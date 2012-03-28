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      • РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №1 Г.НОВОПОЛОЦК

      Раздел: Расписание автобусов Новополоцк Дата публикации: Сегодня, 10:25
      (голосов: 1)
      Расписание городского автобуса №1 г.Новополоцк

      Расписание городского автобуса №1 г.Новополоцк

       
      Отправление автобусов по маршруту №1 "Больничный городок - ОАО "Нафтан" в рабочие дни (с 28.03.2012 г.)
      отправление рейсов с остановки «Березка» 600 610 625 640 653 702 716 723 733 748 800 812 827 845 1438 1455 1513 1529 15461603 1633 1653 1716 1739
      остановка «Гайдара» 606 616 631 646 659 708 722 729 739 754 806 818 833 851 1444 1501 1519 1535 15521609 1639 1659 1722 1745
      «ОАО Нафтан» 628 641 750 704 721 736 748 800 815 833 1500 1516 1533 1550 1620 1640 1703 1726
      Примечание: конечная остановка АВТавтобус следует в гараж.


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