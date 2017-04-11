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      • "Полоцкгаз" - "Глубокое" - очередная ничья

      Раздел: Новости спорта Дата публикации: Вчера, 11:13
      (голосов: 1)
      На протяжении полдесятка чемпионатов полоцкие футболисты не могут добиться гостевой победы в матчах с неуступчивой командой из города Глубокое. Статистика такова, что 2014 год принес ничью (1:1), а в турнирах 2015 т 2016 годов полочане вовсе проиграли 0:1 и 3:4 соответственно. Не стали нарушать сложившуюся традицию «газовики» и на сей раз, сыграв в результативную ничью. 

      Стоит отметить, что в начале второго тайма не верилось даже в ничью, так как полочане проигрывали со светом 0:2. Однако к счастью, футболисты смогли переломить неудачно складывающийся матч в свою пользу (3:2). А при ничейном счете, вовсе могли проиграть – в добавленное к основному время матча команду спас Артем Кузьмин, парировавший сильный удар форварда «Глубокого» Виталия Стотика.

      Вот как игру прокомментировал полузащитник «Полоцкгаза» Артем Гончаренко: "Игра в первом тайме почти на всем его протяжении была под нашим контролем. Могли забивать раза 3-4, но подвела реализация. Только где-то в середине тайма мы провалились и «Глубокое» смогло создать пару опасных моментов, но отлично сыграл наш кипер Артем Кузьмин. Второй тайм начался для нас ужасно, мы пропустили сразу же. После произошел неудачный момент, в котором я получил повреждения плеча, и в мое отсутствие на поле был назначен сомнительный (со слов моих партнеров) пенальти. 2:0 - это не то чего мы хотели от этой игры. Полочане снова начали играть в атакующий комбинационный футбол, и это принесло свои плоды. Заработанный свободный удар на правом фланге нашей атаки привел к отличной подаче, нашего главного распасовщика этого сезона Ивана Каноника, которую замкнуть могли сразу трое, но первым на мяче оказался Владимир Шаков. 2:1. Мы на подъеме, мы пошли дальше. Очередная атака правым флангом и снова Каноник старший делает заброс одним касанием в штрафную, где мяч находит все того же Шакова. Владимир легким движением убирает защитника и пробивает - 2:2. После этого «Глубокое» полностью раскрылось и у нас появились открытые зоны, через которые мы в принципе и забили третий гол. Шаков стянул на себя троих игроков возле штрафной площади и выдал голевую передачу на Гончаренко. Мне удалось вывести полоцкую команду вперед. Но этот победный для нас счет удержать не получилось, так как нам не хватило сил на последний рывок. 3:3 в принципе достойный результат, учитывая, что мы никогда не брали очков в Глубоком. Нужно менять традиции".
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