«Нафтан» получит финансирования участия в высшей лиге

Чего только не бывает в этой жизни! К примеру, нелепо было бы узнать, что известные политики идут мыть полы в государственных школах, или что теперь футбольных игроков ищут по объявлению. Причем вторая нелепость – уже...
Для того чтобы на следующий год сохранить место в Высшей лиге чемпионата Беларуси, "Нафтану" просто необходима была безоговорочная победа брестского клуба "Динамо". И хотя многие уже похоронили "Нафтан", так как клуб находился на...
По вердикту принятому апелляционной футбольной инстанцией, новополоцкий футбольный клуб стал обладателем отказа в выдаче игровой лицензии. Причина - пресловутые проблемы с финансами, не позволившие «Нафтану» стать обладателем...
Новополоцкому «Нафтану» досталась третья позиция «Белазовец2016» - турнира. В заключительном матче, со счетом 0:1, новополочане уступили автозаводской команде. Судьбу главной турнирной награды решали в ходе последнего...
Бывшему вратарю футбольного клуба «Нафтан» Егору Хаткевичу теперь предстоит играть за команду клуба «Торпедо» БЕЛАЗ. Сейчас футболист уже активно участвует в тренировках жодинской команды. Сообщение об этом появилось на...
Возникший долг по зарплате футболистам клуба «Нафтан» должен быть отдан уже в конце текущего месячного периода. Сообщение об этом пришло от директора футбольного клуба Леонида Подлипского в ходе интервью журналистам Прессбола. ...
Проведение матча 1/8 финала футбольного чемпионата на Кубок Беларуси между командами «Нафтан» Новополоцк и «Динамо» Брест перенесено. Сообщение об этом пришло от департамента проведения АБФФ-соревнований, который утвердил данный...
Встреча «Гранита» и «Нафтана» состоится на стадионе «Полесье» в Лунинце на поле с искусственным покрытием. Футбольный матч между командами Высшей Лиги пройдет 08.08.2015 года, начало матча в 15-30. Обслуживание матча...
Новополоцкий футбольный клуб ФК "Нафтан" 18.07.2015 года покинул Антон Хромых,- сообщается на страницах официального сайта футбольного клуба. Как сообщается, футболист и футбольный клуб "Нафтан" разошлись по обоюдному...
Завтра, 11.07.2015 в 15-30 на стадионе «Атлант» в Новополоцке встретятся команды высшей лиги ФК«Минск» и ФК«Нафтан». Проведение матча состоится в рамках 14 тура футбольного чемпионата Беларуси. Обслуживание матча взяли на...
06 июля 2015 года, в понедельник, на Новополоцком «Атланте» состоится футбольная встреча футбольных команд «Торпедо-БелАЗ» г.Жодино и «Нафтан» г.Новополоцк. Начало футбольной игры 13 тура среди команд высшей лиги в рамках...
"Новополоцкий футбольный клуб "Нафтан" с нетерпением ожидает возвращения Филиппа Рудика. Возвращение одного из самых любимых новополоцкими болельщиками футболиста "Нафтан", произойдет в очень скоро времени. Буквально в ближайшие...
Первый домашний матч «Нафтана» этого сезона в прологе, обещал показать хороший игровой результат. Результаты жеребьевки внушали надежды, команда «Гранита» из Микашевичей бывала в Новополоцке дважды и дважды «Нафтан» выходил...
Уже в эту субботу 18.04.2015 г. в 16-00 пройдет футбольный матч Второго тура Беларусбанка чемпионата Беларуси по футболу сезон 2015 года. Участниками футбольного матча станут две команды высшей лиги футбольный клуб «Гранит»...
Главный тренер команды «Нафтан», сообщил о полной готовности команды к участию в Чемпионате, По уверению Валерия Стрипейкиса, вверенная ему спортивная команда будет участвовать в Чемпионате при полной боевой готовности. Твердыми...
Заседание комитета клубного лицензирования АБФФ, состоялось в Доме футбола, на заседании были рассмотрены заявления поданные на получение лицензий АБФФ "Высшая Лига". Как сообщает официальный сайт АБФФ, за невыполнение...
Игроки известной Новополоцкой футбольной команды "Нафтан" сообщили журналистам о том, что руководство клуба уже давно не выплачивает им заработной платы. По словам спортсменов, долг по зарплате тянется с 2013 года. Мало того, что...
Футбольные команды "Нафтан" и "Витебск", вышедшие в 1/16 финала из розыгрыша Кубка Беларуси и освобожденные от поединков, встретились в Новополоцке. Поскольку Чемпионат Республики в высшей лиге получил временную передышку...
Футбольный клуб «Нафтан» и хоккейный клуб «Химик» приобрели новые автобусы. Новенькие МАЗы теперь будут перевозить не только игроков основных команд, но и воспитанников спортивных школ. Возить футболистов...