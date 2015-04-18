Новополоцкий "Нафтан" в девятый раз в пролете

И это уже хорошо! Вот только жаль, что этот гол ни как не повлиял на положение команды в турнирной таблице. В преддверии гродненского матча три момента волновали поклонников новополоцкого клуба. Найдет ли финансовые...
Незавидное финансовое положение новополоцкого клуба стало главной темой обсуждения на прошедшей неделе. Печатные и иные средства массовой информации то и дело сочувствуют футболистам «Нафтана» четыре месяца не получавшим...
Это уже 18-е подряд поражение команды в чемпионате Беларуси по хоккею. На этот раз счёт был не таким позорным, как в прошлый - 5:1, в пользу солигорского "Шахтёра". Две шайбы в исполнении Вадима Сушко и Андрея Михалёва "Химик"...
Для того чтобы на следующий год сохранить место в Высшей лиге чемпионата Беларуси, "Нафтану" просто необходима была безоговорочная победа брестского клуба "Динамо". И хотя многие уже похоронили "Нафтан", так как клуб находился на...
Матч-открытие нового белорусского футбольного сезона, принес поражение новополоцкому «Нафтану». Футболисты проиграли команде «Славия» из Мозыря. Матч в Новополоцке начинался ярко и красочно, торжество украсили цветными...
Команда «Изумруда» заняла первое место турнирной таблицы футбольного чемпионата. Лидерство досталось спортсменам по итогам гвоздевого матча с командой Полимир в 4-м туре футбольных игр. Борьба была бескомпромиссна и...
Невзирая на поражение (0:1) полученное по результатам повторного матча одной восьмой финала от команды «Динамо-Брест», новополочане использовав победу в более крупном, завершившемся со счетом (3:1), предыдущем домашнем поединке и...
Двукратному обладателю кубка удалось на родном поле одержать победу над брестским «Динамо». Победа «Нафтана» со счетом-3:1, получена в ходе первого матча одной восьмой финала. Данный поединок стал для новополоцкой команды...
Заключительный тур футбольного ЧБ принес новополоцкой команде «Нафтан» ничью в игре с жодинским «Торпедо Белаз». По результатам поединка проходившего в гостях у жодинской команды счет 3-3. Игра завершившаяся ничьей, добытой...
Проведение матча 1/8 финала футбольного чемпионата на Кубок Беларуси между командами «Нафтан» Новополоцк и «Динамо» Брест перенесено. Сообщение об этом пришло от департамента проведения АБФФ-соревнований, который утвердил данный...
Не смотря на некоторые неудачи в матчах Кубка Беларуси, новополоцкий «Нафтан» вырвался вперед и теперь ожидает следующей схватки в 1\8 финала. Прошлый матч с могилевским клубом «Днепр» прошел красиво. Новополоцы показали себя во...
Матч четырнадцатого тура Чемпионата Беларуси закончился для «Нафтана» поражением. Упорная борьба не смогла не смогла спасти команду, мяч так и не вошел в «Минские» ворота. В результате счет 0:1 в пользу Минской команды....
"Нафтаном" прервана сухая серия борисовского "БАТЭ". Одиннадцатый тур чемпионата Беларуси по футболу, привел к поражению новополоцкой команды 1:2 в игре с "БАТЭ" (Борисов). Тем не менее, футболисты смогли показать отличную...
В ходе десятого тура республиканского футбольного чемпионата, новополоцкой команде пришлось уступить команде «Неман» из Гродно. Счет матча 1:3. По всей видимости перерыв в играх чемпионата, пошел нафтановцам не на пользу....
Футболисты «Нафтана» в седьмом туре чемпионата Беларуси, упустили шанс сохранить свои позиции на 2-й ступени турнирной таблицы. Результатом игры со «Славией» стала ничья. Футбольный поединок был ярким, с большим количеством...
Матч во втором туре чемпионата Беларуси не позволил «Нафтану» переиграть «Гранит» на своем поле. Проведение первого домашнего поединка не принесло новополоцкой команде ожидаемой победы. Новополочане активно атаковали всю...
Уже в эту субботу 18.04.2015 г. в 16-00 пройдет футбольный матч Второго тура Беларусбанка чемпионата Беларуси по футболу сезон 2015 года. Участниками футбольного матча станут две команды высшей лиги футбольный клуб «Гранит»...
В первом тайме нафтановская защита была неузнаваема, частенько позволяя гостям испытывать на прочность своего голкипера. Довгялло был, как всегда, на высоте, но на 29-й минуте соперники просто не оставили ему шансов. Перепечко...
В матче 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу новополоцкий «Нафтан» уступил в Бобруйске местной «Белшине». В своей третье игре против “Белшины” новополоцкий “Нафтан” за...