Путин прокомментировал митинги против коррупции в России

Президент России Владимир Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовалось в корыстных целях». Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Президент России Владимир Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовалось в корыстных целях». Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».





«Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас. Кстати говоря, в последнее время меньшей, судя по опросам общественного мнения», — сказал он.





Путин подчеркнул, что «мы это делаем и люди в стране это видят».





«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были всегда в центре общественности. Единственное, что я считаю неправильным — если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных целях этот инструмент», — добавил российский лидер.





По словам Путина, «инструмент» может использоваться не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии выборных кампаний в России.





«Этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны. К чему это привело, к какому кровопролитию — мы знаем. Борьба с коррупцией — да, использование этого инструмента в политических целях — нет», — добавил президент.





26 марта в Москве и других городах России состоялись несогласованные митинги против коррупции. По последним данным, были задержаны более 1 тыс. человек, включая оппозиционера Алексея Навального.





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