Футбольный клуб Белоруссии «Нафтан» получит финансирования участия в высшей лиге. Об этом информирует председатель клуба Леонида Подлипский. Футбольный клуб Белоруссии «Нафтан» получит финансирования участия в высшей лиге. Об этом информирует председатель клуба Леонида Подлипский.

Сообщается, что во вторник, 28 марта, прошла встреча представителей руководства футбольного клуба, зампредседателя облисполкома и мэра Новополоцка. По итогам переговоров с властями Леонид Подлипский заявил, что клуб продолжит выступление в высшей лиге, так как ему было предоставлено финансирование. Глава клуба отметил, не только завод «Нафтан» будет предоставлять финансовые средства для развития клуба, но также город и область.

Ранее СМИ сообщили, что по причине долгов клубу «Нафтан» отказали в предоставлении лицензии на участие в чемпионате. Заседание по данному делу было назначено на 31 марта, во время которого должны вынести окончательное решение относительно футбольного клуба. Однако на данный момент информации на этот счет не имеется.

Напомним, чемпионат Беларуси начинается в первый апрельский день. Возможность участия в нем «Нафтана» до сих пор находится под вопросом. Это во многом связано с отказом Сергея Марченко, начальника отдела образования, спорта и туризма по Новополоцкому региону, выступать спонсором клуба. Известна даже сумма бюджета «Нафтана» – 19 млрд неденоминированных рублей.

Футбольный клуб «Нафтан» изначально выступал под названием «Нефтяник». Главной наградой команды является Кубок Беларуси розыгрыша 2008-2009 годов. Также на счету клуба – бронзовые, серебряные и золотые трофеи, в том числе городского и областного уровней. «Нафтан» является членом элитного клуба белорусского футбола, считаясь профи. Главным тренером основного состава является Олег Сидоренко. В основном составе выступают нападающий Руслан Теверов, полузащитник Андрей Маркович, вратарь Артур Семенов, а также множество других опытных спортсменов.

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