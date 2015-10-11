Полочане показали отличный результат на спортивных соревнованиях

В Бресте завершилась республиканская спартакиада ДЮСШ по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2001г.р. По итогам двух соревновательных дней команда Витебской области на втором месте. В этом есть заслуга и наших земляков, так как свой вклад в командный результат внесли и воспитанники Новополоцкого училища олимпийского резерва. По итогам двух соревновательных дней команда Витебской области на втором месте. В этом есть заслуга и наших земляков, так как свой вклад в командный результат внесли и воспитанники Новополоцкого училища олимпийского резерва.





В пресс-службе УО сообщили, что Денис Шабасов занял первое место в метании молота, а Антон Бильдюга – третье в спортивной ходьбе на 10км.





Остальные делегаты от Новополоцка показали более скромные, но не менее важные результаты. Так, Антон Бильдюга занял четвертое место в спортивной ходьбе на 3км, а Александр Метеленко – в метании молота; Артем Бунто и Даниил Пукало заняли пятые места в спортивной ходьбе на 3км на 10км соответственно.





Кроме того, полочанам отличились ещё в одном спортивном мероприятии. Сайт ПГУ сообщает, что 12-14 мая в д. Жуков Луг Минского района прошли Республиканские соревнования по спортивному ориентированию «Фестиваль неолимпийских видов спорта - 2017». В соревнованиях приняли участие команды 15 вузов страны.





По итогам командной борьбы по сумме двух дней нашим ребятам удалось уверенно завоевать 2-е общекомандное место среди 15, уступив лишь 10 очков команде БГУФК, которая впервые стала победительницей​ универсиады. И это высокий результат! 3-е место заняла команда БГУ.

Также, на сайте отмечены личные достижения полоцких участников соревнования. В личном зачёте золотую медаль на средней дистанции завоевал Евгений Жаховский (ИТФ), бронзовым призёром на средней дистанции стала Виктория Редькова (СПФ).

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