Подмешивали психотропные препараты

Против троих убийц 29-летнего похищенного полочанина возбудили уголовное дело, в соответствии со ст. 139 ч. 1(убийство) и ст. 182 ч. 2 п. 6(похищение человека группой лиц вступившей в предварительный сговор). Как сообщалось...
Завершились мероприятия связанные с расследованием уг.дела о похищении и убийстве полочанина. Теперь убийцам светит 8-25 летнее заключение, возможно даже пожизненное. Сообщение об исчезновении 29-летнего мужчины пришло...
В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...
Завершилось расследование по делу двоих полочан, сбывавших опасные психотропные вещества. Теперь виновных будут судить по всей строгости закона. Выявлением преступной деятельности полочан занимался Минский райотдел СК,...
Скачок подростковой преступности зафиксирован в Витебской области впервые за 15 лет. Более того, на выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которое прошло в Толочине, было отмечено, что увеличилось количество...
Двоих жителей города Полоцк 1997 г.р. и 1979 г.р. задержали за избиение четырех полочан с применением деревянной палки. В задержании преступников участвовал служебный пес, именно благодаря ему и профессиональному...
По сообщению официального представителя УСК Инны Горбачевой, следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по отношению к членам преступной группировки совершавшей серийные кражи из почтовых отделений области. ...
В городе Новополоцк неустановленными преступниками украден электрический кабель в размере не менее 120-и метров. И это невзирая на то, что территория на которую проникли преступники охранялась сотрудниками предприятия,- сообщает...
На Полоцком кладбище «Экимань» в результате совершенного акта вандализма осквернено больше шестидесяти могильных надгробий. Около шестидесяти трех надгробий подверглись разрушению по вине вандалов. Полоцкое кладбище на котором...
По информации РОВД города Полоцка, 4 апреля 2015 года в 11 часов 30 минут, к правоохранителям обратился мужчина 1960 года рождения, проживающий в городе Полоцке. По сообщению потерпевшего, неизвестными преступниками было...
25 июня 2015 года в пресс-службе Следственного комитета Республики Беларусь сообщили, что «чёрные риелторы» из Могилева копали могилы заранее, для еще живых людей. Расследование продолжается, однако уже известно, что...
В Витебский областной суд поступило уголовное дело в отношении жителя Полоцкого района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек. Действия обвиняемого квалифицированы по п.п.2, 6, 13...
Суд уже вынес приговор преступникам, которые похитили имущества из дома бизнесмена на немалую сумму. В коттедже орудовала целая банда - пять граждан, которые похитили из коттеджа под Новополоцком имущество на 80 тысяч...
Оперативные мероприятия проводимые правоохранителями на участке автодороги между Полоцком и Витебском позволили задержать полочанина с психотропными веществами. Задержание состоялось неподалеку от деревни Бараново, где...
Милиция задержала двух преступников причастных к убийству молодого жителя Полоцка. 29-летний полочанин исчез 23.05.2015г., на следующий день его мать заявила о пропаже сына в РОВД. Правоохранительные органы выяснили, что...
В 2015 году, суду города Новополоцка исполнилось 50 лет. Свою судебную практику суд начал в далеком 1965 году. За пятидесятилетний период судебной деятельности, учреждение завоевало статус авторитетной правовой инстанции,...
На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
31-однолетний Сергей Максимцов пропал без вести ещё в конце декабря 2015 года. О его исчезновении в милицию заявила знакомая Сергея. К поискам кроме милиции также приступили волонтеры ПСО «Ангел». Отрабатывались различные...
За десять месяцев нынешнего года на территории Витебской области наблюдался рост количества убийств, покушений на убийства (с 12 в 2012 году до 16), а также умышленного причинения тяжких телесных повреждений (с 29 до 33) в сфере...