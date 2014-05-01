Выбор подходящего манипулятора

У большинства людей в жизни случаются ситуации, когда требуется помощь тяжелой строительной техники. Такие события не обязательно связаны со строительством или промышленностью. Вам может понадобиться грузовое авто в банальной ситуации – например, при разработке земельного участка на даче или переезде в новую квартиру. Если вас застигла врасплох такая необходимость, вы всегда можете воспользоваться услугами агентства по прокату строительной техники. Но не всегда выгодно арендовать отдельно грузовое авто и автомобильный кран. В условиях просторного строительного или промышленного объекта две крупные единицы техники без труда смогут выполнять свои функции в тандеме. Но в городских реалиях их работа будет затруднена – как минимум, из-за узости улиц и напряженного дорожного движения. Мы предлагаем прекрасную альтернативу – прокат манипулятора. У нас на сайте представлен широчайший ассортимент качественных современных манипуляторов по самой доступной стоимости. Так что спешите воспользоваться предоставленной возможностью и выбрать подходящую единицу техники прямо сейчас. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и вместе мы обсудим детали взаимовыгодного сотрудничества. Заказать манипулятор в Москве по доступной цене – это просто!

Кто мы такие?

Компания ВИПМАНИПУЛЯТОР не так давно развернула профессиональную деятельность на отечественном рынке. Тем не менее, уже сейчас, по истечению года, мы смогли заработать безупречную репутацию и признание жителей столицы и Московской области. Причина такого стремительного старта – лояльное отношение к каждому уважаемому заказчику, честная и ответственная работа, а также ежедневный анализ качества собственной деятельности. Мы занимаемся прокатом качественных, надежных и производительных манипуляторов различных моделей – в нашем каталоге вы найдете технику на любой вкус (https://vipmanipulator.ru/arenda-manipulyatora). Благодаря великолепным универсальным машинам вы сможете решить любую возникшую производственную, сельскохозяйственную, строительную или бытовую проблему, требующую вмешательства грузовой техники. Поэтому спешите ознакомиться с выбором моделей прямо сейчас – мы с нетерпением ждем ваших заявок!

Как выбрать подходящий манипулятор?

Манипулятор представляет собой одновременно грузовик и автокран. Кузов машины идентичен корпусу грузового автомобиля, но между кабиной и бортом возвышается кран стрелового типа. При этом, значительно экономится пространство, человеческий ресурс, топливо и стоимость аренды. Таким образом, манипулятор можно считать универсальной единицей тяжелой строительной техники, способной производить большинство работ: загрузку и выгрузку строительного мусора, стройматериалов, пород, мебели, вещей, металлоконструкций; транспортировку грузов; разработку земельных участков и месторождений ископаемых; снос зданий и подготовку строительного объекта.

Но для того, чтобы выбрать подходящую модель манипулятора, необходимо точно представлять себе цели аренды техники. Вот лишь основной перечень характеристик и правил в алгоритме выбора:

Если вам нужно загрузить, перевезти и выгрузить песок, мусор, землю, породу или другие сыпучие материалы, лучше всего выбрать компактную модель манипулятора с достаточной вместительностью и грузоподъемностью кузова, а также краном с экскаваторным ковшом. При этом, о грузоподъемности стрелы беспокоится не нужно – у любой модели показателя этой характеристики будет более чем достаточно для загрузки сыпучих веществ;

Для перевозки длинных металлоконструкций, стволов деревьев и других длинных предметов, стоит остановить свой выбор на аренде длинномера. Манипулятор с бортом, длина которого составляет 7-8 метров, способен аккуратно перевезти большинство длинных грузов, будь-то труды, профили, арматура, рельсы или древесина;

Для загрузки мебели необходимо заказать модель манипулятора, снабженного специальным краном. Стрела такого типа может захватывать объекты и аккуратно загружать их в кузов.

Если у вас возникнут вопросы касательно выбора техники, вы всегда можете воспользоваться услугой бесплатной консультации на сайте.

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