Новополчане радуют родной город спортивными победами

На ОАО «Нафтан» поборолись за чемпионский титул по стритболу-2015, среди нафтановцев был разыгран чемпионский титул 2015 года в соревнованиях по стритболу. Круглогодичная спартакиада, в рамках которой прошел чемпионат,...
Соревнования городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 70-летнему Юбилею Победы, прошли в г.Новополоцк. В спортивном забеге приняло участие более 500 легкоатлетов любителей, свой забег они посвятили тем, кто семьдесят лет...
Завершились волейбольные соревнования Республиканского чемпионата по волейболу среди женских команд 2015 года. В этом году Чемпионом Беларуси, впервые в истории соревнований стала команда «Жемчужина Полесья» из города Мозырь....
Лучшим спортсменам завода "Нафтан", новополоцким туристам и группе поддержки посчастливилось стать участниками проходящей в Жодино "Гонке Бизонов". Поездку для участия в полном препятствий экстремальном беге, участникам...
В Минской области (Столбцовский район) 10-12 июля проходила организованная «Белнефтехимом» и Белхимпрофсоюзом республиканская спартакиада сотрудников нефтехимических предприятий. Проведение третьей спартакиады было посвящено...
Участников соревнований по спринту юниорского IBU-Кубка встречала Австрия. Воспитаннице новополоцкой биатлонной школы Дарье Блашко удалось одержать золото на протяжении первого дня международного спортивного турнира. Уверенно...
Датой проведения футбольного матча девятого тура между командами «Нафтан» и «Гомель» названа пятница 05.06.2015 года.. В рамках проведения республиканского футбольного чемпионата высшая командная лига сразится на Новополоцком...
Новополоцкая команда завоевала абсолютную победу на ХХVI Областной спартакиаде среди школьников. Команда Новополоцка пройдя все этапы соревнований суммарно набрала 550 победных очков и стала заслуженным победителем спортивных...
Стали известны результаты спартакиады «Большие гонки», состоявшейся 31.03.2015 года в стенах Полоцкого государственного университета, участие в спортивных состязаниях приняли команды 8 факультетов университета: Команда...
Соревнования Республиканского чемпионата по гиревому спорту, начинают традиционный республиканский сезон. В этом году соревнования проходящие с 27 по 29 марта принимал город Гомель. Полоцк в этом году представляла сборная команда...
В городе Новополоцк состоялись соревнования седьмого открытого мини-футбольного турнира объединившего любящих спорт и живущих здоровым образом жизни людей. Местом проведения футбольных состязаний стала спортплощадка «Нафтана». ...
Участие в пожарно-спасательных спортивных соревнованиях областного масштаба, принесло спасателям «Нафтана» ІІ место. Соревнования чемпионата прошли в стенах Витебского центрального спорт-комплекса и тренировочной базы...
Представители нашего региона стали лучшими в областных соревнованиях санитарных дружин, которые прошли в Лепеле. Участники состязались на пяти этапах. Помимо теоретического конкурса, который проходил в виде тестирования, надо...
«Полимир» определил команды занявшие призовые места в соревнованиях по стритболу. Четверка команд нацеленных на получение главных наград, по сравнению с прошлым годом, изменилась несильно. После того как были завершены победные...
Первый этап соревнований за Кубок Беларуси по вейкборду состоялся в Ушачах. Всего в девяти категориях соревнований приняло участие: 45 белорусских участников, 1 российский и 1 украинский участник. Старт соревнованиям дали...
В начале лета, в городе Полоцк состоялись соревнования беговой легкоатлетической эстафеты на четыре стометровые дистанции. Участниками эстафеты стали предприятия, организации и сельские советы Полоцкого района. Организатор...
У юных новополочан первая, победная позиция заработанная в ходе республиканского первенства по таиландскому боксу. Победителями первенства стала команда «Олимпа», новополоцкой детско-юношеской спортивной школы. Участников...
В тройку лидеров проводимых в городе Новолукомль ежегодных соревнований профмастерства спасателей нештатного подразделения, вошли представители Полоцка и Новополоцка. Нашим землякам удалось занять сразу 2 ступени почетного...
Лучшими нафтановскими волейболистами 2015 года, стали команды представители НТиА-производства, а также сборные волейбольные команды заводоуправления, ВГСО и ТНП. Игры волейбольных соревнований проводились в ходе заводской...