На озере Ольшица спасатели спасли двух рыбаков, которые провалились под лед

23 декабря двое рыбаков выбрались на озеро, несмотря на то, что толщина льда составляла всего четыре сантиметра. 23 декабря двое рыбаков выбрались на озеро, несмотря на то, что толщина льда составляла всего четыре сантиметра.

Смелые рыбаки, не обратив внимания на чрезвычайно тонкий лед (для зимней рыбалки разрешается толщина льда, не ниже семи сантиметров), вышли на середину озера, где, собственно, и провалились вместе со всеми рыбацкими снастями.

Тонущих мужчин увидел прохожий, который, собственно, и вызвал спасателей. На помощь к мужчинам, которые находились в пятистах метрах от берега, пришли сотрудники МЧС, которые с помощью специального оборудования вытащили на берег сорока шестилетнего жителя Минска и шестидесяти четырехлетнего жителя Полоцка. Младший мужчина практически не пострадал, а старший мужчина был госпитализирован в больницу с диагнозом переохлаждения.

Стоит напомнить, что выход на водоемы с толщиной льда меньше семи сантиметров, запрещен. Конечно, резких мер по наказанию тех, кто нарушает запрет, на сегодняшний день, нет, однако каждый любитель рыбалки должен самостоятельно нести ответственность за свою жизнь. В прошлом году, таким образом, погибло тридцать рыбаков. Да и в этом году тонкий лед уже стал причиной двух смертей в Витебском и Шумилинском районах.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о том, что зимняя рыбалка на неокрепшем льду – это довольно опасное занятие.

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