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      • Подмешивали психотропные препараты

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Сегодня, 10:10
      (голосов: 1)
      Подмешивали психотропные препараты
      Четыре жителя Витебской области предстанут перед судом за изнасилования и одно убийство.
      Недавно завершилось уголовное расследование о нескольких изнасилованиях  и убийстве подростка в городах Витебской области, Полоцке и Новополоцке. Как стало известно следствию, преступники подсыпали антипсихотические препараты, после этого насиловали свои жертвы. Так же преступникам инкриминируют убийство одной несовершеннолетней девушки, которое они совершили в 2012 году. 
      Насильники подходили к девушкам на улице, заводили знакомства в интернете. Далее назначались встречи, во время которых, девушкам в напитки подмешивались транквилизаторы. Затем следовало изнасилование, а так же, в некоторых случаях- грабёж. Одна из жертв, в результате передозировки, скончалась. Позднее была вывезена за пределы города и похоронена в карьере. 
      Подмешивали психотропные препараты
      По данному преступлению было заведено 34 уголовных дела. Основными участниками являлись двое мужчин, которые были знакомы ещё с двухтысячных годов.  Одному из них на тот момент исполнилось 35 лет, другой был на 17 лет моложе своего соучастника. Обоих мужчин связывал интерес к криминальной жизни. Так как старший из них уже имел судимость, он взял на себя роль лидера. Ими было совершено несколько преступлений. В большинстве случаев против половой неприкосновенности. В 2001 году они предстали перед судом за соучастие в преступлении, связанном с хищением имущества.  Выйдя на свободу через восемь лет, преступники взялись за старое. В 2011-2012 году младший участник группировки снова попал тюрьму. Причем старшего это не напугало, и он продолжил свои черные дела. Когда младший освободился, в 2012 году преступники знакомятся с новой жертвой. Действуя по старой схеме, они были уверены в своей безнаказанности , но в результате передозировки девушка умерла. Тело несчастной искали несколько лет. Преступники отрицают свою причастность к этому делу.  Так же следствию стало известно ещё о двоих участниках этих преступлений. Они уже привлечены к уголовной ответственности. В отношении их возбуждено уголовное дело. Один из преступников оказывал содействие следствию. Оба преступника так же имеют криминальное прошлое. Документы по делу готовы к отправке суд.


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