Новополоцкий "Нафтан" не устоял против БАТЭ

За последние несколько сезонов новополоцкий клуб научился успешно играть домашние матчи против многократного чемпиона страны и стал своего рода камнем преткновения для борисовского клуба. Оба домашних матча чемпионата 2014 новополочане сыграли вничью 1:1 и 2:2, а в поединке прошлого сезона вовсе одержали викторию – 3:2. Однако на сей раз такая удачная тенденция была прервана. Новополочане проиграли со счётом 0:3. Причём, еще нужно отдать должное новополоцким футболистам за самоотверженную игру в обороне за то, что счет в матче не стал больше раза в два или три – предпосылки к этому были. За последние несколько сезонов новополоцкий клуб научился успешно играть домашние матчи против многократного чемпиона страны и стал своего рода камнем преткновения для борисовского клуба.Однако на сей раз такая удачная тенденция была прервана. Новополочане проиграли со счётом 0:3. Причём, еще нужно отдать должное новополоцким футболистам за самоотверженную игру в обороне за то, что счет в матче не стал больше раза в два или три – предпосылки к этому были.





Само начало поединка вообще было весьма многообещающим. Матч был задержан на 20 минут по причине протеста новополочан. Игроки «Нафтана» таким образом выразили свое отношение к финансовым проблемам своего клуба и выступили против большой задолженности по зарплатам. Игроки БАТЭ проявили солидарность с соперниками и тоже оставались в раздевалке.





Ещё одним несчастьем для команды стал уход нескольких футболистов. Как сообщил главком новополоцкого клуба Олег Сидоренков, на сегодня клуб покинули Каминский и Беликов, в ближайшее время уйдут Мараховский и Маркович. Что ж, зато появилась хорошее оправдание бесконечным поражениям – команду покидают футболисты.





Главный тренер "Нафтана" прокомментировал игру: "Заслуженная победа чемпиона страны, – отметил главный тренер "Нафтана” Олег Сидоренков. – Изначально готовились к этому матчу, пытались что-то противопоставить, компактно отыграть в обороне. Но, к сожалению, пропустили быстрый гол на 15-й минуте, после чего у нас добавилось сумбура в игре. Не хочется оправдываться, потому что есть субъективные и объективные причины. Считаю удалось достойно сыграть с чемпионом. На сегодняшний день нас покинуло два футболиста и в ближайшее время покинет еще два (ушли Каминский и Беликов, скоро уйдут Мараховский и Маркович). Хочется сказать большое спасибо болельщикам, которые даже в этой ситуации нас поддерживали. Матч прошел в приятной атмосфере. Да, ФК "Нафтан” переживает непростые времена. Как человек, давно живущий в этом городе, знаю, какие были и какие сейчас. Выход один – надо терпеть.





Отрадный факт, вышел наш местный воспитанник Миша Ходунов. Хорошо вошел в игру, на фоне чемпиона смотрелся очень даже неплохо. Это наше ближайшее будущее, сейчас мы добавим еще футболистов из дублирующего состава к нам в обойму. Пришло то время, когда нам необходимо думать о развитии без которого футбольного клуба не существует. Надо идти дальше, хочется чтобы мы наконец выбрались из финансовой ситуации. Без этого не разрешится ситуация по игре. Все это взаимосвязано".

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