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      • Расписание автобусов Новополоцк-Полоцк (выходной день)

      Раздел: Расписание автобусов Новополоцк Дата публикации: Сегодня, 10:25
      (голосов: 1)

      Расписание автобусов Новополоцк-Полоцк (выходной день)Расписание автобусов Новополоцк-Полоцк (выходной день)

       

       МАРШРУТ № 5
      АВТОВОКЗАЛ (НОВОПОЛОЦК) 5-00  5-20  5-40  6-02  6-27  6-52  7-17  7-41  8-05  8-26  8-45  9-05  9-24  9-45 10-05 10-25 10-45 11-06 11-27 11-48 12-05 12-25 12-46 13-05 13-25 13-45   14-05 14-24 14-44 15-06 15-25 15-43 16-05 16-25 16-45 17-10 17-30 17-50  18-16 18-42 19-08 19-30 19-55 20-33 21-13 21-55 22-28 23-20 0-15
        МАРШРУТ № 10 (через Ропно)
       АВТОВОКЗАЛ (НОВОПОЛОЦК) 5-13  5-37  6-01  6-24  6-48  7-08  7-27  7-56  8-15  8-30  8-46  9-10  9-32  9-54  10-18 10-40 11-03 11-15 11-46 12-10 12-29 12-44 13-01 13-28 13-43 14-02  14-26 14-46 15-14 15-27 15-45 16-13 16-39 16-55 17-20 17-48 18-20 19-05 19-20 20-00 20-30 21-05 21-40 22-20 22-51 23-34 0-29
        МАРШРУТ № 10а "Подкастельцы - Полоцк" через Ропно
       Ж/Д ВОКЗАЛ (ПОЛОЦК) 8-22 9-55 12-10 14-03 15-44 17-54 19-34
       КАЛИНИНА 7-56 9-29 11-44 13-37 15-18 17-28 19-09
       ПОДКАСТЕЛЬЦЫ 7-38 9-11 11-26 13-19 15-00 17-10 18-51  
       КИНОТЕАТР "МИНСК" (НОВОПОЛОЦК) 7-48 9-21 11-36 13-29 15-10 17-20 19-01


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