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      • Лукашенко отправляется торжественно запускать калийный проект в Туркменистан

      Раздел: В мире Дата публикации: Вчера, 19:10
      (голосов: 1)

      Президент Беларуси Александр Лукашенко

      Президент Беларуси Александр Лукашенко отправляется с официальным визитом в Туркменистан с 29 по 31 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

      Лукашенко 30 марта сначала проведет переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате «один на один», а затем в расширенном составе. Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

      Планируется, что лидеры двух стран также примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане.

      На следующий день Лукашенко и Бердымухамедов посетят Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, строительство которого было недавно завершено белорусской стороной. Главы государств в торжественной обстановке дадут старт работе завода, а затем ознакомятся с производством.
      Как ранее сообщалось, туркменская и белорусская стороны не раз предъявляли взаимные претензии по поводу хода реализации данного проекта.

      Минск выражал обеспокоенность по поводу несоблюдения туркменской стороной взятых на себя финансовых и иных обязательств по строительству Гарлыкского ГОКа. По информации белорусской стороны, белорусские строители сталкивались с многочисленными препятствиями, что негативно влияло на ход строительства.

      Ашхабад, со своей стороны, был недоволен ненадлежащим выполнением белорусскими подрядчиками контрактных обязательств по строительству ГОКа, значительным отставанием от запланированных сроков строительства отдельных объектов инфраструктуры комбината и задержкой выплаты зарплат туркменским гражданам.

      На счет ОАО «Белгорхимпром», которое является подрядчиком Гарлыкского горно-обогатительного комбината, перечислено уже 700 млн долларов за проведенные работы, передает БЕЛТА со ссылкой на председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, который накануне визита встречался с президентом Беларуси.

      «Сейчас идут расчеты. Там достаточно сложная система расчетов и погашения авансов, определенные гарантийные обязательства. Но на счет „Белгорхимпрома" как генерального подрядчика уже перечислено порядка $ 700 млн. Подписаны все необходимые соглашения, и сопровождение деятельности комбината в соответствии с контрактом будет осуществляться до 2020 года. Это тоже оплачиваемая работа», — сказал он.

      Председатель Совета Республики не исключил того, что Гарлыкский горно-обогатительный комбинат может стать партнером ОАО «Беларуськалий». «Этот вопрос обсуждался. Я думаю, что он будет и предметом переговоров во время визита главы государства в Туркменистан. Безусловно, с учетом профицитности калийного рынка (сегодня предложение выше, чем спрос) надо договариваться, чтобы выгодно торговать. Но есть различного рода схемы, и есть обязательства у государств», — констатировал он.

      Соглашение о строительстве в Туркменистане под ключ горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений было одобрено по итогам визита президента Александра Лукашенко в Ашхабад в 2009 году. В начале 2010 года между госконцерном «Туркменхимия» и ОАО «Белгорхимпром» был подписан контракт на строительство под ключ ГОКа мощностью 1,4 млн тонн хлорида калия в год, в том числе 0,6 млн тонн гранулированного и 0,8 млн тонн мелкозернистого. Стоимость комбината — 1 млрд долларов. Согласно первоначальным договоренностям, комбинат должен был быть сдан в 2015 году. В настоящее время сдача предприятия намечена на 2017 год.
       
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