Золото на зимней Олимпиаде Беларусь не получит?

Зимние Олимпийские игры 2018 в этот раз будут проходить с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском городе Пхёнчхане. Официальные заявки на проведение игр уже были поданы 15 октября 2009 года, и по решению МОК Пхёнчхан выбран местом проведения зимних игр. Талисманами Олимпиады стали тигрёнок Сухоран и медвежонок Пандаби в Олимпиаде будут представлены 15 спортивных дисциплин. И как это обычно бывает перед началом игр, составляются медальные прогнозы. Официальные заявки на проведение игр уже были поданы 15 октября 2009 года, и по решению МОК Пхёнчхан выбран местом проведения зимних игр. Талисманами Олимпиады стали тигрёнок Сухоран и медвежонок Пандаби в Олимпиаде будут представлены 15 спортивных дисциплин. И как это обычно бывает перед началом игр, составляются медальные прогнозы.

Так Американское информационное агенство АР сделало свой прогноз на количество медалей для каждой страны-участницы. В этом прогнозе Беларусь может получить четыре медали. Это будут три серебряные и одна бронзовая награды. А вот золота, похоже, нам не видать! По прогнозам американских журналистов бронзу получит трёхкратная чемпионка сочинских соревнований 2014 года, Дарья Домрачева. Это будет медаль в индивидуальной гонке на 15 километров.

Надежда Скардино, ещё одна представительница Республики Беларусь, имеет все шансы получить серебро в той же гонке на 15 километров. Золото пророчат немке Лауре Дальмайер. Фристайлисты Антон Кушнир и Анна Гуськова, должны получить две оставшиеся серебряные медали. Напомним, что Антон так же является Олимпийским чемпионом Сочи-2014. Анна заняла 2-ое место в общем зачете Кубка мира по лыжной акробатике.

Небывалый триумф представляют Лауре Дальмайер. В её копилку добавится 3 золота и 1 бронза.

Для российских атлетов АР "выделено" всего лишь 9 медалей и только 10 место в медальном зачёте. А вот хоккейную команду американские журналисты и вовсе сбросили со счетов. Фаворитами, скорее всего, станут команды Канады, Финляндии и Швеции. Тройка лидеров представлена следующими странами: Норвегия (золото - 19; серебро - 10; бронза - 10); Германия (золото - 15; серебро - 7; бронза-7) и Канада (золото -14; серебро - 10; бронза - 12). Другие агенства-предсказатели прогнозируют Беларуси всего лишь 2 медали: одно серебро и одну бронзу. А место которое отвели для Беларуси - только 23.

Вам также будет интересно

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.