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      • "Полоцкгаз" одерживает крупную победу

      Раздел: Новости спорта Дата публикации: Сегодня, 09:26
      (голосов: 1)
      В то время, как "Нафтан" плетется в самом конце турнирной таблицы ЧБ, "Полоцкгаз" на радость болельщикам уверенно закрепился в лидерах чемпионата витебской области. 

      Благодаря 5-ти забитым мячам очередная игра обернулась для полочан победой. И это при том, что "Полоцкгаз" готовился к игре с командой-загадкой. Речь идет об "Акулах" из Шарковщины. Да, ни для кого не секрет, что данная команда славится своими бойцовскими качествами и это казалось бы единственный повод для страха, так как в остальном эти ребята известны как аутсайдеры чемпионатов области прошлых лет. Однако, не тут то было. Появление хорошего вратаря и забивного форварда заметно укрепило состав команды и уже начало приносить свои плоды. Да и командный дух игроков явно поднялся, появилось желание пробиться в финальный турнир чемпионата. Но даже несмотря на все чудесные изменения "Акул" противостоять лидеру у них не хватило сил. Команда Дмитрия Бутько без особого труда нанесли поражение сопернику. 

      Конечно, мы могли бы описать краткий обзор матча, но думаем лучше самого тренера команды "Полоцкгаза" Дмитрия Бутько этого никто не сделает. Именно поэтому приводим для вс его цитату комментирования игры: "Изменения в составе соперника, конечно, усилили игру «Акул», но не на столько, чтобы на равных тягаться с полоцкой командой на его поле. Мы были наслышаны о хорошей игре голкипера соперника, поэтому попросил своих ребят разыгрывать мяч до верного, не использовать дальние удары. В итоге мы нанесли 10 ударов в створ ворот соперника и забили 5 мячей – значит мы решили вратарскую проблему. Быстрая игра на флангах и индивидуальное мастерство наших форвардов, переигрывавших защиту «Акул», принесли положительный результат. «Газовикам» удалось быстро открыть счет. 

      Волков с правого фланга сделал заброс в штрафную, Шаков, находящийся в положении «вне игры» не стал трогать мяч, и Гончаренко вышел практически один на один с вратарём и метров с 15-ти «выстрелил» в «девятку». Второй гол Артем забил после прострела Исакова, а во время третьего взятия ворот Дмитрий бил по воротам, но вместо удара получился хороший пас на Гончаренко. Немного огорчил пенальти, назначенный в наши ворота на исходе первого тайма – Бочарский поскользнулся в своей штрафной и умысла фолить на сопернике не имел. Во второй половине игры вышедший на замену Бельченок обострил наши атакующие действия, что вылилось еще в два забитых гола – оба раза с линии штрафной хорошо пробил Дима Шарабайка. А в конце игры наш голкипер Виталий Мяделец доказал, что тоже является высококлассным вратарем, парировал пенальти от Зенько, назначенный за игру рукой".

      Надеемся, "Полоцкгаз" будет продолжать в том же духе и принесет городу долгожданную победу в чемпионате!
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