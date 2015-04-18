polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » «Нафтан» получит финансирования участия в высшей лиге

      • «Нафтан» получит финансирования участия в высшей лиге

      Раздел: Новости спорта Дата публикации: Вчера, 08:18
      (голосов: 1)
      «Нафтан» получит финансирования участия в высшей лигеФутбольный клуб Белоруссии «Нафтан» получит финансирования участия в высшей лиге. Об этом информирует председатель клуба Леонида Подлипский.
       
      Сообщается, что во вторник, 28 марта, прошла встреча представителей руководства футбольного клуба, зампредседателя облисполкома и мэра Новополоцка. По итогам переговоров с властями Леонид Подлипский заявил, что клуб продолжит выступление в высшей лиге, так как ему было предоставлено финансирование. Глава клуба отметил, не только завод «Нафтан» будет предоставлять финансовые средства для развития клуба, но также город и область.
       
      Ранее СМИ сообщили, что по причине долгов клубу «Нафтан» отказали в предоставлении лицензии на участие в чемпионате. Заседание по данному делу было назначено на 31 марта, во время которого должны вынести окончательное решение относительно футбольного клуба. Однако на данный момент информации на этот счет не имеется.
       
      Напомним, чемпионат Беларуси начинается в первый апрельский день. Возможность участия в нем «Нафтана» до сих пор находится под вопросом. Это во многом связано с отказом Сергея Марченко, начальника отдела образования, спорта и туризма по Новополоцкому региону, выступать спонсором клуба. Известна даже сумма бюджета «Нафтана» – 19 млрд неденоминированных рублей.
       
      Футбольный клуб «Нафтан» изначально выступал под названием «Нефтяник». Главной наградой команды является Кубок Беларуси розыгрыша 2008-2009 годов. Также на счету клуба – бронзовые, серебряные и золотые трофеи, в том числе городского и областного уровней. «Нафтан» является членом элитного клуба белорусского футбола, считаясь профи. Главным тренером основного состава является Олег Сидоренко. В основном составе выступают нападающий Руслан Теверов, полузащитник Андрей Маркович, вратарь Артур Семенов, а также множество других опытных спортсменов. 
      Loading...
      ФК «Нафтан» подскажет, как попасть в профессиональный футбол по объявлению
      Новости спорта

      ФК «Нафтан» подскажет, как попасть в профессиональный футбол по объявлению

      Чего только не бывает в этой жизни! К примеру, нелепо было бы узнать, что известные политики идут мыть полы в государственных школах, или что теперь футбольных игроков ищут по объявлению. Причем вторая нелепость – уже...

      Новополоцкий футбольный клуб
      Новости спорта

      Новополоцкий футбольный клуб "Нафтан" одерживает важную победу

      Для того чтобы на следующий год сохранить место в Высшей лиге чемпионата Беларуси, "Нафтану" просто необходима была безоговорочная победа брестского клуба "Динамо". И хотя многие уже похоронили "Нафтан", так как клуб находился на...

      По решению апелляционного комитета ФК«Нафтан» отказали в выдаче лицензии
      Новости спорта

      По решению апелляционного комитета ФК«Нафтан» отказали в выдаче лицензии

      По вердикту принятому апелляционной футбольной инстанцией, новополоцкий футбольный клуб стал обладателем отказа в выдаче игровой лицензии. Причина - пресловутые проблемы с финансами, не позволившие «Нафтану» стать обладателем...

      «Нафтан» - «Торпедо Белаз» - 0:1
      Новости спорта

      «Нафтан» - «Торпедо Белаз» - 0:1

      Новополоцкому «Нафтану» досталась третья позиция «Белазовец2016» - турнира. В заключительном матче, со счетом 0:1, новополочане уступили автозаводской команде. Судьбу главной турнирной награды решали в ходе последнего...

      Бывший нафтановский вратарь Егор Хаткевич играет за «Торпедо» БЕЛАЗ
      Новости спорта

      Бывший нафтановский вратарь Егор Хаткевич играет за «Торпедо» БЕЛАЗ

      Бывшему вратарю футбольного клуба «Нафтан» Егору Хаткевичу теперь предстоит играть за команду клуба «Торпедо» БЕЛАЗ. Сейчас футболист уже активно участвует в тренировках жодинской команды. Сообщение об этом появилось на...

      Зарплата футболистам ФК «Нафтан» должна быть выплачена до конца текущего ме ...
      Новости спорта

      Зарплата футболистам ФК «Нафтан» должна быть выплачена до конца текущего ме ...

      Возникший долг по зарплате футболистам клуба «Нафтан» должен быть отдан уже в конце текущего месячного периода. Сообщение об этом пришло от директора футбольного клуба Леонида Подлипского в ходе интервью журналистам Прессбола. ...

      Матч ФК «Нафтан» - ФК «Динамо» Брест перенесли на 12 ноября
      Новости спорта

      Матч ФК «Нафтан» - ФК «Динамо» Брест перенесли на 12 ноября

      Проведение матча 1/8 финала футбольного чемпионата на Кубок Беларуси между командами «Нафтан» Новополоцк и «Динамо» Брест перенесено. Сообщение об этом пришло от департамента проведения АБФФ-соревнований, который утвердил данный...

