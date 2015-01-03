На озере Ольшица спасатели спасли двух рыбаков, которые провалились под лед

3 января 2015 года 5 рыбаков спасли сотрудники МЧС Беларуси на тонком льду озера у деревни Рабынь Вилейского водохранилища. Толщина льда составляла 6 – 7 сантиметров. Прибывшие спасатели-пожарные при...
Прошедшие выходные дни, унесли жизни двоих рыбаков, жителей города Новополоцка. 07.03.2015 г., в 19 часов на пульт ЦОУ Верхнедвиеского РОЧС поступило сообщение от людей находящихся на берегу Освейского озера в Верхнедвинском...
Полоцкий районный ОСВОД предупреждает жителей Полоцка о наступлении поводка, ледоходе и половодье. На Западной Двине и других реках Полоцкого района происходит активное движение льда, а также его разрушение, течение рек набирает...
Геройский поступок полочанина, спасшего провалившегося под лед Западной Двины парня, до сих пор не оставляет равнодушными жителей города. Ведь рискнуть своей жизнью ради спасения другого, сможет далеко не каждый. Начало весны...
Одни рыбаки ждут с нетерпением наступления зимы, чтобы отправиться на рыбалку, другие – считают это занятие бессмысленным. Подлёдный рыболовный процесс весьма интересный, особенно если вы приобрели качественные снасти. Также...
На территории Полоцкого района на дне озера обнаружено тело новополочанина отправившегося на рыбалку. Трагическое происшествие произошло неподалеку от д.Черное в Полоцком р-не,- сообщает Министерство Чрезвычайных Ситуаций. О...
Сотрудникам МЧС удалось спасти жительницу Новополоцка пострадавшую в серьезной аварии. Женщина находилась в пострадавшем и перевернувшемся в результате ДТП автомобиле. Авто-происшествие произошло в Экиманьском районе...
Мужчина еще с древних времен считался охотником и добытчиком. Именно ему отводилась роль основного кормильца семьи. Эта роль не утратила своей актуальности и сейчас. Однако добывать приходится в основном деньги. А...
На прошлой неделе Полоцкий ЗАГС торжественно зарегистрировал 1000-го малыша родившегося в Полоцке в этом году. Звание Юбилейного малыша Полоцка досталось девочке, очаровательной Лидочке Клинишовой. В ЗАГС Клинишовы пришли...
Героический поступок совершил полочанин Михаил Каминский, но героем себя не считает. Уверен, что каждый из нас должен помочь человеку в ситуации, когда это необходимо....
Спасатели МЧС спасли двух пожилых людей застигнутых пожаром в своей собственной квартире. Спасенные спасателями супруги на момент прибытия пожарных были сильно пьяны. Пожар произошел в одной из квартир в агрогородке Гомель. ...
В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...
Как выяснилось, погода руководит не только на полоцких дорогах. Она подкралась с бедой и в повседневную жизнь полочан. Так в Полоцке, 7-летний мальчик пострадал от падения ледяной глыбы. Несчастный случай произошел по улице...
Накануне праздника, 8 мая ночью в ЦОУ Полоцкого ГРОЧС поступило сообщение о пожаре дома в деревне Бецкое Полоцкого района. К моменту прибытия спасателей, дом уже горел открытым пламенем. Во время возникновения пожара 59-летний...
Как вы думаете, какой самый важный вопрос для любителей рыбалки? Наверное, большинство из вас ответят, что это выбор необходимых снастей или приспособлений для удачной рыбалки. Ну что ж, в этом вы окажетесь, несомненно, правы. Но...
Последние дни уходящей зимы были в прямом смысле слова жаркими. 27 февраля после восьми часов вечера (20.12) новополоцкие спасатели, получив сигнал о помощи, отправились на улицу Молодежную. В девятиэтажном доме произошло...
Популярный интернет-магазин Рыбацкий предлагает покупателю рыболовные снасти по невысокой стоимости. В настоящий момент в магазине проводят зимнюю распродажи всей оснастки и оборудования для рыбной ловли. Рыбацкий давно знают...
В Витебский областной суд поступило уголовное дело в отношении жителя Полоцкого района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек. Действия обвиняемого квалифицированы по п.п.2, 6, 13...
1 июля 2015 года жлобинские спасатели получили информацию о том, что в деревне Новики (Жлобинский район) мужчина упал в колодец, выбраться сам не может. В пресс-службе МЧС сообщили, что инцидент произошел в районе двух...