Финалисты четверти финала Кубка по футболу уже определены

Состоялись поединки за возможность участия в четверти финала Кубка Беларуси по футболу! Состоялись поединки за возможность участия в четверти финала Кубка Беларуси по футболу!





В ходе соревнований были обнародованы команды, которые примут участие в четверти финала Кубка Беларуси по футболу. Ими стали следующие команды: «Ислочь», «Крумкачы», «Неман». Следует отметить, что данные команды получили победу с разницей в один гол.





Команда «Крумкачы» соревновалась с командой «Нафтан» и в завершение соревнований, «нафтанцы» проиграли с счетом 1:2. Стоит отметить, что решающий гол забил Богунов. В свою очередь, когда представилась возможность вратарю из команды «Крумкачы» забить пенальти, то сопртсмен не реализовал данную возможность, но тем не менее, команда одержала победу над своими соперниками.





Команда «Ислочь» играла против команды «Городея». В первое время лидировал соперник, но впоследствии Слабашевич выровнял счет, а гол Богунова помог команде «Ислочь» пройти в четверть финала!





Команда «Неман» забила первый гол противникам из команды «Минск» и не дала возможности противникам забить ни единого мяча. В итоге, игра закончилась счетом 1:0 в пользу футболистов команды «Неман».





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