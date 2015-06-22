"Нафтан" забил свой первый гол в чемпионате

И это уже хорошо! Вот только жаль, что этот гол ни как не повлиял на положение команды в турнирной таблице. И это уже хорошо! Вот только жаль, что этот гол ни как не повлиял на положение команды в турнирной таблице.





В преддверии гродненского матча три момента волновали поклонников новополоцкого клуба. Найдет ли финансовые возможности «Нафтан», чтобы приехать в Гродно? Прервется ли безголевая серия новополочан? Отдаст ли «долг» «Нафтан» «Неману» за три турнирных балла, спасших новополоцкую команду от вылета в первую лигу на финише прошлого сезона? На все вопросы был дан утвердительный ответ: матч состоялся, «Нафтан» стараниями Алексея Козлова открыл счет своим голам в чемпионате, однако, к сожалению, забитый гол не принес зачетных балов в турнирную таблицу – Новополоцк по-прежнему последний.





В начале игры "Нафтан" был активен как никогда. И это не удивительно, ведь когда у клуба 9-очковое отставание от спасительного 14 места другого выбора в принципе не остаётся. Гости уже в дебюте поединка имели несколько реальных возможностей открыть счет: Лепский из выгоднейшей позиции после паса Сучкова «выстрелил» выше ворот, Богунов головой пробил рядом со штангой, Сучков не смог добить в ворота мяч после сейва Журова.





Успех «Нафтану» принесла красивая атака в начале второго тайма, а автором первого «нафтановского» гола в чемпионате стал Алексей Козлов, после прострела с правого фланга атаки ударивший в противоход гродненскому голкиперу. Но радость новополочан была омрачена ударами недавнего «нафтановца» Валерия Жуковского (парашютом в дальнюю «девятку») и лидера гродненских атак Павла Савицкого (головой под перекладину).





Конечно же, как всегда на пресс-конференции тренеры обеих команд прокомментировали игру. Приятно, что главком «Немана» Игорь Ковалевич лестно отозвался об игре новополоцкой команды: "… Перед игрой мы с большим уважением отнеслись к команде "Нафтан”. Она всегда была бойцовой, что сегодня и продемонстрировали. Несмотря на финансовые проблемы, люди бьются, дерутся…".





А вот тренер "Нафтана" Олег Сидоренков попытался обозначить причины поражения своих подопечных: "… чтобы на что-то претендовать, надо с первой до последней минуты каждый эпизод доигрывать до конца. Да, забили гол, обрадовались. Но быстро пропустили. Психология такая вещь, в голове держали, что забили гол, цеплялись за результат. Были и моменты еще, но подвела реализация. Во время второго гола слишком вальяжно сыграли в том моменте".

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