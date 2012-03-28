РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №2 Г.НОВОПОЛОЦК

6-23 6-40 7-00 7-18 7-40 8-10 с АВТ 8-16 с завода

8-37 8-59 9-30 12-55 14-35 15-15 15-47 16-11 с АВТ

16-17сзавода 17-02 17-54 19-05 19-35 20-10 с АВТ

20-16 с завода 21-13 22-35 23-16 с АВТ 23-21 с завода 00-00 с АВТ 05 с завода заездом на

центральную прох. завода «Полимир

Прим.: • АВТ – автобус следует до АВТ. • По выходным дням рейс по маршруту №2 «Подкастельцы-ОАО «Нафтан» через завод «Полимир» отправлением с д.с.

Подкастельцы в 22-20 при движении в прямом направлении следует на завод «Полимир» по автодороге вдоль трамвайных путей, с завода «Полимир» на ОАО

«Нафтан» – через СРСУ-3. • Автобус, выполняющий рейс по маршруту №2, отправлением с ОАО «Нафтан» в 00.05, делает заезд на завод «Полимир» и далее автобус