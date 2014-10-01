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      • Расписание междугороднего транспорта (автовокзал Новополоцк)

      Раздел: Расписание автобусов Новополоцк Дата публикации: Сегодня, 10:25
      (голосов: 17)

      Расписание междугороднего транспорта (автовокзал Новополоцк)Расписание междугороднего транспорта (автовокзал Новополоцк)


       

      Новополоцк-Бешенковичи

      Ск.

      Пн.

      8.20

      10.20

      Новополоцк-Бешенковичи

      Ск.

      Пт.

      18.20

      20.20

      Новополоцк-Бобруйск

      Об.

      Ежедневно

      8.00

      16.45

      Новополоцк-Браслав

      Эксп.

      Пт., сб., вс.

      9.00

      11.30

      Новополоцк-Браслав

      Ск.

      Ежедневно

      15.35

      19.08

      Новополоцк-Витебск

      Ск.

      Ежедневно

      6.10, 8.20, 12.30

      8.00, 10.10, 14.20

      Новополоцк-Витебск

      Ск.

      Пт., сб., вс.

      17.30

      19.20

      Новополоцк-Гомель

      Об.

      Ежедневно

      7.20

      18.00

      Новополоцк-Глубокое

      Об.

      Ежедневно

      12.50

      15.20

      Новополоцк-Минск

      Ск.

      Ежедневно

      5.10, 11.00, 13.00, 16.40

      9.10, 15.00, 17.20, 20.25

      Новополоцк-Минск

      Об.

      Пт., сб., вс.

      15.55

      21.22

      Новополоцк-Минск

      Об.

      Ежедневно

      6.10, 18.30

      11.24, 23.30

      Новополоцк-Новолукомль

      Ск.

      Ежедневно

      10.00

      12.45

      Новополоцк-Новолукомль

      Об.

      Сб., вс.

      14.18

      18.29

      Новополоцк-Санкт-Петербург

       

      Ежедневно

      8.30

      22.00 (время местное)

      Новополоцк-Чашники

      Эксп.

      Вс.

      18.35

      20.50

      Новополоцк-Ушачи

      Эксп.

      Пт., сб, вс.

      7.00, 15.50

      8.30, 17.20

      Браслав-Витебск

      Эксп.

      Пн.-пт, вс.

      18.44

      20.37

      Витебск-Браслав

      Эксп.

      Пн.-пт., вс

      23.30

      1.07

      Витебск-Миоры

      Об.

      Пн., пт.

      18.05

      19.55

      Витебск-Рига

      Об.

      Ежедневно

      17.00

      00.30

      Миоры-Витебск

      Об.

      Пт.

      9.00

      11.25

      Полоцк-Верхнедвинск

      Об.

      Пт., сб., вс

      12.30, 13.45

       

      Рига-Витебск

      Об.

      Ежедневно

      9.30

      11.40

      Новополоцк-Поставы

      Ск.

      Вс.

      21.00

      24.00

       




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      Ничего себе! Я даже не знал, что из Новополоцка ходит автобус на Питер. Думал, только частный извоз. А оказывается и гос. автобус имеется. Беру на заметку.
      Анютка 2 октября 2014 15:35
      Здрасте, приехали. Автобус из Новополоцка стал гонять на Питер намного раньше, чем из Полоцка. Кстати, стоимость проезда дешевле из Новополоцка.
      Белла Дона 2 октября 2014 15:42
      И насколько же меньше стоимость? На 5 тысяч? Смешно. И начали циркулировать эти 2 автобуса из разных городов одновременно. Не знаете точно - не пишите.
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