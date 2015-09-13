Очередной​ матч не принес "Нафтану" ни одного очка

Для того чтобы на следующий год сохранить место в Высшей лиге чемпионата Беларуси, "Нафтану" просто необходима была безоговорочная победа брестского клуба "Динамо". И хотя многие уже похоронили "Нафтан", так как клуб находился на...
Футболисты «Нафтана» в седьмом туре чемпионата Беларуси, упустили шанс сохранить свои позиции на 2-й ступени турнирной таблицы. Результатом игры со «Славией» стала ничья. Футбольный поединок был ярким, с большим количеством...
Команда «Нафтана» под руководством Валерия Стрипейкиса полностью готова к первому матчу футбольного чемпионата Беларуси в Минске. Выступления в прошлогоднем составе позволило футболистам добиться успеха в проведении матчей в...
Матч 28-го тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2016 года состоялся 5 ноября в Минске между командами "Нафтан" - "Минск". К сожалению, игра обернулась поражением для команды гостей. Итог матча - 4:0 в пользу...
Матч четвертого тура, чемпионата Беларуси по футболу, не принес победы новополочанам. «Нафтан» так и не смог переиграл команду «Белшины» в Бобруйске. Сыгранная в ничью игра, сместила «Нафтан» на пятую строку турнирной таблицы. ...
06 июля 2015 года, в понедельник, на Новополоцком «Атланте» состоится футбольная встреча футбольных команд «Торпедо-БелАЗ» г.Жодино и «Нафтан» г.Новополоцк. Начало футбольной игры 13 тура среди команд высшей лиги в рамках...
Двукратному обладателю кубка удалось на родном поле одержать победу над брестским «Динамо». Победа «Нафтана» со счетом-3:1, получена в ходе первого матча одной восьмой финала. Данный поединок стал для новополоцкой команды...
Матч-открытие нового белорусского футбольного сезона, принес поражение новополоцкому «Нафтану». Футболисты проиграли команде «Славия» из Мозыря. Матч в Новополоцке начинался ярко и красочно, торжество украсили цветными...
Девятнадцатый тур чемпионата Беларуси в высшей лиге, принес проигрыш новополоцкой команде «Нафтан», уступившей «Слуцку» со счетом 0:1. В матче девятнадцатого тура футбольного Чемпионата Беларуси, прошедшего 13.09.2015 г. на...
Футболисты «Нафтана» доигрывают футбольный чемпионат Беларуси, матч двадцать третьего тура проводимый на новополоцком «Атланте» принес поражение нашим футболистам. С счетом 1:2 «Нафтан» уступил команде «Неман» из Гродно. ...
Заключительный тур футбольного ЧБ принес новополоцкой команде «Нафтан» ничью в игре с жодинским «Торпедо Белаз». По результатам поединка проходившего в гостях у жодинской команды счет 3-3. Игра завершившаяся ничьей, добытой...
Участие в матче третьего тура чемпионата Беларуси, принесло команде «Нафтана» первый первый голевой дубль Сучкова, первый забитый гол и первую победу. Третья игра стала результативной для новополоцкой команды, под...
Игра первого тура 25-го чемпионата Беларуси по футболу между новополоцким «Нафтаном» командой «Минск» завершилась в ничью. Стартовый матч команды Валерия Стрипейкиса с командой «Минск» завершился со счетом 0:0 и принес первое...
Главный тренер команды «Нафтан», сообщил о полной готовности команды к участию в Чемпионате, По уверению Валерия Стрипейкиса, вверенная ему спортивная команда будет участвовать в Чемпионате при полной боевой готовности. Твердыми...
Футболистам новополоцкого «Нафтана» удалось с большим преимуществом переиграть гомельскую команду. По результатам 22 тура футбольного ЧБ счет 4:1 в пользу новополочан. По словам представителей Гомельской команды, «Гомель»...
Матч 15 тура чемпионата, принес новополоцкому «Нафтану» проигрыш в борьбе с «Гранитом». Со счетом 0-3 новополочане проиграли. Несмотря на то, что в течении месяца в чемпионате был перерыв и новополочане укрепились новыми...
ФК «Нафтан» задержал игру, чтобы обратить внимание на возникшие проблемы. По результатам матча 9 тура ЧБ, новополоцкая команда обыграла «Гомель», но сознательно задержала начало матча на "Атланте". Таким образом игроки...
В последнем сезоне «Химика» преследует целая череда хоккейных проигрышей. Поражение команды окружающие уже начинают воспринимать как своего рода неизбежность. Особенно обидно когда наша команда получает проигрыш от хоккеистов -...
Матч четырнадцатого тура Чемпионата Беларуси закончился для «Нафтана» поражением. Упорная борьба не смогла не смогла спасти команду, мяч так и не вошел в «Минские» ворота. В результате счет 0:1 в пользу Минской команды....