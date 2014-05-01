РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ НОВОПОЛОЦК - ПОЛОЦК (РАБОЧИЙ ДЕНЬ)

|МАРШРУТ № 5
|АВТОВОКЗАЛ (НОВОПОЛОЦК)
|5-00 5-16 5-32 5-46 5-58 6-11 6-24 6-38 6-52 7-08 7-26 7-44 8-02 8-13 8-26 8-39 8-52 9-05 9-18 9-31 9-50 10-10 10-35 11-00 11-25 11-50 12-10 12-30 12-52 13-10 13-30 13-45 14-00 14-13 14-26 14-39 14-51 15-03 15-16 15-29 15-42 15-55 16-08 16-20 16-32 16-44 16-56 17-13 17-27 17-40 18-00 18-25 18-48 19-08 19-30 19-55 20-33 21-13 21-55 22-28 23-20 0-15
|МАРШРУТ № 10 (через Ропно)
|АВТОВОКЗАЛ (НОВОПОЛОЦК)
|5-11 5-32 5-52 6-10 6-25 6-35 6-45 7-00 7-15 7-30 7-48 8-02 8-17 8-30 8-42 9-00 9-16 9-35 9-58 10-23 10-40 11-00 11-20 11-40 12-00 12-20 12-40 13-00 13-23 13-43 14-00 14-20 14-40 15-00 15-20 15-38 15-49 16-05 16-18 16-28 16-44 16-58 17-03 17-20 17-31 17-48 18-05 18-30 18-55 19-20 20-00 20-30 21-05 21-40 22-10 22-40 23-30 0-25
|МАРШРУТ № 10а "Подкастельцы - Полоцк" через Ропно
|Ж/Д ВОКЗАЛ (ПОЛОЦК)
|7-03 7-25 7-46 7-56 8-29 8-58 9-33 10-07 10-27 11-03 12-17 13-15 13-52 14-56 15-32 16-01 16-44 17-23 17-49 18-10
|КАЛИНИНА
|6-35 6-57 7-18 7-28 8-01 8-30 9-06 9-41 10-01 10-37 11-51 12-49 13-26 14-30 15-06 15-35 16-16 16-55 17-21 17-44
|ПОДКАСТЕЛЬЦЫ
|6-17 6-39 7-00 7-10 7-43 8-12 8-48 9-23 9-43 10-19 11-33 12-31 13-08 14-12 14-48 15-17 15-58 16-37 17-03 17-26
|КИНОТЕАТР "МИНСК" (НОВОПОЛОЦК)
|6-27 6-49 7-10 7-20 7-53 8-22 8-58 9-33 9-53 10-29 11-43 12-41 13-18 14-22 14-58 15-27 16-08 16-47 17-13 17-36
Расписание автобусов Новополоцк-Полоцк (выходной день) МАРШРУТ № 5 АВТОВОКЗАЛ (НОВОПОЛОЦК) 5-00 5-20 5-40 6-02 6-27 6-52 7-17 7-41 8-05 ...
Расписание автобусов Полоцк - Новополоцк (выходной день) МАРШРУТ № 5 АВТОВОКЗАЛ (ПОЛОЦК) 5-52 6-12 6-32 6-56 7-21 7-46 8-11 ...
Расписание автобусов Полоцк - Новополоцк (рабочий день) МАРШРУТ № 5 АВТОВОКЗАЛ (ПОЛОЦК) 5-52 6-08 6-25 6-39 6-51 7-05 7-18 ...
Расписание автобусов г.Полоцка (рабочий день) МАРШРУТ № 1 ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 5-35 | 6-30 | 6-50 | 7-30 | 8-00 | 8-38 | 9-05 | 9-55 | 10-50 | 11-25 | 12-30 | 13-45 | 14-55 | 15-35 |...
Расписание междугороднего транспорта (автовокзал Новополоцк) Новополоцк-Бешенковичи Ск. Пн. 8.20 10.20 Новополоцк-Бешенковичи ...