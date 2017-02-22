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      • ФК «Нафтан» подскажет, как попасть в профессиональный футбол по объявлению

      Раздел: Новости спорта Дата публикации: 22-02-2017, 16:01
      (голосов: 1)
      ФК «Нафтан»Чего только не бывает в этой жизни! К примеру, нелепо было бы узнать, что известные политики идут мыть полы в государственных школах, или что теперь футбольных игроков ищут по объявлению. Причем вторая нелепость – уже свершившийся факт в Новополоцке. Никто не думал, что до такого вообще дойдет, но футбольный клуб Новополоцка рассеял все сомнения. Руководство ФК «Нафтан» ищет нового игрока в клуб – об этом стало известно из объявления, которое разместили на странице официального сообщества болельщиков ФК «Нафтан» Вконтакте. Сначала болельщики не поверили, что такое вообще возможно, и многие шутили, что может даже их кандидатуру утвердят. Но потом руководящие персоны подтвердили такой нестандартный поиск игроков, и весь футбольный мир в недоумении. Напомним, что данный футбольный клуб вполне известен в Беларуси, так как основан он в далеком 1963 году – прошло более 54-х лет! К тому же, он участвует в Высшей лиге Беларуси – куда, собственно, и ищут игрока.

      Высшая лига чемпионата по футболу в Республике Беларусь будет удивлена как никогда: ведь, возможно, совсем скоро к профессиональным «бойцам» присоединится обычный пользователь сети, - хотя, конечно, в объявлении указано, что руководство находится именно в поиске профессионала своего дела. Заманить нового игрока пытаются интересными плюшками футбольного мира, а также зарплатой в районе 313 рублей. Много это или мало? Судя по тому, что ищут игрока в социальных сетях, такая зарплата не особо порадовала бы чемпионов.

      Фанаты «Нафтана» не могут прийти в себя до сих пор, и часто шутят по поводу того, что теперь вопрос вроде «вас взяли по объявлению в команду?» уже не будет так всех смешить, как это случалось ранее.
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