Вынесен приговор водителю тягача, который протаранил маршрутку Полоцк (Новополоцк) - Минск

2 апреля в Новополоцке состоялся суд, на котором был вынесен приговор Александру Хмелю, 1970 года рождения, водителю, находившемуся за рулём тягача, протаранившего пассажирскую маршрутку Полоцк/Новополоцк - Минск.
Уголовное дело рассматривается Ушачским судом, но так как многие пассажиры, которые находились в тот день в маршрутке проживают в Полоцке и Новополоцке, поэтому для их удобства первое заседание суда прошло в Новополоцке.
Напомним, авария произошла ранним утром 5 января 2017 года на трассе Лепель - Полоцк. В результате аварии погибли два человека, семь человек были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.Александр Хмель управлял большегрузом, на платформе которого находился экскаватор. Ковш экскаватора насквозь прорезал встречную маршрутку.
Водителю большегруза назначили наказание - 6 лет колонии поселения, кроме того он будет лишён возможности управлять транспортом в течение пяти лет, но Александр Хмель свою вину так и не признал.
По словам заместителя начальника отдела прокуратуры Витебской области Виталия Сузанского, приговор, вынесенный Александру Хмелю, слишком мягкий. Данный вид преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Расследование по данному происшествию длилось около года. Всего пострадали десять человек, которые находились в тот момент в маршрутке. Некоторые из них до сих пор проходят лечение и реабилитацию.
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