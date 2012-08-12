"Нафтан" смирился со своим 12-м поражением в чемпионате

Собственно смирился, потому как с такой игрой другого варианта не осталось. На этот раз "Нафтан" проиграл мозырськой "Славии" со счетом 0:2. То ли уход немалого количества достойных игроков, то ли бесконечные финансовые проблемы клуба, довели команду до такого состояния, что нафтановцы не могут противостоять даже относительно равным себе по силам. Ведь "Славия" опережает "Нафтан" всего на 11 балов, и в турнирной таблице находится примерно на таком же уровне. Неудивительно, что и болельщики и сами игроки рассчитывали наконец то пополнить очковой запас "Нафтана" за счёт этого матча. Однако, что то не заладилось... На этот раз "Нафтан" проиграл мозырськой "Славии" со счетом 0:2. То ли уход немалого количества достойных игроков, то ли бесконечные финансовые проблемы клуба, довели команду до такого состояния, что нафтановцы не могут противостоять даже относительно равным себе по силам. Ведь "Славия" опережает "Нафтан" всего на 11 балов, и в турнирной таблице находится примерно на таком же уровне. Неудивительно, что и болельщики и сами игроки рассчитывали наконец то пополнить очковой запас "Нафтана" за счёт этого матча. Однако, что то не заладилось...





Причём не заладилось ещё с начала матча. Отметим, нелепый вынос мяча из собственной штрафной Игорем Лисицей, обернувшийся потерей мяча и голом в ворота Аснина и нереализованный Сучковым пенальти. 11-метровому удару предшествовал острый выпал Теверова, стрельнувшего чуть неточно. Попал мяч в голкипера и при добивании отбитого пенальти. С первых минут всё обернулось не в пользу "Нафтана".





Затем ничего хорошего тоже не последовало - промахи из удобных позиций, нервы, породившие стычки и выяснение отношений. Одним словом, команда так и не смогла собраться, и как результат, заработала лишь очередное поражение.





Хотя на пресс-конференции после матча тренер "Славии" Юрий Пинтус подметил, что "увидел хорошую команду" в лице соперника, к сожалению, реальность такова, что игра "Нафтана" всё больше вызывает досаду и разочарование.





Главный тренер "Нафтана" Олег Сидоренков решил взять всю вину за поражение в этом матче на себя: "Ну, конечно, сложно сейчас что-то говорить. Для нас это был ключевой матч на данном отрезке чемпионата, и мы рассчитывали на победу. Всю ответственность за поражение я беру на себя. Не вижу смысла сейчас говорить о моментах, о тактических перестановках. Это внутренние дела команды, о которых не хочу сейчас распространяться. Еще раз повторю: вся ответственность лежит на мне, соперника поздравляю с заслуженной победой".





А вот Юрий Пинтус не давал своим ребятам расслабиться, даже несмотря на, откровенно скажем, соперника из ряда аутсайдеров: "Говоря об игре, могу отметить, что тренерский штаб за результат перестал переживать лишь после второго забитого мяча, ибо соперник не давал нам расслабиться. Могу отметить два момента: нереализованный пенальти и удар Теверова — это наиболее опасные эпизоды, созданные соперником. Своих ребят хочу поздравить с заслуженной победой! Следующим "экзаменом" для нас будет игра с "Торпедо".

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