Дарья Домрачева победила в соревнованиях по биатлону в Хохфильцене

Дарья Домрачева из Беларуси стала победительницей в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Австрии. Дарья Домрачева из Беларуси стала победительницей в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Австрии.

Несмотря на сложные погодные условия: сильный снегопад, ветер, спортсменке удалось пройти дистанцию за двадцать две минуты и сорок секунд, что оказалось на двадцать две секунды быстрее, нежели у серебряной призерки из Словакии, а почетное третье место досталось представительнице Италии Доротее Вирер.

Это первая победа Дарьи с 2015 года, когда спортсменка одержала победу в гонке, которая проводилась в Ханте-Мансийске. Участие в следующих соревнованиях отменилось из-за болезни спортсменки, а затем Дарья взяла небольшой тайм аут, так как стала мамой.

Победу в Австрии, биатлонистка получила вполне заслужено, ведь после такого перерыва в спорте, ей пришлось все лето посвятить тренировкам. Спортсменка также отметила, что процесс подготовки и тренировок проходил благоприятно, поэтому на соревнованиях ей были не страшны ни сильный ветер, ни снегопад, она отлично знала каждый склон на трассе.

Спортсменка отлично себя чувствует после завершения успешного для нее соревнования. Возвращение на вершину пьедестала подарило спортсменке веру и надежду в будущие победы.

Однако и другие биатлонистки из Беларуси также показали неплохие результаты. К примеру, Надежда Скардино, хоть и заняла только двадцать шестое место, однако она прекрасно прошла первый рубеж, а на втором немного сбилась, из-за чего и «пропустила» свой шанс на победу. Среди ста двух участниц, на восемьдесят третьем месте оказалась Дарья Юркевич, которая допустила всего два промаха, но, при этом, продемонстрировала слабый ход на лыжах.

Вам также будет интересно

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Loading...