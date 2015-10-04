Новополоцкий "Нафтан" не устоял против БАТЭ

И это уже хорошо! Вот только жаль, что этот гол ни как не повлиял на положение команды в турнирной таблице. В преддверии гродненского матча три момента волновали поклонников новополоцкого клуба. Найдет ли финансовые...
Незавидное финансовое положение новополоцкого клуба стало главной темой обсуждения на прошедшей неделе. Печатные и иные средства массовой информации то и дело сочувствуют футболистам «Нафтана» четыре месяца не получавшим...
Футбольный клуб Белоруссии «Нафтан» получит финансирования участия в высшей лиге. Об этом информирует председатель клуба Леонида Подлипский. Сообщается, что во вторник, 28 марта, прошла встреча представителей руководства...
После недельного перерыва новополоцкие хоккеисты возобновили игры в Экстралиге. Последний матч обернулся для новополчан поражением, и все с замиранием сердца ждали как же дальше поведёт себя команда и не вернётся ли она к своему...
Новополоцкий хоккейный клуб "Химик-СКА" три игры подряд в экстралиге шёл настойчиво и уверенно к победе. Казалось, ребята уже набрали отличный темп, однако "Химик" снова вспомнил свои былые "подвиги" в виде 19 поражений к ряду и...
Похоже, наши хоккеисты наконец то взялись за ум и начали побеждать. Напомним, что 19 матчей подряд в экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею "Химик" проигрывал без каких либо намёков на положительный результат и даже успел...
Матч 28-го тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2016 года состоялся 5 ноября в Минске между командами "Нафтан" - "Минск". К сожалению, игра обернулась поражением для команды гостей. Итог матча - 4:0 в пользу...
19 поражений подряд в чемпионате Беларуси по хоккею, казалось уже наложили определённое клеймо на новополоцкий хоккейный клуб. Большинство уже похоронили команду и потеряли всякую надежду на какие-либо изменения. Однако,...
Хоккейный клуб Новополоцка "Химик-СКА" старательно продолжает собирать поражения в свою копилку. Вот и 19 матч чемпионата Беларуси по хоккею не стал исключением. На этот раз "Химик" проиграл на выездном матче команде "U20"....
Для того чтобы на следующий год сохранить место в Высшей лиге чемпионата Беларуси, "Нафтану" просто необходима была безоговорочная победа брестского клуба "Динамо". И хотя многие уже похоронили "Нафтан", так как клуб находился на...
27 октября состоялся матч между хоккейным клубом "Гомель" и новополоцким хоккейным клубом "Химик-СКА". Хозяевами матча была команда Новополоцка. Однако к сожалению, ход игры снова обернулся для новополочан поражением. Уже в...
В ходе проведения первого финала республиканского кубка - новополочане принимали на своем поле футболистов БАТЭ, игра завершилась со счетом 2:2 На отчетной игре команды вступили в противостояние в третий раз, в настоящий...
С 01 февраля футбольная команда «Нафтан» выйдя из отпуска плотно приступила к спортивным тренировкам. Начиная с понедельника на поле «Атланта» тренируются новополоцкие футболисты. По словам Валерия Стрипейкиса, главного тренера...
Двадцать четвертый матч чемпионата Беларуси принес поражение новополоцкой команде. Со счетом 1:2 «Нафтан» проиграл команде «БАТЭ» из Борисова. Матч между командами прошел 25.10.2015г. на «Борисов-Арене». Судейство...
Футболистам новополоцкого «Нафтана» удалось с большим преимуществом переиграть гомельскую команду. По результатам 22 тура футбольного ЧБ счет 4:1 в пользу новополочан. По словам представителей Гомельской команды, «Гомель»...
Сегодня, 04.10.2015г., в Гомеле на «Центральном» стадионе завершился футбольный поединок между новополоцкой командой «Нафтан» и гомельским «Гомелем». Футболистам так и не удалось раскачать счет, матч завершился ничьей 0:0. ...
"Новополоцкий футбольный клуб "Нафтан" с нетерпением ожидает возвращения Филиппа Рудика. Возвращение одного из самых любимых новополоцкими болельщиками футболиста "Нафтан", произойдет в очень скоро времени. Буквально в ближайшие...
ФК «Нафтан» задержал игру, чтобы обратить внимание на возникшие проблемы. По результатам матча 9 тура ЧБ, новополоцкая команда обыграла «Гомель», но сознательно задержала начало матча на "Атланте". Таким образом игроки...
Игра первого тура 25-го чемпионата Беларуси по футболу между новополоцким «Нафтаном» командой «Минск» завершилась в ничью. Стартовый матч команды Валерия Стрипейкиса с командой «Минск» завершился со счетом 0:0 и принес первое...