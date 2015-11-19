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      • Воспитанники Полоцкого ФСК "Придвинье" завоевали 20 призовых мест

      Раздел: Новости спорта Дата публикации: Вчера, 09:28
      (голосов: 1)
      ПридвиньеНа международном турнире по киокушинкай каратэ-до, который проходил в Минске, юные полочане завоевали 20 призовых мест. Команда воспитанников физкультурно-спортивного клуба "Придвинье" состояла из 25 человек, разного уровня подготовки. В команде были как опытные, так и начинающие спортсмены.Возглавлял команду тренер Анатолий Карабань. На турнир I Открытого Чемпионата Республики Беларусь и X Первенства Минской области прибыло 300 участников из Украины, России и клубов нашей страны.
      Соревнования начинались рано утром и заканчивались поздним вечером. В результате боёв, наша команда смогла защитить честь города и завоевала 20 призов разного достоинства.
      Тренер нашей команды Анатолий Карабань получил персональную благодарность. Полоцкие каратисты привезли в родной город кубок за первое место.
      Тренер команды очень гордиться своими воспитанниками. С самого начала он настраивал своих подопечных на победу за честь родного города.
      Титул чемпиона в честной борьбе завоевал Елизар Богданов. Как отметил тренер, благодаря своим стараниям, упорным тренировкам и воле к победе Елизар смог завоевать титул чемпиона. Так же Анатолий Карабань отметил и самого юного члена команды  Матвея Стального, который во всех проведённых им поединках не оставил ни одного шанса на победу своим соперникам.
      Отличились так же и взрослые воспитанники клуба "Придвинье". Так 33-летний спортсмен Георгий Вороньков, выступавший в категории 90 килограмм, одержал блестящую победу над своими соперниками. 
      Мы гордимся нашими спортсменами и желаем им дальнейших успехов и побед!


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