Стоматология в СПб

Стоматология – важный раздел медицины, ведь без зубов человеку просто не обойтись - и дело не только в красоте. Больные или отсутствующие зубы наносят организму ощутимый вред:

Они выступают источником инфекции.

Портят пищеварение.

Ухудшают носовое дыхание и деформируют прикус.

Чтобы не допустить этого, о зубах нужно заботиться – соблюдать гигиену, регулярно показываться врачу и вовремя лечить даже самые маленькие дырочки.

Какие услуги предлагает наша стоматология?

Профессиональная гигиена (чистка, нанесение защитного покрытия) – направлена на профилактику кариеса и болезней дёсен. Её проводит врач-гигиенист не реже 1-2 раз в год.

Терапевтические услуги – лечение кариеса и его осложнений (например, пульпита, когда зуб разрушен до нерва). Успех лечения во многом зависит от квалификации врача, применяемых материалов и оборудования – если распад зубных тканей продолжится под пломбой, она вскоре выпадет, и зуб придётся перелечивать. Неприятности могут доставить и плохо пролеченные при пульпите зубные каналы – недостаточное или, наоборот, избыточное наполнение их герметизирующим веществом приводит к воспалению корней и грозит удалением.

Пародонтология – лечение дёсен. К сожалению, люди зачастую не уделяют этому должного внимания, а итогом может стать полная потеря зубов. Своевременное лечение поможет справиться с проблемой, поэтому не обходите стороной кабинет пародонтолога.

Хирургия – всевозможные операции на зубах и дёснах (лечение периоститов, абсцессов, удаление зубов мудрости и травмированных зубов, резекция корней и другие процедуры). К хирургическим методам прибегают, когда терапевтические возможности исчерпаны, и справиться другим способом нельзя.

Ортодонтия – исправление прикуса посредством брекет-систем и различных съемных конструкций. Ортодонтические услуги нужны не только для эстетичной улыбки – коррекция позволяет улучшить состояние зубов, ведь из-за неправильного смыкания они деформируются и разрушаются.

Имплантология – современный вид стоматологической помощи, когда утраченные зубы заменяют металлической конструкцией, на которую затем надевается искусственная коронка. Если собственной ткани в десне пациента не хватает для установки импланта, её наращивают за счет искусственной костной массы.

Протезирование – замена утраченных зубов коронками из металла, пластмассы, силикона или циркония. Возможны два варианта – изготовление съемных конструкций и протезирование на имплантах (последнее намного эстетичнее и удобнее съемного, но и существенно дороже).

Отдельное направление – эстетическая стоматология, стоящая на стыке разных специальностей. Сюда относят отбеливание зубов профессиональными методами, реставрацию, изготовление виниров (пластинок, которые закрывают переднюю поверхность зуба), наклеивание скайсов (страз).

Где лечить зубы в СПб?

Все виды лечения и ухода за зубами предлагает стоматология в СПб «Биос». Клиника удобно расположена в самом центре города вблизи БКЗ «Октябрьский», имеет современное оборудование и квалифицированный персонал. Благодаря этому наша клиника успешно справляется с самыми сложными задачами и дарит пациентам красивую здоровую улыбку.

Клиника обладает лицензиями на все виды стоматологических услуг, имеет в штате собственного анестезиолога, ответственно относится к стерилизации инструментов (что очень важно в наше время, когда ВИЧ и гепатит распространяются с катастрофической скоростью). А ещё у нас прекрасные детские врачи, которые умеют ладить с маленькими пациентами, и щадящие технологии лечения для будущих мам. Приходите в «Биос» всей семьёй – пусть ваши зубы будут крепкими и здоровыми долгие годы!

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