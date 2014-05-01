Полочанин заплатил 4 биткоина за то, чтобы получить доступ к чужим деньгам

Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила, что Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Новополоцка, который брал авансовые...
Ранее у витеблянина был свой бизнес в Смоленской области, однако банкроство заставило мужчину вернуться в родной Витебск, где он начал искать варианты организации бизнеса, прося знакомых свести его с местными...
В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...
На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
Пресс-служба ГАИ Витебского областного исполкома сообщила, что 7 октября, в пятницу, вблизи поселка Ропно случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, пенсионер, 72 лет, погиб на месте, от травм не...
В современном мире пластиковые карты отличаются своим многообразием, качеством исполнения, оригинальными визуальными эффектами, а также высокими показателями практичности. Современные производственные возможности позволяют...
Продавая "белые билеты" полоцкому мошеннику удалось заработать не менее 12 тыс.дол. Деньги мошенником брались за вопросы связанные с отсрочкой от армии. Полочанина осудили на пятилетний срок тюремного заключения и конфискацию...
Следственным комитетом завершено расследование уг.дела по поводу нанесения топ-менеджерами "Нафтана" 2-миллионного ущерба предприятию. В настоящий момент дело передано в прокуратуру с дальнейшей передачей в судебную инстанцию. ...
Задержанного в Минске новополочанина имевшего при себе оружие и выданный «Правым сектором» документ признали вменяемым и привлекут к уг.ответственности, - сообщает Химик со ссылкой на Ивана Носкевича, председателя СК Республики...
Гражданин купивший две квартиры в белорусской столице сразу попал в поле зрения Полоцкой районной налоговой инспекции. Мужчина сам подал доходную декларацию и ему был насчитана сумма в 31 млн. руб. подлежащего к оплате...
Полоцкий мошенник приговорен к 10-и годам строгого режима за осуществление кредитных махинаций и обман граждан. В результате мошеннических действий преступника, в период 2012-2013 г.г., пострадало более 30-и человек. ...
По сообщению официального представителя УСК Инны Горбачевой, следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по отношению к членам преступной группировки совершавшей серийные кражи из почтовых отделений области. ...
Новополоцким валютчиком оплачено в государственную казну почти 225 миллионов белорусских рублей, в результате возбужденного против 46 летнего жителя Новополоцка уголовного дела, связанного с незаконной деятельностью в сфере...
Факт воровства зафиксирован в городе Вилейка, пострадавшим от кражи оказался проживающий в местном общежитии вилейский пенсионер. Предметом кражи стала обыкновенная бутылка вина, которая видимо от большой "безысходности"...
Неоднократно судимый житель города Новополоцк, находясь в России на заработках, приобрел и привез в Беларусь партию поддельных 100-долларовых купюр, всего преступник привез около 500 поддельных денежных билетов. Вернувшись на...
По сообщению Прокуратуры города Новополоцка, суд города Новополоцка рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Н., жительницы г. Новополоцка. Данная особа ранее не судима и на данный момент обвиняется в совершении кражи...
Уже давно известно, но почему – то большинство все-таки к этому не прислушивается, что хранить сбережения на карточках – не очень-то и безопасно. Дело в том, что как бы банки не старались защитить владельцев пластиковых карт, все...
За три года 24-летний белорус похитил с банковских карточек иностранных граждан более 1,6 млрд. белорусских рублей. Он являлся участником транснациональной группы кардеров. Следователи уже завершили расследование уголовного дела....
Развитие современных банковских технологий и сервисов предоставляет все больше и больше услуг, которые уже прочно вошли в обиход и уже не являются какой то диковинкой. Многие пользователи уже давно успешно работают с банковскими...