РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №1 Г.НОВОПОЛОЦК

|Отправление автобусов по маршруту №1 "Больничный городок - ОАО "Нафтан" в рабочие дни (с 28.03.2012 г.)
|отправление рейсов с остановки «Березка»
|600 610 625 640 653 702 716 723 733 748 800 812 827 845 1438 1455 1513 1529 15461603 1633 1653 1716 1739
|остановка «Гайдара»
|606 616 631 646 659 708 722 729 739 754 806 818 833 851 1444 1501 1519 1535 15521609 1639 1659 1722 1745
|«ОАО Нафтан»
|628 641 750 704 721 736 748 800 815 833 1500 1516 1533 1550 1620 1640 1703 1726
|Примечание: конечная остановка АВТ; автобус следует в гараж.
Расписание городского автобуса №2 г.Новополоцк 2 В рабочие дни Подкастельцы 5-40 5-52 6-02 6-10...
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Расписание автобусов Полоцк - Новополоцк (рабочий день) МАРШРУТ № 5 АВТОВОКЗАЛ (ПОЛОЦК) 5-52 6-08 6-25 6-39 6-51 7-05 7-18 ...
Расписание междугороднего транспорта (автовокзал Новополоцк) Новополоцк-Бешенковичи Ск. Пн. 8.20 10.20 Новополоцк-Бешенковичи ...