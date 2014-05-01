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В рабочие дни
|«Березка»
| 7-00 7-25 7-53 8-45 на А/В 14-41 15-31 16-29
17-38 в гараж
|«Гайдара»
|7-06 7-31 7-59 8-51 на А/В 14-47 15-37 16-35
17-44 в гараж
|« 3-я проходная»
|7-35 8-28 15-13 16-20 17-20
|«завод «Полимир»
|7-39 8-31 15-17 16-24 17-24
Расписание городского автобуса №4 г.Новополоцк 4 в рабочие дни "Подкастельцы"...
Расписание городского автобуса №7 г.Новополоцк 7 В рабочие дни с Подкастельцев 6-50 14-50 16-21 19-01 22-21 с 9-й проходной 8-23 16-20 17-10 20-17 23-50 ...
Расписание городского автобуса №9 г.Новополоцк 9 В рабочие дни "Подкастельцы" 5-59 3-я пр. 6-17 3-я пр. 6-44 3-я пр. 6-59 3-я...
Расписание городского автобуса №11 г.Новополоцк 11 В рабочие дни с д.с. Подкастельцы 7-26 7-47 8-12 9-32 10-53 11-40 12-34 13-19 14-19
Расписание городского автобуса №16 г.Новополоцк 16 В рабочие дни с д.с. Подкастельцы...