РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №4 Г.НОВОПОЛОЦК

|
4
в рабочие дни
|"Подкастельцы"
|6-15 7-18 8-30 8-52 9-07 9-14 9-40 9-46 10-02 10-15
10-32 10-46 10-58 11-17 11-25 11-36 12-03 12-11 12-24 (кроме среды) 12-41 12-48 12-57 13-04 13-12
13-23 (кроме среды) 13-35 13-40 14-02 14-11 14-25
14-38 14-52 15-04 15-17 15-24 15-32 15-54 16-15 17-11 17-22 17-55 18-00 18-25 18-45 19-13 19-41 19-55
20-15 20-30 20-48 21-17 21-24 21-41 22-05 22-43 23-07
|"Гайдара"
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6-40 7-43 8-55 9-17 9-32 9-39 10-05 10-11 10-27 10-40 10-57 11-11 11-23 11-42 11-50 12-01 12-28 12-36
С 2 сентября 2013г. возобновлено движение по городскому маршруту №4а «ПОДКАСТЕЛЬЦЫ-КАЛИНИНА» для перевозки детей в
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4
В выходные дни
|"Подкастельцы"
|8-00 8-38 9-05 9-28 9-52 10-12 10-20 10-28 10-40
11-02 11-15 11-26 11-38 11-51 12-03 12-12 12-30
12-50 13-00 13-09 13-25 13-33 13-45 14-05 14-35
15-15 15-41 15-54 16-25 16-35 17-00 17-28 17-54
18-06 18-22 18-38 19-05 19-50 20-25 21-20 21-38
21-50 22-15 22-45 23-00
|"Гайдара"
|8-25 9-03 9-30 9-53 10-17 10-37 10-48 10-53 11-05
11-27 11-40 11-51 12-03 12-16 12-28 12-37 12-55
13-15 13-25 13-34 13-50 13-58 14-10 14-30 15-00
15-40 16-06 16-19 16-50 17-00 17-25 17-53 18-19
18-31 18-47 19-03 19-30 20-14 20-49 21-44 22-02
22-14 22-39 23-09 23-24
Расписание автобусов Новополоцк-Полоцк (выходной день) МАРШРУТ № 5 АВТОВОКЗАЛ (НОВОПОЛОЦК) 5-00 5-20 5-40 6-02 6-27 6-52 7-17 7-41 8-05 ...
Расписание городского автобуса №16 г.Новополоцк 16 В рабочие дни с д.с. Подкастельцы...
Расписание городского автобуса №20 и 20а г.Новополоцк 20 рабочие и выходные дни Луговая 7-06 (ежедневно) 7-36 (ежедневно) ...
Изменились расписания в движении новополоцких автобусов №6;№12;№21;№13;№14, а также дачные маршруты,- доводит до сведения пассажиров Новополоцкий филиал АТП № 6. С 16.05.2015г. рейс следующий по маршруту «Новополоцк-Боровуха»...
Расписание автобусов Полоцк - Новополоцк (рабочий день) МАРШРУТ № 5 АВТОВОКЗАЛ (ПОЛОЦК) 5-52 6-08 6-25 6-39 6-51 7-05 7-18 ...