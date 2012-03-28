РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №2 Г.НОВОПОЛОЦК

|
2
В рабочие дни
|Подкастельцы
|
5-40 5-52 6-02 6-10 АВТ 6-17 6-22 6-28 э 6-34 э 6-40 АВТ 6-46 э 6-51 э 6-56 АВТ 7-01 э 7-12 АВТ «К-р Минск 7-06 э 7-12 э 7-20 э 7-30 э 7-41 э 7-53 э
8-00 8-17 8-35 8-59 9-25 9-55 10-18 10-38 11-02 11-32
11-49 12-19 12-45 13-09 13-30 13-48 14-13 14-28 14-43
15-00 15-14 15-19 АВТ 15-29 АВТ 15-36 15-49 АВТ 15-51 15-57 16-08 16-14 16-22 16-24 АВТ 16-26 АВТ
16-30 16-33 16-40 16-48 АВТ 17-06 17-17 АВТ 17-46
18-14 18-35 18-47 19-04 19-19 АВТ 20-41 21-58
22-28 АВТ 23-21 АВТ Отпр. с ост. «Молодежная
6-46 6-58 7-14 7-28 7-38 7-50 8-03
э – после ост. «Комсомольская» автобус следует по скоростной дороге
|"Нафтан"
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6-17 6-28 6-38 7-02 7-21/7-26 7-38/7-43 7-40 7-46
7-50 7-57 8-04 8-07 8-11 8-10/8-15 8-20 8-25 8-30
8-37 8-58 9-14 9-42 10-05 10-31 10-54 11-16 11-45
12-08 12-33 12-58 13-21 13-53 14-09 14-27 14-49
15-07 15-22 15-37 15-51 15-59/ 16-05 16-11/16-17
16-11 16-35/16-41 16-26 16-35 16-48 16-55 17-00
17-03/17-09 17-11/17-17 17-05 17-10 17-14 17-20
17-26 17-27/17-33 17-43 17-57/18-03 18-23 18-49 19-10
19-40 20-10/20-16 21-16 22-38 23-10/23-16 0-00/0-05
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2
Выходные дни
|"Подкастельцы"
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5-45 6-05 6-25 6-43 7-05 7-20 АВТ 7-50 8-22 8-54
12-20 13-55 14-25 15-08 15-28 АВТ 16-15 17-15 18-30
18-58 19-25 АВТ 20-35 22-00 22-20 АВТ с заездом
на центральную прох.завода «Полимир» 23-20 АВТ 22-55 0-10
|"Нафтан"
|
6-23 6-40 7-00 7-18 7-40 8-10 с АВТ 8-16 с завода
8-37 8-59 9-30 12-55 14-35 15-15 15-47 16-11 с АВТ
16-17сзавода 17-02 17-54 19-05 19-35 20-10 с АВТ
20-16 с завода 21-13 22-35 23-16 с АВТ 23-21 с завода 00-00 с АВТ 05 с завода заездом на
центральную прох. завода «Полимир
Прим.: • АВТ – автобус следует до АВТ. • По выходным дням рейс по маршруту №2 «Подкастельцы-ОАО «Нафтан» через завод «Полимир» отправлением с д.с.
Подкастельцы в 22-20 при движении в прямом направлении следует на завод «Полимир» по автодороге вдоль трамвайных путей, с завода «Полимир» на ОАО
«Нафтан» – через СРСУ-3. • Автобус, выполняющий рейс по маршруту №2, отправлением с ОАО «Нафтан» в 00.05, делает заезд на завод «Полимир» и далее автобус
следует в город (движение рейса на 00-05 осуществляется через СРСУ-3).
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