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      • Полочанин заплатил 4 биткоина за то, чтобы получить доступ к чужим деньгам

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Вчера, 12:44
      (голосов: 1)
      Полочанин заплатил 4 биткоинаКак сообщается  пресс-службой СК, следственным комитетом завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении жителя города Полоцка.24- летнему полочанину предъявлено обвинение в хищении путём использования компьютерных технологий.
      Как стало известно следователям, в течение  года парень воровал деньги с карт-счётов банковских карт. Сумма похищенных денежных средств составляет 5,8 тысячи рублей. Она была бы на 3,5 тысячи больше, но часть операций не прошла из- за того, что банки отклоняли эти операции.Парень получил реквизиты к карт-счетам около 2 тысяч банковских карточек, выпущенных одним канадским банком. Затем на мобильные телефоны своих знакомых мошенник устанавливал приложения, которые позволяют проводить оплату бесконтактным способом.
      Полочанин разыскивал кафе и магазины, которые принимают оплату способом бесконтактного расчёта. Так, на автозаправочной станции аферист зв неделю 26 раз пытался оплатить приобретённый товар. Всего он отыскал 90 объектов, которые подходили ему для бесконтактного расчёта.
      Сейчас мошеннику грозит 7 лет тюрьмы. К тому же, как стало известно, он уже привлекался к уголовной ответственности за то, что уклонялся от службы в армии.
      По словам обвиняемого, прежде чем приступить к своей преступной деятельности, он прошёл обучение в клубе кардеров. За это он заплатил 4 биткоина. Он признал свою вину и заявил, что вложенные средства оказались больше, чем он получил.
      Материалы уголовного дела уже переданы в суд.


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