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      • Очередной​ матч не принес "Нафтану" ни одного очка

      Раздел: Новости спорта Дата публикации: Сегодня, 11:34
      (голосов: 1)
      Очередной8203; матч не принес Незавидное финансовое положение новополоцкого клуба стало главной темой обсуждения на прошедшей неделе. Печатные и иные средства массовой информации то и дело сочувствуют футболистам «Нафтана» четыре месяца не получавшим зарплату. Казалось, футболисты отплатят руководству клуба на футбольном поле «той же монетой». Однако, команда повела себя профессионально, и по мере своей возможности провела очередной матч чемпионата страны с жодинскими автозаводцами.

      Стоит отметить, что "Нафтан" на поле выглядел не хуже своего оппонента, занимающего пятую строчку турнирной таблицы. Главный тренер «Торпедо» Игорь Криушенко причиной равной игры команд назвал недооценку соперника жодинскими игроками и плохое качество поля. Но больше похоже на то, что в равенстве сил на футбольном поле большая заслуга игроков «Нафтана», сыгравших внимательно и собранно.

      Подопечные Олега Сидоренкова  играли не только на защиту, но и не боялись атаковать. Другой вопрос, что наступательные действия команды не отличаются быстротой и слаженностью и острые моменты у ворот соперника можно пересчитать на «пальцах одной руки». Но они были: Ярослав Богунов бил опасно, но в руки Фомичеву, хорошо первым касанием пробил Волков, был опасен удар головой Марковича после исполнения дальнего стандарта, был момент у Шкурко. отличие от игроков «Нафтана» торпедовец Егор Зубович к своим голевым возможностям отнесся рачительнее, превратив подачу мяча с угловой отметки в победный гол. Обидно, что это стало возможным за три минуты до окончания матча. 

      Но как бы хороша не была игра, к сожалению новополоцкий "Нафтан" по-прежнему остается единственной командой высшей лиги, которая не отличилась забитыми голами в чемпионате. 

      Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков прокомментировал игру команды: "По поводу сегодняшнего матча хотелось бы отметить, что это было обидное поражение, которого мы не заслуживали. Но, это не те, предыдущие проигрыши: сегодня меня очень порадовал настрой моих ребят. Обидно пропускать на последних минутах, не скрою. Но настрой тоже немаловажная часть игры. Это очень хороший знак. Состав сегодня был оптимальным. Основная проблема - это атака, это видно, по тому, что мы не можем забить в течение шести игр подряд. В конце хотелось бы добавить, что вопрос с финансированием остается нерешенным, ситуация не сдвинулась с места. Как говорится, а воз и ныне там".
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