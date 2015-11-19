Финалисты четверти финала Кубка по футболу уже определены

В ходе поединка 1/16 футбольного финала за Кубок страны, новополоцкой команде удалось переиграть чемпиона владеющего витебским областным кубком - команду Сенно. Матч состоялся в Бешенковичах, на поле городского стадиона....
Новополоцким футболистам удалось взять бронзовую медаль областного турнира по мини-футболу. Участников соревнований, на этот раз, встречали Миоры. В ходе первого поединка с Поставами «Полимир» выглядел сильной командой и одержал...
В среду 19.11.2015 г. хоккеисты новополоцкого Химика одержали победу над командой Неман из Гродно. Хоккейная игра новополочан состоялась в гостях у гродненской команды. Забитые шайбы на счету у Залевского...
Невзирая на поражение (0:1) полученное по результатам повторного матча одной восьмой финала от команды «Динамо-Брест», новополочане использовав победу в более крупном, завершившемся со счетом (3:1), предыдущем домашнем поединке и...
Двукратному обладателю кубка удалось на родном поле одержать победу над брестским «Динамо». Победа «Нафтана» со счетом-3:1, получена в ходе первого матча одной восьмой финала. Данный поединок стал для новополоцкой команды...
Футболисты «Нафтана» доигрывают футбольный чемпионат Беларуси, матч двадцать третьего тура проводимый на новополоцком «Атланте» принес поражение нашим футболистам. С счетом 1:2 «Нафтан» уступил команде «Неман» из Гродно. ...
Первый полуфинальный поединок "Кубка Салея" принес поражение новополоцкой команде «Химик», уступившей «Динамовцам» из Молодечно со счетом 1:2. Первый кубковый этап вывел новополочан на вторую строку подгруппы А, первая строка...
Футболистам «Полоцкгаза» не удалось удержать позиции лидера и в результате получить проигрыш со счетом 1:2 от команды «Лепель». В ходе проведения матча 12 тура Чемпионата Витебской обл., команда «Полоцкгаза» получила второе...
Обладателями Кубка города Полоцка среди любительских футбольных команд стали команды «Спартак» и «Экстрим». Розыгрыш Кубка между четырьмя командами, состоялся 29-30 августа 2015 года на поле городского «Спартака». В...
Не смотря на некоторые неудачи в матчах Кубка Беларуси, новополоцкий «Нафтан» вырвался вперед и теперь ожидает следующей схватки в 1\8 финала. Прошлый матч с могилевским клубом «Днепр» прошел красиво. Новополоцы показали себя во...
Хоккеисты новополоцкого "Химика" обыграли "Неман" - обладателя Хоккейного Кубка. В ходе стартового матча Кубка Руслана Салея (Кубка Беларуси). новополочане смогли вырвать победу у действующих обладателей Кубка, команды...
Химикам удалось выйти в плей офф международных соревнований, уступив сопернику только в пенальти. Участие в футбольных играх проводимого в Литве (г.Висагинас) международного турнира Visaginas-cup приняли полимировские...
Стали известны результаты жеребьевки Кубка Беларуси для команд-участниц 1/8-финала. Новополоцкому "Нафтану" жеребьевка принесла встречу с брестской командой "Динамо". Брестская команда вышла в 1/8 благодаря победе над "Березой"...
В матче за кубок Беларуси, в 1/16 финала новополоцкая команда победила могилевскую со счетом 3-2. Матч между двумя командами прошел 01.08.2015 года на новополоцком "Атланте". Главным судьей соревнований назначили Андрея...
Бронзовую награду привезла команда «Полимир», с соревнований международного турнира по мини-футболу, завершившемуся в Верхнедвинске. Соревнования проводились с использованием круговой схемы. Каждая команда отыграла по четыре...
Лучшими мини-футболистами области стали представители Витебска. Команда «Союз-Нафтан» снялась с соревнований, в связи с проблемами в личном составе, команда «Полимира» боролась за победу, но желаемого результата достигнуть не...
Сегодня 8 марта 2015 года, белорусские теннисисты обеспечили победу над теннисной командой Ирландии и уверенно вошли во Второй круг Кубка Дэвиса. Вечером 7 марта, хорошо проведенная, парная игра белорусского тандема...
Футбольные команды "Нафтан" и "Витебск", вышедшие в 1/16 финала из розыгрыша Кубка Беларуси и освобожденные от поединков, встретились в Новополоцке. Поскольку Чемпионат Республики в высшей лиге получил временную передышку...
В поселке Междуречье состоялся матч 1/16 финала Кубка Беларуси по мини-футболу между лидером чемпионата высшей лиги минским «Дорожником» и новополоцким «Нафтаном». Первый тайм шла равная борьба,...