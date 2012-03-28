РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №1 Г.НОВОПОЛОЦК

Изменились расписания в движении новополоцких автобусов №6;№12;№21;№13;№14, а также дачные маршруты,- доводит до сведения пассажиров Новополоцкий филиал АТП № 6. С 16.05.2015г. рейс следующий по маршруту «Новополоцк-Боровуха»...