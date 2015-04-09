"Полоцкгаз" одерживает крупную победу

Третий тур проводимого в Витебской обл. футбольного чемпионата, принес победу команде "Полоцкгаз" над серебряными призерами прошлого года, командой "Лепель". Матч проходил в Полоцке. Команда Лепеля отличается сильными...
Команда «Изумруда» заняла первое место турнирной таблицы футбольного чемпионата. Лидерство досталось спортсменам по итогам гвоздевого матча с командой Полимир в 4-м туре футбольных игр. Борьба была бескомпромиссна и...
Как сообщил infootball.me, говоря об итогах чемпионата области: «Полоцкгаз» - не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. Именно так охарактеризовали на чемпионате нашу не оправдавшую надежд пятую команду 1-й лиги в прошлогоднем...
Четвертьфинальный матч областного футбольного чемпионата принес поражение полоцкой команде. Итоговый счет 1:2 в пользу «Днепра» из Дубровно. Главное чемпионатное сражение, которое в случае победы выводило «Полоцкгаз» к прямой...
Футбольная команда «Полоцкгаз», перед 1/4 финала одержала победу над командой «Ветразь» из Докшиц. Западная зона, в которой с успехом выступают полочане, наблюдает интересную ситуацию турнирной таблицы накануне решающих...
«Полоцкгаз» в матче проводимом на стадионе «Спартак» обыграл Шарковщину и занял третье место в группе выйдя в четвертьфинальную стадию областного чемпионата. Подошла к финишной прямой групповая стадия стартовавшего в...
Футболистам «Полоцкгаза» не удалось удержать позиции лидера и в результате получить проигрыш со счетом 1:2 от команды «Лепель». В ходе проведения матча 12 тура Чемпионата Витебской обл., команда «Полоцкгаза» получила второе...
Фаворит подгруппы Б, команда «Полоцкгаз» сыграла в ничью с командой «Ветразь» из Докшиц в рамках 5 тура областного чемпионата. Счет состязаний 2:2. Матч полностью оправдал ожидания болельщиков, снайперы чемпионата Вадим...
На этот раз "Полоцкгазу" не удалось переиграть команду «Глубокое», домашний матч завершился со счетом 2:2. Полоцкая команда имела все основания рассчитывать на победу и в этом матче, но Глубочане отлично подготовились и в...
Игры третьего тур областного чемпионата, принесли команде победу в гостевом матче проходящем в Миорах. Областной чемпионат все больше набирает обороты. Особенностью любительского футбола являются частые вынужденные ротации...
В результативной игре, «Полоцкгаз» победил «Лепель» во втором туре областного футбольного чемпионата. Игра прошла на стадионе "Спартак" и обязана была завершится победой для полочан, ведь матч проходил накануне Дня Полоцка. ...
Матч сыгранный в первом туре игр чемпионата области, принес победу команде «Полоцкгаз» со счетом 2:3. Футбольные состязания прошли на стадионе Верхнедвинска. Начало игры на естественном газоне стало достаточно непростым для...
Футбольная команда «Полоцкгаз», приступила к тренировкам в рамках подготовки к чемпионату Витебской области. Уже 09.04.2015 г. на Полоцком стадионе «Химик», состоялась первая полноценная тренировка футбольной команды. Задачи...
Полоцкий футбольный клуб «Полоцкгаз», продолжает подготовку к новому футбольному сезону. Футболистами проведено два контрольных матча. В прошлом году команда «Полоцкгаз» дебютировала на чемпионате Витебской области по...
В Полоцке прошел третий грандиозный фестиваль по мини-футболу. Оргкомитет фестиваля, традиционно огласил его победителей. Комплект золотых медалей от оргкомитета, получил победитель турнира, команда "Руба". Команда победитель...
Став накануне чемпионом Витебской области, «Днепр», тем не менее, на заключительный матч выставил сильнейший состав. У гостей чувствовалось отсутствие в составе, прежде всего, Косинца, Савинова и Шарабайки. Полочане, приехавшие...
Матч 15-го тура чемпионата по футболу Витебской области завершился поражением полоцкой команды, победа у хозяев стадиона – команды Сенно. Футбол – игра захватывающая, стремительная, порой непредсказуемая. Игроки «Полоцкгаза» уже...
Лишь в случае победы в заключительном туре полочане завоёвывали одну из трёх путёвок в первую лигу областного первенства. Хозяева поля выступали в оптимальном составе и с первых минут взяли матч под свой контроль. Но...
Футбол. Чемпионат Витебской области. Поставы. 11 августа. «Полоцкгаз»: Авдеенко — Поляков, Кривцов, Бутько, Боровик — Никоненко (Метлушко, 68), Волков, (Смоляков, 75), Гончаренко, Шестаков — Исаков,...