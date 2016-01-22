Дарья Домрачева победила в соревнованиях по биатлону в Хохфильцене

В Бресте завершилась республиканская спартакиада ДЮСШ по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2001г.р. По итогам двух соревновательных дней команда Витебской области на втором месте. В этом есть заслуга и наших земляков,...
Так, команда ОАО «Нафтан» стала победителем ежегодных городских соревнований санитарных дружин предприятий и организаций Новополоцка. В отличии от футбольного клуба "Нафтан" участникам соревнований есть чем гордиться. ...
В минувшую пятницу в Новополоцке, на базе факультета машиностроения и автомобильного транспорта ПГУ, прошли соревнования по профессиональному мастерству среди водителей скорой помощи учреждений здравоохранения Витебской области....
Словацкая Кошица принесла тринадцать медалей в копилку новополоцкой воднолыжной сборной. Общее число завоеванных белорусскими воднолыжниками медалей - 19. На этот раз Кошица встречала стразу несколько турниров международного...
У юных новополочан первая, победная позиция заработанная в ходе республиканского первенства по таиландскому боксу. Победителями первенства стала команда «Олимпа», новополоцкой детско-юношеской спортивной школы. Участников...
Полочанке Полине Липко - досталась победа престижного конкурса Мисс-Байнет. Самая красивая девушка выбиралась 22.01.2016 г. в городе Минск. Среди всех национальных конкурсанток победа досталось именно нашей землячке, 32-летней...
У ученицы новополоцкой биатлон-школы Дарьи Блашко серебряная медаль спринтерских семикилометровых заездов в основном этапе проведения IBU-Кубка среди участников юниоров. На этот раз биатлонистов встречал итальянский Val...
Участников соревнований по спринту юниорского IBU-Кубка встречала Австрия. Воспитаннице новополоцкой биатлонной школы Дарье Блашко удалось одержать золото на протяжении первого дня международного спортивного турнира. Уверенно...
Юные новополоцкие биатлонисты находятся в ожидании уроков мастерства обещанных чемпионкой Дарьей Домрачевой. Для этого спортсменка приедет в Новополоцк и покажет азы спортивного искусства биатлонистам в Новополоцком училище...
Стали известны результаты жеребьевки Кубка Беларуси для команд-участниц 1/8-финала. Новополоцкому "Нафтану" жеребьевка принесла встречу с брестской командой "Динамо". Брестская команда вышла в 1/8 благодаря победе над "Березой"...
На протяжении трех последних майских дней, Полоцк принимал третий этап чемпионата российских ралли-рейдов и первый этап белорусского чемпионата с его многочисленными участниками. В течении двух дней гонщики должны были преодолеть...
Участие в пожарно-спасательных спортивных соревнованиях областного масштаба, принесло спасателям «Нафтана» ІІ место. Соревнования чемпионата прошли в стенах Витебского центрального спорт-комплекса и тренировочной базы...
Соревнования городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 70-летнему Юбилею Победы, прошли в г.Новополоцк. В спортивном забеге приняло участие более 500 легкоатлетов любителей, свой забег они посвятили тем, кто семьдесят лет...
Весенним вечером, после завершения рабочего дня, представители мужских и женских команд завода «Полимир», стали участниками соревнований по настольному теннису. На этот раз состязания выделялись особой массовостью, в них приняло...
Сборная команда Полоцкого государственного университета одержала победу на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки, проходящих в рамках Новополоцкой спартакиады проводимой среди коллективов физической культуры....
Биатлонистка Ирина Кривко вошла в двадцатку лучших спортсменов на Чемпионате мира. Студентке Полоцкого государственного университета Ирине Кривко удалось ворваться в мировую двадцатку, по результатам индивидуальной гонки...
Сегодня 8 марта 2015 года, белорусские теннисисты обеспечили победу над теннисной командой Ирландии и уверенно вошли во Второй круг Кубка Дэвиса. Вечером 7 марта, хорошо проведенная, парная игра белорусского тандема...
Уже давно достоверно известно, что Беларусь, а в частности Полоцкая земля богата на талантливую и одаренную молодежь, это касается науки и творчества, музыки и живописи, информационных технологий и спорта. Выезжая на конкурсы или...