Воспитанники Полоцкого ФСК "Придвинье" завоевали 20 призовых мест

Состоялись поединки за возможность участия в четверти финала Кубка Беларуси по футболу! В ходе соревнований были обнародованы команды, которые примут участие в четверти финала Кубка Беларуси по футболу. Ими стали следующие...
Юные полоцкие футболисты получили звание лучших игроков в ходе проводимого в Сморгони Международного детского турнира. Полоцк на турнире представляла команда городской детско-юношеской спортивной школы. Участниками...
Новополоцким спасателям достался чемпионский титул областных соревнований по рукопашным боям. Участников областных соревнований, 23.12.2015 г. встречала Витебская ВЦСК-спортбаза. Рукопашные бои личного и командного чемпионата...
Полоцким каратистам удалось одержать победу в командном зачете во время проведения областного первенства. Невзирая на отсутствие лидеров, выбывших из рядов команды еще до начала состязаний, полочане показали отличные, успешные...
В среду 19.11.2015 г. хоккеисты новополоцкого Химика одержали победу над командой Неман из Гродно. Хоккейная игра новополочан состоялась в гостях у гродненской команды. Забитые шайбы на счету у Залевского...
Студенту Полоцкого университета Тимофею Алексеенку удалось с успехом выступить на проводимых в Швеции международных соревнованиях - «25 mаnnа», сообщает официальный сайт ПГУ. Соревнования состоялись 10-11.10.2015г. неподалеку...
Уже не первый раз проводится открытый турнир по мини-футболу в Полоцке. РОО «Белая Русь» седьмой год подряд организовывает это мероприятие в рамках благотворительного фонда, чтобы дать возможность воспитанникам детских домов...
Хоккеисты новополоцкого "Химика" обыграли "Неман" - обладателя Хоккейного Кубка. В ходе стартового матча Кубка Руслана Салея (Кубка Беларуси). новополочане смогли вырвать победу у действующих обладателей Кубка, команды...
Весенним вечером, после завершения рабочего дня, представители мужских и женских команд завода «Полимир», стали участниками соревнований по настольному теннису. На этот раз состязания выделялись особой массовостью, в них приняло...
На ОАО «Нафтан» поборолись за чемпионский титул по стритболу-2015, среди нафтановцев был разыгран чемпионский титул 2015 года в соревнованиях по стритболу. Круглогодичная спартакиада, в рамках которой прошел чемпионат,...
Игра первого тура 25-го чемпионата Беларуси по футболу между новополоцким «Нафтаном» командой «Минск» завершилась в ничью. Стартовый матч команды Валерия Стрипейкиса с командой «Минск» завершился со счетом 0:0 и принес первое...
Две бронзовые, а также одна золотая медаль на счету спортсменов Полоцкого государственного университета. Заслужить такое количество медалей, полоцкие спортсмены смогли в течении всего нескольких первых дней апреля. Первую...
Соревнования Республиканского чемпионата по гиревому спорту, начинают традиционный республиканский сезон. В этом году соревнования проходящие с 27 по 29 марта принимал город Гомель. Полоцк в этом году представляла сборная команда...
В конце марта в спорткомплексе «Олимпиец» г. Полоцка состоялось 17-е первенство Беларуси по каратэ-до киокушинкай среди юношей. В нем приняло участие рекордное количество участников – около ста человек приехавших из десяти...
В середине марта полоцкие таэквондисты приняли участие в международном турнире «Кубок Даугавпилса». Семеро воспитанников Виталия Бутовича завоевали медали, а три из них — стали победителями турнира. Уже много лет наши...
Город Полоцк, встретил участников VII Открытого кубка Киокушинкай каратэ-до, проводимый в мужской, женской и юношеской категориях. Участников соревнований принял спортивный комплекс единоборств детской учебно-спортивной школы...
Ученики гимназии № 1 города Новополоцка, приняли участие в 9 международном турнире по Ушу, посвященном памяти Дмитрия Гвишиани. Турнирные соревнования прошли на спортивной арене города Молодечно. Участие в спортивных...
В нынешнем первенстве приняли участие спортсмены разных возрастных категорий: дети и юноши от 10 до 16 лет и взрослые бойцы. Конкуренцию в борьбе за медали полочанам составили по 2 команды из Гомеля и Минска. В ходе...
В турнире участвовали воднолыжники из двух стран: Российской федерации и Республики Беларусь. Возраст участников — от восьми лет до 51. Новополоцк представляли все сильнейшие спортсмены, за исключением восьми человек,...