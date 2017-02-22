ФК «Нафтан» подскажет, как попасть в профессиональный футбол по объявлению

Матч 28-го тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2016 года состоялся 5 ноября в Минске между командами "Нафтан" - "Минск". К сожалению, игра обернулась поражением для команды гостей. Итог матча - 4:0 в пользу...
Для того чтобы на следующий год сохранить место в Высшей лиге чемпионата Беларуси, "Нафтану" просто необходима была безоговорочная победа брестского клуба "Динамо". И хотя многие уже похоронили "Нафтан", так как клуб находился на...
Бывшему вратарю футбольного клуба «Нафтан» Егору Хаткевичу теперь предстоит играть за команду клуба «Торпедо» БЕЛАЗ. Сейчас футболист уже активно участвует в тренировках жодинской команды. Сообщение об этом появилось на...
Встреча «Гранита» и «Нафтана» состоится на стадионе «Полесье» в Лунинце на поле с искусственным покрытием. Футбольный матч между командами Высшей Лиги пройдет 08.08.2015 года, начало матча в 15-30. Обслуживание матча...
Новополоцкий футбольный клуб ФК "Нафтан" 18.07.2015 года покинул Антон Хромых,- сообщается на страницах официального сайта футбольного клуба. Как сообщается, футболист и футбольный клуб "Нафтан" разошлись по обоюдному...
Завтра, 11.07.2015 в 15-30 на стадионе «Атлант» в Новополоцке встретятся команды высшей лиги ФК«Минск» и ФК«Нафтан». Проведение матча состоится в рамках 14 тура футбольного чемпионата Беларуси. Обслуживание матча взяли на...
06 июля 2015 года, в понедельник, на Новополоцком «Атланте» состоится футбольная встреча футбольных команд «Торпедо-БелАЗ» г.Жодино и «Нафтан» г.Новополоцк. Начало футбольной игры 13 тура среди команд высшей лиги в рамках...
"Новополоцкий футбольный клуб "Нафтан" с нетерпением ожидает возвращения Филиппа Рудика. Возвращение одного из самых любимых новополоцкими болельщиками футболиста "Нафтан", произойдет в очень скоро времени. Буквально в ближайшие...
Датой проведения футбольного матча девятого тура между командами «Нафтан» и «Гомель» названа пятница 05.06.2015 года.. В рамках проведения республиканского футбольного чемпионата высшая командная лига сразится на Новополоцком...
Определенны соперники и очередность игр на футбольном чемпионате Витебской обл. Первым соперником "Полоцкгаза" станет команда "Двина-Барс". Популярность областного чемпионата-2015 зашкаливает, конкуренцию такой популярности...
На Витебском стадионе ЦСК «Витебск», в это воскресенье 26.04.2015 года пройдет матч третьего тура футбольных соревнований "Беларусбанк чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2015 года" участие в котором примут команды...
Уже в эту субботу 18.04.2015 г. в 16-00 пройдет футбольный матч Второго тура Беларусбанка чемпионата Беларуси по футболу сезон 2015 года. Участниками футбольного матча станут две команды высшей лиги футбольный клуб «Гранит»...
Игра первого тура 25-го чемпионата Беларуси по футболу между новополоцким «Нафтаном» командой «Минск» завершилась в ничью. Стартовый матч команды Валерия Стрипейкиса с командой «Минск» завершился со счетом 0:0 и принес первое...
Футбольная команда «Полоцкгаз», приступила к тренировкам в рамках подготовки к чемпионату Витебской области. Уже 09.04.2015 г. на Полоцком стадионе «Химик», состоялась первая полноценная тренировка футбольной команды. Задачи...
Заседание комитета клубного лицензирования АБФФ, состоялось в Доме футбола, на заседании были рассмотрены заявления поданные на получение лицензий АБФФ "Высшая Лига". Как сообщает официальный сайт АБФФ, за невыполнение...
Игроки известной Новополоцкой футбольной команды "Нафтан" сообщили журналистам о том, что руководство клуба уже давно не выплачивает им заработной платы. По словам спортсменов, долг по зарплате тянется с 2013 года. Мало того, что...
Встреча футбольных команд "Минск" и "Нафтан" прошла в минувшие выходные в рамках двадцать третьего тура чемпионата Республики Беларусь. Уверенную победу, зафиксированную четырьмя забитыми голами, одержала столичная команда....
Футбольный клуб «Полоцк», проведя смотрины трёх новичков, остался весьма ими доволен и подписал контракты с центральным защитником Тарасенко, крайним полузащитником Рябцевым и вратарём Астаповым. Ожидается на просмотр...
Футбольный клуб «Нафтан» и хоккейный клуб «Химик» приобрели новые автобусы. Новенькие МАЗы теперь будут перевозить не только игроков основных команд, но и воспитанников спортивных школ. Возить футболистов...