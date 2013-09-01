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      • Доставка роллов в Кирове

      Раздел: Разное 10 Дата публикации: Вчера, 18:34
      (голосов: 1)

      Заказать вкусные роллы

      Традиционная японская кухня стремительно ворвалась в повседневную жизнь большинства европейцев, в том числе и жителей стран СНГ. На данный момент, каждому встречному россиянину, независимо от возраста, половой принадлежности, социального статуса и мировоззрения, знаком вкус классических закусок Страны Восходящего Солнца. Тем не менее, часто лакомиться этими блюдами по карману далеко не всем – в ресторанах и даже в меню большинства служб доставки в мегаполисах стоимость роллов, суши, а особенно, гунканов и сашими, колеблется от 500 до 1000 рублей за комплект. Но не переживайте – на сайте ресторана быстрого питания МАКАРОЛЛЫЧ вы гарантированно найдете широчайший ассортимент безупречных разновидностей японских деликатесов, в частности – сможете заказать роллы в Кирове с доставкой на любой адрес в городе. Готовы спорить, вам непременно придется по вкусу их прекрасный внешний вид, пикантное послевкусие, пряный аромат и оригинальное сочетание ингредиентов.

      О чем речь?

      Большинство людей знают не понаслышке, что такое традиционный японский ролл. Но многие из них не представляют, по каким критериям закуска может вообще носить такое название. Коренные жители родины суши определяют три основных компонента правильного ролла:

      • Свежая морская рыба (предпочтительно, сырая). Причем, для японских деликатесов подходят исключительно премиальные куски определенных видов рыбы. Теша самого дорогого морского окуня или лосося – плохой вариант, как и самая мясистая и вкусная часть какой-нибудь скумбрии. Лучшим выбором будет спинка семги или тунца, причем их свежесть не должна вызывать вопросов. Ведь несвежая сырая морская рыба имеет очень неприятный запах;
      • Клейкий рис круглых сортов. Классические сорта риса для традиционного азербайджанского или ферганского плова, дикий нешлифованный рис или «бомбы» для ризотто плохо справляются с поставленной задачей, так как имеют совершенно неподходящие свойства. Например, итальянский рис слишком клейкий и больше подходит для рисовых каш (типа ризотто), а среднеазиатские сорта отличны в плове как раз по той причине, что не слипаются между собой и лежат в блюде «рисинка к рисинке». Зато классическая японская крупа достаточно клейкая, чтобы держать форму и не высыпаться из ролла, а также соединять воедино все другие ингредиенты; в то же время, зерна сохраняют целостность и не выделяют слишком много крахмала;
      • Нейтральный овощ, оттеняющий солоновато-морской вкус рыбы и резкую соленость риса, напитавшего соевого соуса. Чаще всего в роли этого ингредиента выступает авокадо или огурец, но довольно часто также добавляют водоросли кимчи или пласты нори.

      Извечный спор

      Где заказать еду с доставкойЕсть еще много традиционных компонентов, характерных для классических суши (кунжут, сливочный сыр, васаби, соус терияки, икра тобико и летучей рыбы), но доподлинно неизвестно, как и когда они появились в традиционной японской кухне. Вполне возможно, что эти ингредиенты пришли в азиатскую культуру из-за океана, поэтому полностью национальными их назвать нельзя. С другой стороны, многие «иностранные» ингредиенты и даже блюда в различных кухнях мира со временем становились национальными (картошка в Белоруссии, кус-кус во Франции), так что этот вопрос по-прежнему остается открытым. Мы можем быть уверенны только в одном – на сайте нашей службы доставки (http://makarolls.ru/kirov/) вы найдете самые вкусные и качественные суши, роллы, гунканы и многие другие блюда азиатской, европейской и американской кухни по самым выгодным ценам. Поэтому спешите заказать несколько блюд прямо сейчас – не отказывайте себе в удовольствии приятно провести вечер с любимой или накормить дорогих друзей!

      Наши достоинства

      • Оперативная доставка на любой адрес в Кирове;
      • Наличие филиалов в трех других крупных городах России;
      • Соблюдение правил транспортировки и упаковки блюд, соблюдение температурного режима;
      • Строгий контроль качества и тщательное соблюдение стандартов чистоты и гигиены на кухне;
      • Укомплектованный штат компетентных поваров с многолетним опытом работы.


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