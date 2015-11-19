В Новополоцке фарм-клуб «Динамо-Минск» потерпел поражение, а гродненский «Неман» проиграл в Бресте

Хоккеисты клуба «Химик СКА» одержали долгожданную победу над командой «Динамо» из Молодечно. Набрав при этом два очка. Уступив в ходе игры две шайбы, Новополоцкая команда дожала динамовцев во время овертайма. Старт «Химика» в...
Первый полуфинальный поединок "Кубка Салея" принес поражение новополоцкой команде «Химик», уступившей «Динамовцам» из Молодечно со счетом 1:2. Первый кубковый этап вывел новополочан на вторую строку подгруппы А, первая строка...
Состоялись поединки за возможность участия в четверти финала Кубка Беларуси по футболу! В ходе соревнований были обнародованы команды, которые примут участие в четверти финала Кубка Беларуси по футболу. Ими стали следующие...
Проведение очередного матчевого поединка в ходе хоккейного ЧБ, со счетом 3-4 принесло победу команде «Лида» по результатам пенальти. Поездка в Лиду обладала для новополочан особой принципиальностью. В случае победы над...
В среду 19.11.2015 г. хоккеисты новополоцкого Химика одержали победу над командой Неман из Гродно. Хоккейная игра новополочан состоялась в гостях у гродненской команды. Забитые шайбы на счету у Залевского...
Новополоцкая хоккейная команда «Химик» неудачно стартовала в матче 24 Хоккейного Чемпионата Беларуси, после серии буллитов проиграв со счетом 2:3 команде «Лида» Турнирный хоккейный сезон «Белнефтехима», именуемый Открытый...
Две шайбы Чемпионата мира по хоккею-2015 в Чехии, забиты уроженцами Новополоцка. Сборной Беларуси одержана первая победа хоккейного чемпионата. Белорусская команда выиграла у сборной Словении со счетом 4:2. Командой было забито...
Две шайбы Чемпионата мира по хоккею-2015 в Чехии, забиты уроженцами Новополоцка. Сборной Беларуси одержана первая победа хоккейного чемпионата. Белорусская команда выиграла у сборной Словении со счетом 4:2. Командой было забито...
Игроку новополоцкой команды ХимикСКА удалось забить целых три шайбы сопернику во время игрового поединка с чемпионом Чехии. Белорусской юниорской хоккейной сборной U20, со счетом: 4-1, 5-2, удалось дважды одержать победу над...
В последнем сезоне «Химика» преследует целая череда хоккейных проигрышей. Поражение команды окружающие уже начинают воспринимать как своего рода неизбежность. Особенно обидно когда наша команда получает проигрыш от хоккеистов -...
Хоккеистам «Химика» удалось прервать напрягающую серию поражений затянувшуюся на целых 6 игр, четырнадцатый тур хоккейного чемпионата страны принес победу со счетом 2:1 над хоккеистами «Металлурга» из города Жлобин. ...
Похоже, наши хоккеисты наконец то взялись за ум и начали побеждать. Напомним, что 19 матчей подряд в экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею "Химик" проигрывал без каких либо намёков на положительный результат и даже успел...
Очередная игра чемпионата Экстра Лиги принесла пятую победу подряд новополоцким хоккеистам. В игре с «Витебском» новополочане одержали победу со счетом 4-2. Игра была упорной и бескомпромисной. На протяжении пятого поединка,...
Хоккеисты новополоцкого "Химика" обыграли "Неман" - обладателя Хоккейного Кубка. В ходе стартового матча Кубка Руслана Салея (Кубка Беларуси). новополочане смогли вырвать победу у действующих обладателей Кубка, команды...
Очередное состязание в рамках чемпионата страны для новополоцких хоккеистов закончилось поражением. Он уступили победу гостям из Витебска со счетом 5:6. Две команды из северного региона Беларуси отстаивали право занимать...
Двукратному обладателю кубка удалось на родном поле одержать победу над брестским «Динамо». Победа «Нафтана» со счетом-3:1, получена в ходе первого матча одной восьмой финала. Данный поединок стал для новополоцкой команды...
Очередной матч хоккейного ЧБ принес победу новополоцкой команде. «Химику» удалось разгромить недавно вернувшихся с мирового молодежного чемпионата Динамовцев. Проигрыш Динамо был чистым, хотя и на чемпионате мира команда...
Матч между представителями Новополоцка и Бобруйска состоялся 24.09.2015г. на бобруйской ледовой арене. Хоккеистам Химика со счетом 4:2 удалось одержать победу на Динамо. Бобруйчане участвовали в поединке под руководством...
В ходе десятого тура республиканского футбольного чемпионата, новополоцкой команде пришлось уступить команде «Неман» из Гродно. Счет матча 1:3. По всей видимости перерыв в играх чемпионата, пошел нафтановцам не на пользу....