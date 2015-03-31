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      • Новополчане радуют родной город спортивными победами

      Раздел: Новости спорта Дата публикации: Сегодня, 08:51
      (голосов: 1)
      Новополчане радуют родной город спортивными победамиТак, команда ОАО «Нафтан» стала победителем ежегодных городских соревнований санитарных дружин предприятий и организаций Новополоцка. В отличии от футбольного клуба "Нафтан" участникам соревнований есть чем гордиться.

      Городские соревнования санитарных дружин состоялись в Новополоцке 5 мая. Участие в состязаниях приняли 9 команд предприятий и организаций города. Сам процесс соревнований разделили на 5 этапов. В пресс-службе МЧС  сообщили, что участники смогли испытать себя в очаге химического и инфекционного поражения, а также проверили теоретические знания.
      Команда ОАО «Нафтан» является победителями городского этапа соревнований на протяжении уже 5 лет, и в этом году снова закрепила за собой звание лидеров, заняв первое место. Она и будет представлять Новополоцк на областном этапе. Второе и третье место соответственно заняли команды ОАО «Измеритель» и ОАО «Нефтезаводмонтаж».

      Кроме того, не подкачали и наши новополоцкие биатлонисты. 7 мая в республиканском горнолыжном центре «Силичи» прошла гонка с препятствиями «Bison Race», в которой приняли участие биатлонисты сборной Беларуси Александр Дорожко, Кристина Ильченко, Мария Панфилова и наша землячка Дарья Блашко.

      Всего на старт вышло 58 участниц и воспитанница Новополоцкой школы биатлона Дарья Блашко – восьмая.

      После финиша Дарья поделилась своими впечатлениями от соревнований: "Всегда нравиться атмосфера Гонки Бизонов, тут всегда круто бегать. В этот раз было очень много лесных тропинок, деревьев, кустов, подъемов и спусков. Очень много новых и очень интересных препятствий, некоторые из них мне, к сожалению, не покорились. Буду работать. Пару раз я убежала не туда, пришлось возвращаться, намотала немного лишних километров. Иногда пробовала пройти препятствие несколько раз, но теряла на этом много времени. В общем, довольна, как провела сегодняшний день. Он показал, что сил очень мало и это самый основной критерий, над которым стоит поработать".
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