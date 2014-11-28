Лукашенко отправляется торжественно запускать калийный проект в Туркменистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправляется с официальным визитом в Туркменистан с 29 по 31 марта, сообщает пресс-служба главы государства.
Президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили в Америку на церемонию по случаю 100-летней годовщины вступления США в Первую мировую войну. Мероприятие пройдет 6 апреля в Канзас-Сити. Об этом рассказали в пресс-службе...
В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан», сообщает...
СБУ обратилась к белорусским коллегам за объяснением слов Александра Лукашенко, который накануне рассказал о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине. Об этом на брифинге в среду заявил руководитель аппарата председателя СБУ...
1 июля 2015 года Александр Григорьевич Лукашенко подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности руководителя Совета безопасности Республики Беларусь назначается Станислав Зась. Ранее он являлся заместителем...
25 июня 2015 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что придаёт особое значение развитию сотрудничества между нашим государством и странами Латинской Америки. Это заявление глава государства сделал,...
16 апреля 2015 года, докладывая Президенту Беларуси Александру Лукашенко, председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало заявил, что судебно-правовая реформа в Беларуси выходит на завершающую стадию и в текущем году...
16 апреля 2015 года, принимая с докладом Главу Администрации Президента Александра Косинца, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул необходимость улучшения взаимодействия с Китайской Народной Республикой. ...
17 апреля 2015 года Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с национальным праздником - Днем Эвакуации. ...
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 7-8 мая 2015 года он, с белорусской делегацией посетит Москву и "продемонстрирует единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу", а также примет участие в ряде...
18 апреля 2015 года, Глава белорусского государства Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике. Президент Беларуси работал на строительстве детской поликлиники в микрорайоне Каменная Горка в городе...
В пресс-службе Президента сообщили, что Александр Лукашенко проводит краткосрочный отпуск в Сочи. За время пребывания в этом курортном городе Глава государства намерен посмотреть, как идёт реализация планов по развитию...
Об этом сообщил сегодня, 29 января, на пресс-конференции Президент Беларуси Александр Лукашенко. Эта дата на данный момент согласована, однако, если в запланированный день заседание не сможет быть проведено, то состоится в...
Вчера, 29 января, во Дворце независимости Президент Беларуси отвечал на вопросы журналистов более семи часов. Пресс-конференция стартовала с краткого вступительного слова Главы государства. Он поведал об итогах развития...
Новым председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь избран бывший премьер-министр Беларуси Михаил Владимирович Мясникович. Ранее занимавший должность председателя Совета Республики...
Если бы выборы президента страны в Беларуси были уже сегодня, то за действующего Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко проголосовали бы 40% избирателей. Такие данные были получены в результате национального опроса...
22 декабря 2014 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко освободил от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета - Петра Рудника, сообщает пресс-служба Президента Беларуси. Петр...
Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО «Галантэя» с 90-летием со дня основания предприятия, сообщает пресс-служба Президента Беларуси. «За эти годы предприятие прошло путь от небольшого объединения...
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко констатирует положительную тенденцию в торговле Республики Беларусь и Санкт-Петербурга. На это Глава государства обратил внимание на встрече 27 ноября с губернатором...
В прошлые выходные помощник Президента Республики Беларусь по вопросам национальной безопасности, а по совместительству старший сын Александра Лукашенко Виктор, посетил этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Абу-Даби....