Стоматология – важный раздел медицины, ведь без зубов человеку просто не обойтись - и дело не только в красоте. Больные или отсутствующие зубы наносят организму ощутимый вред:
Чтобы не допустить этого, о зубах нужно заботиться – соблюдать гигиену, регулярно показываться врачу и вовремя лечить даже самые маленькие дырочки.
Все виды лечения и ухода за зубами предлагает стоматология в СПб «Биос». Клиника удобно расположена в самом центре города вблизи БКЗ «Октябрьский», имеет современное оборудование и квалифицированный персонал. Благодаря этому наша клиника успешно справляется с самыми сложными задачами и дарит пациентам красивую здоровую улыбку.
Клиника обладает лицензиями на все виды стоматологических услуг, имеет в штате собственного анестезиолога, ответственно относится к стерилизации инструментов (что очень важно в наше время, когда ВИЧ и гепатит распространяются с катастрофической скоростью). А ещё у нас прекрасные детские врачи, которые умеют ладить с маленькими пациентами, и щадящие технологии лечения для будущих мам. Приходите в «Биос» всей семьёй – пусть ваши зубы будут крепкими и здоровыми долгие годы!
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