      8 августа «Нафтан» сыграет с «Гранитом»
      Новости спорта

      8 августа «Нафтан» сыграет с «Гранитом»

      Встреча «Гранита» и «Нафтана» состоится на стадионе «Полесье» в Лунинце на поле с искусственным покрытием. Футбольный матч между командами Высшей Лиги пройдет 08.08.2015 года, начало матча в 15-30. Обслуживание матча...

      Футбольный клуб
      Новости спорта

      Футбольный клуб "Нафтан" покинул Антон Хромых

      Новополоцкий футбольный клуб ФК "Нафтан" 18.07.2015 года покинул Антон Хромых,- сообщается на страницах официального сайта футбольного клуба. Как сообщается, футболист и футбольный клуб "Нафтан" разошлись по обоюдному...

      11 июля в Новополоцке встретятся ФК «Нафтан» и ФК «Минск»
      Новости спорта

      11 июля в Новополоцке встретятся ФК «Нафтан» и ФК «Минск»

      Завтра, 11.07.2015 в 15-30 на стадионе «Атлант» в Новополоцке встретятся команды высшей лиги ФК«Минск» и ФК«Нафтан». Проведение матча состоится в рамках 14 тура футбольного чемпионата Беларуси. Обслуживание матча взяли на...

      06 июля в Новополоцке «Нафтан» сразиться с «Торпедо-БелАЗ»
      Новости спорта

      06 июля в Новополоцке «Нафтан» сразиться с «Торпедо-БелАЗ»

      06 июля 2015 года, в понедельник, на Новополоцком «Атланте» состоится футбольная встреча футбольных команд «Торпедо-БелАЗ» г.Жодино и «Нафтан» г.Новополоцк. Начало футбольной игры 13 тура среди команд высшей лиги в рамках...

      Новости спорта

      "Нафтан" ожидает возвращение Рудика

      "Новополоцкий футбольный клуб "Нафтан" с нетерпением ожидает возвращения Филиппа Рудика. Возвращение одного из самых любимых новополоцкими болельщиками футболиста "Нафтан", произойдет в очень скоро времени. Буквально в ближайшие...

      Председатель клуба «Нафтан» подвел футбольные итоги
      Новости спорта

      Председатель клуба «Нафтан» подвел футбольные итоги

      Первый домашний матч «Нафтана» этого сезона в прологе, обещал показать хороший игровой результат. Результаты жеребьевки внушали надежды, команда «Гранита» из Микашевичей бывала в Новополоцке дважды и дважды «Нафтан» выходил...

      В субботу 18 апреля «Нафтан» сыграет с «Гранитом»
      Новости спорта

      В субботу 18 апреля «Нафтан» сыграет с «Гранитом»

      Уже в эту субботу 18.04.2015 г. в 16-00 пройдет футбольный матч Второго тура Беларусбанка чемпионата Беларуси по футболу сезон 2015 года. Участниками футбольного матча  станут две команды высшей лиги футбольный клуб «Гранит»...

      Команда «Нафтан» сообщила о полной готовности к Чемпионату
      Новости спорта

      Команда «Нафтан» сообщила о полной готовности к Чемпионату

      Главный тренер команды «Нафтан», сообщил о полной готовности команды к участию в Чемпионате, По уверению Валерия Стрипейкиса, вверенная ему спортивная команда будет участвовать в Чемпионате при полной боевой готовности. Твердыми...

      Футбольный клуб
      Новости спорта

      Футбольный клуб "Нафтан" остался без лицензии

      Заседание комитета клубного лицензирования АБФФ, состоялось в Доме футбола, на заседании были рассмотрены заявления поданные на получение лицензий АБФФ "Высшая Лига". Как сообщает официальный сайт АБФФ, за невыполнение...

      Игрокам команды
      Новости спорта

      Игрокам команды "Нафтан" не выплачивают зарплат

      Игроки известной Новополоцкой футбольной команды "Нафтан" сообщили журналистам о том, что руководство клуба уже давно не выплачивает им заработной платы. По словам спортсменов, долг по зарплате тянется с 2013 года. Мало того, что...

      Новости спорта

      "Нафтан" и "Витебск" встретились в товарищеском матче

      Футбольные команды "Нафтан" и "Витебск", вышедшие в 1/16 финала из розыгрыша Кубка Беларуси  и освобожденные от поединков, встретились в Новополоцке. Поскольку Чемпионат Республики в высшей лиге получил временную передышку...

      «Нафтан» и «Химик» приобрели новые автобусы
      Новости спорта

      «Нафтан» и «Химик» приобрели новые автобусы

      Футбольный клуб «Нафтан» и хоккейный клуб «Химик» приобрели новые автобусы. Новенькие МАЗы теперь будут перевозить не только игроков основных команд, но и воспитанников спортивных школ. Возить футболистов...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Приглашаем на мероприятия ХХХ Международного фестиваля старинной и современной камерной музыки

    Приглашаем на мероприятия ХХХ


    Везучий случай (2016)

    Везучий случай (2016)


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь