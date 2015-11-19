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      • В Новополоцке фарм-клуб «Динамо-Минск» потерпел поражение, а гродненский «Неман» проиграл в Бресте

      Раздел: Новости спорта Дата публикации: Сегодня, 18:19
      (голосов: 1)
      экстралига хоккейного белорусского чемпионатаВ  минувшую субботу, 23 сентября, состоялись матчи шестого тура экстралиги хоккейного белорусского чемпионата. По результатам центрального поединка этого дня,  в домашнем матче хоккеисты солигорского «Шахтера» праздновали победу над командой «Гомель». И это несмотря на то, что буквально на второй минуте поединка соперник успел забить шайбу. Но для хоккеистов Гомеля это был единый гол, однако в ответ горняки забили целых четыре шайбы.
       
      В то же время команда города Новоплоцка, которая ранее не могла завоевать победу, очень порадовали своих болельщиков, так как завоевали победу в матче с фарм-клубом команды «Динамо» из Минска. Она в рамках минувшего тур забила целых тринадцать голов хоккеистам из Витебска, которые остались безответными. Не обошлось без сенсации вовремя хоккейного матча в городе Брест. Там команда «Неман» из Гродно потерпела поражение во время игры против соперника, которому буквально недавно удалось завоевать первые очки в рейтинговой таблице.  В том числе, в процессе поединка «Неман» потерял преимущество в две шайбы, а во время серии послематчевых пенальти ни одна из пяти попыток  не помогла гродненским хоккеистам забить гол в ворота брестской команды, вратарем который был Артур Малков, двадцатилетний выходец из города Кирово-Чепецк (Россия).  

      В самом  начале белорусского хоккейного первенства  команда «Юность» уже шестой раз подряд стала победителем. Вместе с «Шахтером» она по-прежнему находится на первом месте рейтинговой таблицы. А хоккеисты молодежной сборной Республики Беларусь, наставником которой является Юрий Файков, уже четыре раза подряд праздновала победу. Тем временем, Могилев – это единственная команда высшей лиги, которая по сегодняшний день не набрала ни одного очка. 


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