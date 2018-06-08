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      • Новостройка в Невском районе: качественное жилье, доступное каждому

      Раздел: Разное 10 Дата публикации: Сегодня, 08:16
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      Невский район образован в 1917 году. Несмотря на богатую историю и обилие исторических архитектурных сооружений, он продолжает активно развиваться и в наши дни. Сегодня на его территории ведется строительство нескольких проектов. Наиболее привлекательным среди них является ЖК «Невские Паруса». Объект уникален в своем роде. Он имеет много преимуществ, вызывающих интерес у покупателей жилой недвижимости.

      Новостройка в Невском районе – предмет мечтаний современных петербуржцев

      Рассматриваемый ЖК располагается в Усть-Славянке. Его основные преимущества – прогрессивная технология возведения и окружение красивыми природными пейзажами. Кроме того, объект имеет хорошую транспортную развязку. В минутах езды от жилых сооружений находится станция подземки. В шаговой доступности расположено несколько остановок наземного общественного транспорта. Удобен район и для владельцев собственных авто. Непосредственно на территории комплекса для них обустроены просторные парковки.

      Качество жилья в новых домах находится на высоте. Каждая современная новостройка в Невском районе располагает несколькими вариантами квартир. В их число входят студии, планировки с увеличенной площадью и необычным расположением комнат, стандартные решение, получившие популярность среди многочисленных владельцев.

      Чем еще привлекателен прибрежный микрорайон

      На правом берегу Невы хорошо развита инфраструктура. Это делает его максимально удобным для повседневного проживания и отдыха. Здесь компактно расположены:

      • торговые и развлекательные комплексы;
      • садики и школы;
      • парковые зоны и сады, изобилующие зелеными насаждениями;
      • спортивные и исторические объекты;
      • естественное речное устье;
      • поликлинические отделения и аптеки.

      В рамках благоустройства комплекса производится высадка различных растений. В их число входят стройные ели, ароматные липы, тенистые клены, а также рябина, сирень, кизильник и прочие.

      Квартиры в ЖК «Невские Паруса» уже частично выведены в продажу. Для тех, кто заключает сделки на старте, застройщик предоставляет привлекательные скидки, достигающие 500 тысяч рублей. Купить недвижимость в новостройках можно и на условиях рассрочки или кредита. Ставки и длительность программ разнятся, в зависимости от политики финансовых компаний. Первый взнос можно вносить посредством материнского капитала.

      Застройщик — строительная компания Setl City



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