РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №4 Г.НОВОПОЛОЦК

"Гайдара"

6-40 7-43 8-55 9-17 9-32 9-39 10-05 10-11 10-27 10-40 10-57 11-11 11-23 11-42 11-50 12-01 12-28 12-36

12-49 13-06 13-13 13-22 13-29 13-37 13-48 14-00 14-05 14-27 14-36 14-50 15-03 15-17 15-29 15-42 15-49

15-57 16-19 16-40 17-36 17-47 18-20 18-25 18-50

19-10 19-38 20-06 20-20 20-40 20-55 21-13 21-41

21-48 22-05 22-29 23-07 23-31 С 2 сентября 2013г. возобновлено движение по городскому маршруту №4а «ПОДКАСТЕЛЬЦЫ-КАЛИНИНА» для перевозки детей в

детские сады и школы. Отправления автобусов с д.с. «Подкастельцы» в 7.23 и в 7.55