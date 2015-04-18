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      • Новополоцкий "Нафтан" в девятый раз в пролете

      Раздел: Новости спорта Дата публикации: Вчера, 09:31
      (голосов: 1)
      Новополоцкий В 11-м туре чемпионата Беларуси "Нафтан" уступил Бресту со светом 0:2. В связи с этим, Брест продолжает праздновать победу в Кубке страны. Перед матчем с новополоцким «Нафтаном» почетный трофей был выставлен на всеобщее обозрение, а Цеван и Демешко прошли с кубком круг почёта по стадиону. Новополочане пытались на футбольном поле испортить бресчанам праздник, но ничего не вышло.

      Не секрет, что новополчанам довольно трудно даются в сезоне победы и забитые голы. И именно поэтому они расположились на последней строчке турнирной таблицы. 8-очковый отрыв от спасительного 14-го места заставлял «нефтянников» искать счастье у чужих ворот. На ворох голевых моментов, созданных брестчанами в быстрой игре, подопечные Олега Сидоренкова пытались отвечать своей контригрой, своими атаками.

      Что же вышло из этих отчаянных попыток рассказал главный тренер футбольного клуба "Нафтан": "По тому, как мы готовились к игре, как планировали сыграть, у нас многое получалось. До определённого момента, до пропущенного с пенальти гола, была организация, неплохие перестроения, выходы в контратаку. Но это наш бич – не получается реализовывать моменты. А вообще было приятно приехать в Брест, окунуться в эту футбольную атмосферу, которой нам не хватает в нашем городе. Играли с победителем Кубка Беларуси и на сегодня, повторюсь, показали то, на что способны. До последнего пытались отыгрываться, пытались что-то создавать. Но на 83-й минуте сделали роковую ошибку, которая, в принципе, поставила точку в этой игре. Я не могу ни в чём упрекнуть свою команду. На сегодня это наш максимум".

      Что касается атакующих «нафтановских» действий, то особенно запомнились удар Теверова после навеса Мараховского (мяч прошел рядом со штангой), удар, который мог стать голевым, Беликова с близкого расстояния, «тычок» Марковича с границы вратарской, на который чудом среагировал брестский голкипер.

      Сегодня праздник был на Брестской улице. Как это не печально, Новополоцк пока последний.
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