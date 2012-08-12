"Нафтан" смирился со своим 12-м поражением в чемпионате

Незавидное финансовое положение новополоцкого клуба стало главной темой обсуждения на прошедшей неделе. Печатные и иные средства массовой информации то и дело сочувствуют футболистам «Нафтана» четыре месяца не получавшим...
Похоже, наши хоккеисты наконец то взялись за ум и начали побеждать. Напомним, что 19 матчей подряд в экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею "Химик" проигрывал без каких либо намёков на положительный результат и даже успел...
Матч 28-го тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2016 года состоялся 5 ноября в Минске между командами "Нафтан" - "Минск". К сожалению, игра обернулась поражением для команды гостей. Итог матча - 4:0 в пользу...
Для того чтобы на следующий год сохранить место в Высшей лиге чемпионата Беларуси, "Нафтану" просто необходима была безоговорочная победа брестского клуба "Динамо". И хотя многие уже похоронили "Нафтан", так как клуб находился на...
Похоже Нафтан делает свои первые шаги по направлению к первой лиге. К таким выводам заставил прийти крупный проигрыш Нафтана команде Городея. Матч девятнадцатого тура завершился поражением новоплочан не забивших ни одного гола. ...
Команда новополоцкого «Нафтана» не смогла добиться победы над соперником в ходе домашнего поединка и проиграв со счетом 1-3, переместилась на шестнадцатую строку турнирной таблицы. Невзирая на то, что Подлипский призвал к...
Как бы не старался «Нафтан», на этот раз избежать поражения, хоть и с минимальным счетом, ему не удалось. Проводимый в Бобруйске матч четырнадцатого тура республиканского футбольного чемпионата принес новополоцкой команде...
По результатам очередного матча белорусского футбольного чемпионата новополоцкий «Нафтан» уступил минским «Крумкачам». Предыдущий месяц стал для Нафтана достаточно удачным, подарив команде хорошую турнирную позицию на восьмом...
Команда новополоцкого «Нафтана» покинула борьбу за республиканский кубок. Невзирая на то, что в матче с БАТЭ новополочане не позволили себя обыграть, кубковую борьбу команде пришлось покинуть. Последствия ничьей заработанной...
Матч-открытие нового белорусского футбольного сезона, принес поражение новополоцкому «Нафтану». Футболисты проиграли команде «Славия» из Мозыря. Матч в Новополоцке начинался ярко и красочно, торжество украсили цветными...
Двадцать четвертый матч чемпионата Беларуси принес поражение новополоцкой команде. Со счетом 1:2 «Нафтан» проиграл команде «БАТЭ» из Борисова. Матч между командами прошел 25.10.2015г. на «Борисов-Арене». Судейство...
Футболистам «Полоцкгаза» не удалось удержать позиции лидера и в результате получить проигрыш со счетом 1:2 от команды «Лепель». В ходе проведения матча 12 тура Чемпионата Витебской обл., команда «Полоцкгаза» получила второе...
Матч 15 тура чемпионата, принес новополоцкому «Нафтану» проигрыш в борьбе с «Гранитом». Со счетом 0-3 новополочане проиграли. Несмотря на то, что в течении месяца в чемпионате был перерыв и новополочане укрепились новыми...
Матч четырнадцатого тура Чемпионата Беларуси закончился для «Нафтана» поражением. Упорная борьба не смогла не смогла спасти команду, мяч так и не вошел в «Минские» ворота. В результате счет 0:1 в пользу Минской команды....
В ходе десятого тура республиканского футбольного чемпионата, новополоцкой команде пришлось уступить команде «Неман» из Гродно. Счет матча 1:3. По всей видимости перерыв в играх чемпионата, пошел нафтановцам не на пользу....
Футболисты «Нафтана» в седьмом туре чемпионата Беларуси, упустили шанс сохранить свои позиции на 2-й ступени турнирной таблицы. Результатом игры со «Славией» стала ничья. Футбольный поединок был ярким, с большим количеством...
Матч четвертого тура, чемпионата Беларуси по футболу, не принес победы новополочанам. «Нафтан» так и не смог переиграл команду «Белшины» в Бобруйске. Сыгранная в ничью игра, сместила «Нафтан» на пятую строку турнирной таблицы. ...
Участие в матче третьего тура чемпионата Беларуси, принесло команде «Нафтана» первый первый голевой дубль Сучкова, первый забитый гол и первую победу. Третья игра стала результативной для новополоцкой команды, под...
Матч выходного дня чемпионата Беларуси, который состоялся 19 октября на стадионе Атлант, для «Нафтана» завершился крупным поражением. Новополоцкая команда футболистов уступила соперником победу с сильным разрывом –...