Расписание автобусов Новополоцк-Полоцк (выходной день)

|МАРШРУТ № 5
|АВТОВОКЗАЛ (НОВОПОЛОЦК)
|5-00 5-20 5-40 6-02 6-27 6-52 7-17 7-41 8-05 8-26 8-45 9-05 9-24 9-45 10-05 10-25 10-45 11-06 11-27 11-48 12-05 12-25 12-46 13-05 13-25 13-45 14-05 14-24 14-44 15-06 15-25 15-43 16-05 16-25 16-45 17-10 17-30 17-50 18-16 18-42 19-08 19-30 19-55 20-33 21-13 21-55 22-28 23-20 0-15
|МАРШРУТ № 10 (через Ропно)
|АВТОВОКЗАЛ (НОВОПОЛОЦК)
|5-13 5-37 6-01 6-24 6-48 7-08 7-27 7-56 8-15 8-30 8-46 9-10 9-32 9-54 10-18 10-40 11-03 11-15 11-46 12-10 12-29 12-44 13-01 13-28 13-43 14-02 14-26 14-46 15-14 15-27 15-45 16-13 16-39 16-55 17-20 17-48 18-20 19-05 19-20 20-00 20-30 21-05 21-40 22-20 22-51 23-34 0-29
|МАРШРУТ № 10а "Подкастельцы - Полоцк" через Ропно
|Ж/Д ВОКЗАЛ (ПОЛОЦК)
|8-22 9-55 12-10 14-03 15-44 17-54 19-34
|КАЛИНИНА
|7-56 9-29 11-44 13-37 15-18 17-28 19-09
|ПОДКАСТЕЛЬЦЫ
|7-38 9-11 11-26 13-19 15-00 17-10 18-51
|КИНОТЕАТР "МИНСК" (НОВОПОЛОЦК)
|7-48 9-21 11-36 13-29 15-10 17-20 19-01
Расписание автобусов Новополоцк - Полоцк (рабочий день) МАРШРУТ № 5 АВТОВОКЗАЛ (НОВОПОЛОЦК) 5-00 5-16 5-32 5-46 5-58 6-11 6-24 6-38 6-52 7-08 ...
Расписание автобусов Полоцк - Новополоцк (выходной день) МАРШРУТ № 5 АВТОВОКЗАЛ (ПОЛОЦК) 5-52 6-12 6-32 6-56 7-21 7-46 8-11 ...
Расписание автобусов Полоцк - Новополоцк (рабочий день) МАРШРУТ № 5 АВТОВОКЗАЛ (ПОЛОЦК) 5-52 6-08 6-25 6-39 6-51 7-05 7-18 ...
Расписание автобусов г.Полоцка (выходной день) МАРШРУТ № 1 ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 6-05 | 7-06 | 8-10 | 9-12 | 10-10 | 11-10 | 12-12 | 13-15 | 14-20 | 15-30 | 16-45 | 17-50 | 19-12 | 20-12...
Расписание междугороднего транспорта (автовокзал Новополоцк) Новополоцк-Бешенковичи Ск. Пн. 8.20 10.20 Новополоцк-Бешенковичи ...