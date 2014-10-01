Расписание междугороднего транспорта (автовокзал Новополоцк)
|
Новополоцк-Бешенковичи
|
Ск.
|
Пн.
|
8.20
|
10.20
|
Новополоцк-Бешенковичи
|
Ск.
|
Пт.
|
18.20
|
20.20
|
Новополоцк-Бобруйск
|
Об.
|
Ежедневно
|
8.00
|
16.45
|
Новополоцк-Браслав
|
Эксп.
|
Пт., сб., вс.
|
9.00
|
11.30
|
Новополоцк-Браслав
|
Ск.
|
Ежедневно
|
15.35
|
19.08
|
Новополоцк-Витебск
|
Ск.
|
Ежедневно
|
6.10, 8.20, 12.30
|
8.00, 10.10, 14.20
|
Новополоцк-Витебск
|
Ск.
|
Пт., сб., вс.
|
17.30
|
19.20
|
Новополоцк-Гомель
|
Об.
|
Ежедневно
|
7.20
|
18.00
|
Новополоцк-Глубокое
|
Об.
|
Ежедневно
|
12.50
|
15.20
|
Новополоцк-Минск
|
Ск.
|
Ежедневно
|
5.10, 11.00, 13.00, 16.40
|
9.10, 15.00, 17.20, 20.25
|
Новополоцк-Минск
|
Об.
|
Пт., сб., вс.
|
15.55
|
21.22
|
Новополоцк-Минск
|
Об.
|
Ежедневно
|
6.10, 18.30
|
11.24, 23.30
|
Новополоцк-Новолукомль
|
Ск.
|
Ежедневно
|
10.00
|
12.45
|
Новополоцк-Новолукомль
|
Об.
|
Сб., вс.
|
14.18
|
18.29
|
Новополоцк-Санкт-Петербург
|
|
Ежедневно
|
8.30
|
22.00 (время местное)
|
Новополоцк-Чашники
|
Эксп.
|
Вс.
|
18.35
|
20.50
|
Новополоцк-Ушачи
|
Эксп.
|
Пт., сб, вс.
|
7.00, 15.50
|
8.30, 17.20
|
Браслав-Витебск
|
Эксп.
|
Пн.-пт, вс.
|
18.44
|
20.37
|
Витебск-Браслав
|
Эксп.
|
Пн.-пт., вс
|
23.30
|
1.07
|
Витебск-Миоры
|
Об.
|
Пн., пт.
|
18.05
|
19.55
|
Витебск-Рига
|
Об.
|
Ежедневно
|
17.00
|
00.30
|
Миоры-Витебск
|
Об.
|
Пт.
|
9.00
|
11.25
|
Полоцк-Верхнедвинск
|
Об.
|
Пт., сб., вс
|
12.30, 13.45
|
|
Рига-Витебск
|
Об.
|
Ежедневно
|
9.30
|
11.40
|
Новополоцк-Поставы
|
Ск.
|
Вс.
|
21.00
|
24.00
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