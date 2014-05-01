Золото на зимней Олимпиаде Беларусь не получит?

Две бронзовые, а также одна золотая медаль на счету спортсменов Полоцкого государственного университета. Заслужить такое количество медалей, полоцкие спортсмены смогли в течении всего нескольких первых дней апреля. Первую...
Вне сомнения, молодежь Полоцка и Новополоцка талантлива не только на музыкальном и танцевальном поприще, но и на спортивном. Этому служат доказательством многочисленные победы и достижения полочан и новополочан. Взять хотя бы...
В пятый раз подряд в Полоцком регионе прошел чемпионат органов пограничной службы Республики Беларусь по лыжным гонкам. Местом его проведения стала база Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва, где...
11 февраля в Новополоцке соревновались 12 команд области по пожарно – спасательному спорту. Цель данного мероприятия: популяризация пожарно-спасательного спорта и самой профессии пожарного и спасателя. Вне сомнения, важная роль...
Студент Полоцкого государственного университета стал призером мирового чемпионата по гиревому спорту. У мастера спорта Александра Косниковского серебряная медаль Мирового Чемпионата гиревиков. Проведение чемпионата мира по...
Студенческая команда Полоцкого государственного университета, стала призером легкоатлетических соревнований "Республиканская Универсиада-2015". Полоцкими спортсменами завоевано 2 серебра и 1 бронза легкоатлетических состязаний. ...
Полоцким самбистам удалось завоевать золотую и серебряную награды республиканского Кубка страны среди самбистов. Состязания самбистов проходили в «Стайках» Минском олимпийско-спортивном комплексе 17 и 18 сентября этого года....
Новополочанке Аннне Стрельцовой досталось сразу два чемпионских титула Европейского чемпионата проходившего в Украине. Первый титул Анна получила по результатам фигурного катания, второй - прыжки с трамплина. Лучшей...
Юные пловцы СДЮШР принимали участие в соревнованиях по плаванию республиканского и международного уровней. Домой юные новополоцкие пловцы приехали с многочисленными победами и отличными результатами. Турнир памяти Пашкевича...
Новополоцким лыжникам удалось взять бронзу Первенства Беларуси по итогам соревнований между детско-юношескими спортивными школами. Проведение Республиканских соревнований в Раубичах (центр олимпийской подготовки) завершилось...
У юных новополочан первая, победная позиция заработанная в ходе республиканского первенства по таиландскому боксу. Победителями первенства стала команда «Олимпа», новополоцкой детско-юношеской спортивной школы. Участников...
Успешно выступили на первенстве Витебской области по гребле на байдарках и каноэ полоцкие гребцы. Воспитанники Владимира Куца завоевали двенадцать медалей, в том числе четыре — золотых. В соревнованиях каноистов Анна Зайкова...
Уже давно достоверно известно, что Беларусь, а в частности Полоцкая земля богата на талантливую и одаренную молодежь, это касается науки и творчества, музыки и живописи, информационных технологий и спорта. Выезжая на конкурсы или...
Завершились баталии традиционного гандбольного турнира среди мужских команд любителей «Летний кубок 2012». 14 команд из Беларуси, Украины, Латвии, России боролись за лидерство. 3 дня в игровом зале спорткомплекса...
В конце прошлого месяца завершились соревнования по академической гребле в Болгарии. В чемпионате мира принимало участие около 800 спортсменов возрастом до 23-х лет. Всего участвовала 51 страна, что создавало высокую...
У ученицы новополоцкой биатлон-школы Дарьи Блашко серебряная медаль спринтерских семикилометровых заездов в основном этапе проведения IBU-Кубка среди участников юниоров. На этот раз биатлонистов встречал итальянский Val...
Дарья Домрачева из Беларуси стала победительницей в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Австрии. Несмотря на сложные погодные условия: сильный снегопад, ветер, спортсменке удалось пройти дистанцию за двадцать...
Некоторые виды металлов настолько высоко ценились представителями человеческого общества в самые разнообразные исторические эпохи, что именно за них можно было не только приобрести какие-то товары и услуги, но и выкупить...
Этот чемпионат собрал почти две тысячи бойцов из 105 стран. Взрослая сборная Беларуси в командном зачете заняла второе место, уступив лишь родоначальникам этого вида спорта — команде Таиланда, а белорусские юниоры...