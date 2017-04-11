"Полоцкгаз" - "Глубокое" - очередная ничья

Третий тур проводимого в Витебской обл. футбольного чемпионата, принес победу команде "Полоцкгаз" над серебряными призерами прошлого года, командой "Лепель". Матч проходил в Полоцке. Команда Лепеля отличается сильными...
Матч-открытие нового белорусского футбольного сезона, принес поражение новополоцкому «Нафтану». Футболисты проиграли команде «Славия» из Мозыря. Матч в Новополоцке начинался ярко и красочно, торжество украсили цветными...
Как сообщил infootball.me, говоря об итогах чемпионата области: «Полоцкгаз» - не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. Именно так охарактеризовали на чемпионате нашу не оправдавшую надежд пятую команду 1-й лиги в прошлогоднем...
Четвертьфинальный матч областного футбольного чемпионата принес поражение полоцкой команде. Итоговый счет 1:2 в пользу «Днепра» из Дубровно. Главное чемпионатное сражение, которое в случае победы выводило «Полоцкгаз» к прямой...
Футбольная команда «Полоцкгаз», перед 1/4 финала одержала победу над командой «Ветразь» из Докшиц. Западная зона, в которой с успехом выступают полочане, наблюдает интересную ситуацию турнирной таблицы накануне решающих...
«Полоцкгаз» в матче проводимом на стадионе «Спартак» обыграл Шарковщину и занял третье место в группе выйдя в четвертьфинальную стадию областного чемпионата. Подошла к финишной прямой групповая стадия стартовавшего в...
Футболистам «Полоцкгаза» не удалось удержать позиции лидера и в результате получить проигрыш со счетом 1:2 от команды «Лепель». В ходе проведения матча 12 тура Чемпионата Витебской обл., команда «Полоцкгаза» получила второе...
Полоцкая футбольная команда «Полоцкгаз» с треском вылетела из Кубка. Как высказался по этому поводу тренер команды, проиграли они вполне заслужено, иначе и быть не могло. Всему виной безразличное и наплевательское отношение...
Химикам удалось выйти в плей офф международных соревнований, уступив сопернику только в пенальти. Участие в футбольных играх проводимого в Литве (г.Висагинас) международного турнира Visaginas-cup приняли полимировские...
Состязания 7-го тура Областного футбольного Чемпионата принесли уверенную победу "Полоцкгазу" обыгравшему Шарковщину со счетом 4:0. Последние туры для команды Полоцкгаза и Лепельской команды идут нога в ногу. Главный оппонент...
На этот раз "Полоцкгазу" не удалось переиграть команду «Глубокое», домашний матч завершился со счетом 2:2. Полоцкая команда имела все основания рассчитывать на победу и в этом матче, но Глубочане отлично подготовились и в...
Футболисты «Нафтана» в седьмом туре чемпионата Беларуси, упустили шанс сохранить свои позиции на 2-й ступени турнирной таблицы. Результатом игры со «Славией» стала ничья. Футбольный поединок был ярким, с большим количеством...
Матч четвертого тура, чемпионата Беларуси по футболу, не принес победы новополочанам. «Нафтан» так и не смог переиграл команду «Белшины» в Бобруйске. Сыгранная в ничью игра, сместила «Нафтан» на пятую строку турнирной таблицы. ...
Став накануне чемпионом Витебской области, «Днепр», тем не менее, на заключительный матч выставил сильнейший состав. У гостей чувствовалось отсутствие в составе, прежде всего, Косинца, Савинова и Шарабайки. Полочане, приехавшие...
Из-за изменений в календаре турнира футболистам «Полоцкгаза» пришлось сыграть матч дома с аутсайдером турнира «Динамо» из Лиозно ранее запланированного срока. В полоцкую команду приходят амбициозные новички, и в матче с...
Второй круг чемпионата Витебской области полоцкие футболисты открыли матчем на домашней арене. В составе хозяев поля дебютировал Павел Косинец, поигравший и в юношеских сборных Беларуси, и в ФК «Витебск». Быстрое удаление...
В то время, как в Бразилии завершился мундиаль, на просторах Витебщины девять футбольных коллективов элитной лиги не достигли и экватора. Угодивший в ничейную гавань "Полоцкгаз" завершал тройной выездной вояж по маршруту...
В чемпионате Витебской области из-за нечетного количество участников (9), дебютанты первой лиги, футболисты «Полоцкгаза» стартовали во втором туре, и в первых же матчах одержали победы....
Футбол. Чемпионат Витебской области. Поставы. 11 августа. «Полоцкгаз»: Авдеенко — Поляков, Кривцов, Бутько, Боровик — Никоненко (Метлушко, 68), Волков, (Смоляков, 75), Гончаренко, Шестаков — Исаков,...