Что выгоднее: сушилки для рук или бумажные полотенца?

Сегодня в общественных туалетах всё чаще можно встретить рукосушки вместо бумажных полотенец. Принцип их работы весьма понятен и прост: они позоляют удалить остатки влаги с рук, обдувая их теплым воздушным потоком. Сфера использования таких приспособлений довольно широка: от небольших кафе до крупных производственных и торговых предприятий. Давайте разберемся с тем, почему сушилки для рук так популярны и в чем их преимущество перед обычными бумажными полотенцами?

3 причины выбрать сушилки для рук

Современные сушильные аппараты обеспечивают удобство эксплуатации и позволяют поддерживать гигиену на должном уровне, что особенно важно для коммерческих учреждений с большим количеством посетителей. Плюс ко всему, сушилки для рук считаются более рентабельными и практичными, чем одноразовые полотенца. Но в чем это конкретно выражается?

Во-первых, сушилки в обслуживании не только проще, но и значительно дешевле. Если суммарно посчитать затраты, расходуемые на ежемесячную закупку, заработную плату обслуживаюшего персонала, который отвечает за загрузку и последующую утилизацию полотенец из бумаги в диспенсер (его тоже нужно докупить), то в итоге получится весьма внушительная цифра. Логично, что платить исключительно за электроэнергию, которую потребляет прибор, выйдет значительно экономнее.

Во-вторых, традиционно считается, что одноразовые салфетки более эффективны в вопросах гигиены, но современные модели сушилок для рук доказывают обратное. Оснащенные инфракрасным датчиком устройства включаются автоматически, поэтому не нужно прикасаться к грязному корпусу чистыми, только что вымытыми руками. Более того, в последнее время производители всё чаще прибегают к различным антибактериальным технологиям, которые уничтожают все бактерии и инфекции, находящиеся в воздушном потоке. Заметим, что использованная бумага, выброшенная в корзину или на пол, является оптимальной средой для развития вредоносных микроорганизмов, жизнидеятельности которых способствует комнатная температура и органический состав бумажного средства гигиены.

В-третьих, делая выбор в пользу сушильных аппаратов, вы вносите свой вклад в охрану окружающей среды. Проведем аналогию: во время работы сушилки вырабатывается порядка 1.5 тонны углекислого газа, в то время, как при изготовлении листов и рулонов из древесной целлюлозы получается около 4.6 тонны. А полотенца, сделанные из макулатуры, не подлежат переработке, поэтому ежегодно на свалках образуется более миллионов тонн отходов.

Подводя итог, заметим, что сушилки для рук — это не только современно, гигиенично и недорого, но и довольно удобно. Если правильно подобрать баланс мощности нагревательного элемента и потока воздуха, то прибор моментально высушит руки, не пересушивая нежную и чувствительную кожу.

Источник: Бинеле

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