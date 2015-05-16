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      • РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №4 Г.НОВОПОЛОЦК

      Раздел: Расписание автобусов Новополоцк Дата публикации: Сегодня, 10:08
      (голосов: 1)

      Расписание городского автобуса №4 г.НовополоцкРасписание городского автобуса №4 г.Новополоцк

       

       

        

       

       

       

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      в рабочие дни

      		 "Подкастельцы" 6-15 7-18 8-30 8-52 9-07 9-14 9-40 9-46 10-02 10-15
      10-32 10-46 10-58 11-17 11-25 11-36 12-03 12-11   12-24 (кроме среды) 12-41 12-48 12-57 13-04 13-12
      13-23 (кроме среды) 13-35 13-40 14-02 14-11 14-25
      14-38 14-52 15-04 15-17 15-24 15-32 15-54 16-15   17-11 17-22 17-55 18-00 18-25 18-45 19-13 19-41 19-55
      20-15 20-30 20-48 21-17 21-24 21-41 22-05 22-43 23-07
      "Гайдара"

      6-40 7-43 8-55 9-17 9-32 9-39 10-05 10-11 10-27 10-40 10-57 11-11 11-23 11-42 11-50 12-01 12-28 12-36
      12-49 13-06 13-13 13-22 13-29 13-37 13-48 14-00 14-05 14-27 14-36 14-50 15-03 15-17 15-29 15-42 15-49
      15-57 16-19 16-40 17-36 17-47 18-20 18-25 18-50
      19-10 19-38 20-06 20-20 20-40 20-55 21-13 21-41
      21-48 22-05 22-29 23-07 23-31

      С 2 сентября 2013г. возобновлено движение по городскому маршруту №4а «ПОДКАСТЕЛЬЦЫ-КАЛИНИНА» для перевозки детей в
      детские сады и школы. Отправления автобусов с д.с. «Подкастельцы» в 7.23 и в 7.55

         

       

         

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       В выходные дни

      		 "Подкастельцы" 8-00 8-38 9-05 9-28 9-52 10-12 10-20 10-28 10-40
      11-02 11-15 11-26 11-38 11-51 12-03 12-12 12-30
      12-50 13-00 13-09 13-25 13-33 13-45 14-05 14-35
      15-15 15-41 15-54 16-25 16-35 17-00 17-28 17-54
      18-06 18-22 18-38 19-05 19-50 20-25 21-20 21-38
      21-50 22-15 22-45 23-00
      "Гайдара" 8-25 9-03 9-30 9-53 10-17 10-37 10-48 10-53 11-05
      11-27 11-40 11-51 12-03 12-16 12-28 12-37 12-55
      13-15 13-25 13-34 13-50 13-58 14-10 14-30 15-00
      15-40 16-06 16-19 16-50 17-00 17-25 17-53 18-19
      18-31 18-47 19-03 19-30 20-14 20-49 21-44 22-02
      22-14 22-39 23-09 23-24


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