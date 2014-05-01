|7 В рабочие дни
|с Подкастельцев
|6-50 14-50 16-21 19-01 22-21
|с 9-й проходной
|8-23 16-20 17-10 20-17 23-50
|7 В выходные дни
|с Подкастельцев
|6-50 14-46 19-01
|с 9-й проходной
|8-23 16-25 20-23
Расписание городского автобуса №3 г.Новополоцк 3 В рабочие дни «Березка» 7-00 7-25 7-53 8-45 на А/В 14-41 15-31 16-29
Расписание городского автобуса №8 г.Новополоцк 8 В рабочие дни с Подкастельцев 5-54...
Расписание городского автобуса №9 г.Новополоцк 9 В рабочие дни "Подкастельцы" 5-59 3-я пр. 6-17 3-я пр. 6-44 3-я пр. 6-59 3-я...
Расписание городского автобуса №11 г.Новополоцк 11 В рабочие дни с д.с. Подкастельцы 7-26 7-47 8-12 9-32 10-53 11-40 12-34 13-19 14-19
Расписание городского автобуса №20 и 20а г.Новополоцк 20 рабочие и выходные дни Луговая 7-06 (ежедневно) 7-36 (ежедневно) ...