Пушилина, во вторник, 2 июня 2015 года,...
16 апреля 2015 года, принимая с докладом Главу Администрации Президента Александра Косинца, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул необходимость улучшения взаимодействия с Китайской Народной Республикой. ...
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 7-8 мая 2015 года он, с белорусской делегацией посетит Москву и "продемонстрирует единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу", а также примет участие в ряде...
Вчера, 29 января, во Дворце независимости Президент Беларуси отвечал на вопросы журналистов более семи часов. Пресс-конференция стартовала с краткого вступительного слова Главы государства. Он поведал об итогах развития...
В понедельник, 26 января, Алексис Ципрас принёс присягу в качестве премьер-министра. Церемония состоялась в Афинах, в президентском дворце. Примечательно, что А. Ципрас принёс гражданскую присягу. В истории страны...
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом, сообщает пресс-служба российского лидера. В своем поздравлении Путин отметил, что в...
Жизнь среднего класса в России очень изменилась из-за резкого падения рубля. Среди секторов экономики в России, понесших наибольший ущерб, оказался туризм, пишут Джеймс Марсон и Александр Коляндр в статье "Слабый рубль...
10 дней отвел Президент Беларуси на урегулирование вопроса поставок нашего продовольствия на российский рынок, - сообщил вице-премьер Республики Беларусь Михаил Русый по итогам совещания по вопросу снятия запретов на ввоз...
Международная неправительственная организация Transparency International представила рейтинг «Индекс восприятия коррупции» в 20 раз. Страны в данном рейтинге оцениваются по 100 бальной шкале. При этом 0 обозначает самый...
Проблема борьбы с коррупцией актуальна во все времена. Это, в первую очередь, борьба с человеческими слабостями: алчностью, честолюбием, эгоизмом - с несовершенством человеческой натуры. Некоторые считают, что...
Гидромолот (гидравлический молот) – инструмент для работы с материалами высокой плотности. Этому материалу под силу плотные горные породы, бетонные конструкции, грунты с высокой степенью промозглости и так далее. Этот...
Любой индивидуум, населяющий нашу Землю хоть мало-мальски, но интересуется политической ситуацией в стране, его волнуют вопросы экономики, бюджет прожиточного минимума, средняя заработная плата по стране, проблемы медицины и...