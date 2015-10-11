Полочане показали отличный результат на спортивных соревнованиях

Участие в пожарно-спасательных спортивных соревнованиях областного масштаба, принесло спасателям «Нафтана» ІІ место. Соревнования чемпионата прошли в стенах Витебского центрального спорт-комплекса и тренировочной базы...
Новополоцкая команда завоевала абсолютную победу на ХХVI Областной спартакиаде среди школьников. Команда Новополоцка пройдя все этапы соревнований суммарно набрала 550 победных очков и стала заслуженным победителем спортивных...
Проведение главной республиканской универсиады по гиревому спорту состоялось в городе Минск. Участниками личных и командных зачетов соревнований стали представители белорусского студенчества из семнадцати ВУЗов. Золотая,...
У юных новополочан первая, победная позиция заработанная в ходе республиканского первенства по таиландскому боксу. Победителями первенства стала команда «Олимпа», новополоцкой детско-юношеской спортивной школы. Участников...
На ОАО «Нафтан» поборолись за чемпионский титул по стритболу-2015, среди нафтановцев был разыгран чемпионский титул 2015 года в соревнованиях по стритболу. Круглогодичная спартакиада, в рамках которой прошел чемпионат,...
Воспитанникам городской детско-юношеской спортивной школы удалось одержать победу областного легкоатлетического чемпионата среди юниоров 2001г.-2002г. Светлана Смолянкова и Данил Пукало стали победителями соревнований...
Сборная команда Полоцкого государственного университета одержала победу на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки, проходящих в рамках Новополоцкой спартакиады проводимой среди коллективов физической культуры....
Завершились волейбольные соревнования Республиканского чемпионата по волейболу среди женских команд 2015 года. В этом году Чемпионом Беларуси, впервые в истории соревнований стала команда «Жемчужина Полесья» из города Мозырь....
Полоцкие самбисты, представители команд ПГУ стали призерами Республиканской Универсиады. Полоцким спортсменам удалось взять золотую, серебряную и бронзовую медаль республиканских соревнований по самбо, проводимых в рамках...
Соревнования Республиканского чемпионата по гиревому спорту, начинают традиционный республиканский сезон. В этом году соревнования проходящие с 27 по 29 марта принимал город Гомель. Полоцк в этом году представляла сборная команда...
В минувшую пятницу в Новополоцке, на базе факультета машиностроения и автомобильного транспорта ПГУ, прошли соревнования по профессиональному мастерству среди водителей скорой помощи учреждений здравоохранения Витебской области....
Соревнования городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 70-летнему Юбилею Победы, прошли в г.Новополоцк. В спортивном забеге приняло участие более 500 легкоатлетов любителей, свой забег они посвятили тем, кто семьдесят лет...
В начале ноября в спорткомплексе «Олимпиец» состоялось открытое первенство Полоцка по таэквондо версии WTF среди детей, кадетов и юниоров. В соревнованиях приняли участие более трёхсот человек из 12 команд,...
Студенческая команда Полоцкого государственного университета, стала призером легкоатлетических соревнований "Республиканская Универсиада-2015". Полоцкими спортсменами завоевано 2 серебра и 1 бронза легкоатлетических состязаний. ...
Студенту Полоцкого университета Тимофею Алексеенку удалось с успехом выступить на проводимых в Швеции международных соревнованиях - «25 mаnnа», сообщает официальный сайт ПГУ. Соревнования состоялись 10-11.10.2015г. неподалеку...
Сборной Полоцкого госуниверситета удалось стать обладателями Кубка РБ 2015 по гиревому спорту. Соревнования на кубок страны проходили в декабре прошлого года, участников соревнований принимал Витебск, собрав на турнир самых...
Вне сомнения, молодежь Полоцка и Новополоцка талантлива не только на музыкальном и танцевальном поприще, но и на спортивном. Этому служат доказательством многочисленные победы и достижения полочан и новополочан. Взять хотя бы...
В начале лета, в городе Полоцк состоялись соревнования беговой легкоатлетической эстафеты на четыре стометровые дистанции. Участниками эстафеты стали предприятия, организации и сельские советы Полоцкого района. Организатор...
По традиции открытие нового спортивного сезона в ПГУ началось с соревнований на Кубок Первокурсника, включающего в себя легкоатлетические, эстафетные, шахматные состязания, а также состязания по легкоатлетическому многоборью,...