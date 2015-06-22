"Нафтан" забил свой первый гол в чемпионате

Футболисты «Нафтана» доигрывают футбольный чемпионат Беларуси, матч двадцать третьего тура проводимый на новополоцком «Атланте» принес поражение нашим футболистам. С счетом 1:2 «Нафтан» уступил команде «Неман» из Гродно. ...
Футболисты «Нафтана» в седьмом туре чемпионата Беларуси, упустили шанс сохранить свои позиции на 2-й ступени турнирной таблицы. Результатом игры со «Славией» стала ничья. Футбольный поединок был ярким, с большим количеством...
Как бы не старался «Нафтан», на этот раз избежать поражения, хоть и с минимальным счетом, ему не удалось. Проводимый в Бобруйске матч четырнадцатого тура республиканского футбольного чемпионата принес новополоцкой команде...
В ходе десятого тура республиканского футбольного чемпионата, новополоцкой команде пришлось уступить команде «Неман» из Гродно. Счет матча 1:3. По всей видимости перерыв в играх чемпионата, пошел нафтановцам не на пользу....
Команда новополоцкого «Нафтана» не смогла добиться победы над соперником в ходе домашнего поединка и проиграв со счетом 1-3, переместилась на шестнадцатую строку турнирной таблицы. Невзирая на то, что Подлипский призвал к...
Футболистам новополоцкого «Нафтана» удалось с большим преимуществом переиграть гомельскую команду. По результатам 22 тура футбольного ЧБ счет 4:1 в пользу новополочан. По словам представителей Гомельской команды, «Гомель»...
Незавидное финансовое положение новополоцкого клуба стало главной темой обсуждения на прошедшей неделе. Печатные и иные средства массовой информации то и дело сочувствуют футболистам «Нафтана» четыре месяца не получавшим...
Матч четырнадцатого тура Чемпионата Беларуси закончился для «Нафтана» поражением. Упорная борьба не смогла не смогла спасти команду, мяч так и не вошел в «Минские» ворота. В результате счет 0:1 в пользу Минской команды....
Матч четвертого тура, чемпионата Беларуси по футболу, не принес победы новополочанам. «Нафтан» так и не смог переиграл команду «Белшины» в Бобруйске. Сыгранная в ничью игра, сместила «Нафтан» на пятую строку турнирной таблицы. ...
"Нафтаном" прервана сухая серия борисовского "БАТЭ". Одиннадцатый тур чемпионата Беларуси по футболу, привел к поражению новополоцкой команды 1:2 в игре с "БАТЭ" (Борисов). Тем не менее, футболисты смогли показать отличную...
Главный тренер команды «Нафтан», сообщил о полной готовности команды к участию в Чемпионате, По уверению Валерия Стрипейкиса, вверенная ему спортивная команда будет участвовать в Чемпионате при полной боевой готовности. Твердыми...
Руководимая новым тренером Олегом Сидоренковым новополоцкая команда, не сдала позиций в матче против обладателя второго места в чемпионате, чем показала хороший результат и отличное боевое настроение. Двадцатый тур,...
Похоже Нафтан делает свои первые шаги по направлению к первой лиге. К таким выводам заставил прийти крупный проигрыш Нафтана команде Городея. Матч девятнадцатого тура завершился поражением новоплочан не забивших ни одного гола. ...
По результатам очередного матча белорусского футбольного чемпионата новополоцкий «Нафтан» уступил минским «Крумкачам». Предыдущий месяц стал для Нафтана достаточно удачным, подарив команде хорошую турнирную позицию на восьмом...
Сегодня, 04.10.2015г., в Гомеле на «Центральном» стадионе завершился футбольный поединок между новополоцкой командой «Нафтан» и гомельским «Гомелем». Футболистам так и не удалось раскачать счет, матч завершился ничьей 0:0. ...
Участие в матче третьего тура чемпионата Беларуси, принесло команде «Нафтана» первый первый голевой дубль Сучкова, первый забитый гол и первую победу. Третья игра стала результативной для новополоцкой команды, под...
Невзирая на поражение (0:1) полученное по результатам повторного матча одной восьмой финала от команды «Динамо-Брест», новополочане использовав победу в более крупном, завершившемся со счетом (3:1), предыдущем домашнем поединке и...
С 01 февраля футбольная команда «Нафтан» выйдя из отпуска плотно приступила к спортивным тренировкам. Начиная с понедельника на поле «Атланта» тренируются новополоцкие футболисты. По словам Валерия Стрипейкиса, главного тренера...
Матч девятого тура, принес «Нафтану» победу в соревнованиях чемпионата над «Гомелем», со счетом 3:1 . Футбольный матч прошел на Новополоцком "Атланте", в пятницу 05 июня. Уже вторая минута матча принесла гостям новополочан...