Сантехник в больнице Крулевщизны обокрал умершего, но затем сдался в полицию с повинной

В медицинском учреждении Крулевщизны, что в Докшицком районе, сантехник, работающий в данном заведении, решил похитить вещи, принадлежавшие скончавшемуся пациенту. Родственники умершего, когда забирали его тело, отказались с собой взять его одежду. Поэтому санитарки обратились с просьбой к 53-летнему сантехнику, чтобы тот выбросил вещи в бак для мусора, и он таки сделал. Однако до того, как это сделать, сотрудник больницы посмотрел, что находится в кармане рубашки. Там он нашел банковскую карту, и, поддавшись соблазну, подумал, что можно ее себе присвоить, так как на карточке даже был указан пин-код. . Родственники умершего, когда забирали его тело, отказались с собой взять его одежду. Поэтому санитарки обратились с просьбой к 53-летнему сантехнику, чтобы тот выбросил вещи в бак для мусора, и он таки сделал. Однако до того, как это сделать, сотрудник больницы посмотрел, что находится в кармане рубашки. Там он нашел банковскую карту, и, поддавшись соблазну, подумал, что можно ее себе присвоить, так как на карточке даже был указан пин-код.





Спустя некоторое время мужчина отправился решать свои дела в расположенный недалеко районный цент Глубокое, и там уже решил, что можно проверить карту. За два раза он снял 1700 рублей, которые были на счету карты. Сантехник не стал тратить все деньги, а спрятал их в доме в укромном месте. Более подробно о том, каким образом раскрылась правда, рассказал Игорь Волынец, который занимает должность прокурора в Голубокском районе.





«Подозреваемый добровольно прибыл в правоохранительные органы и сообщил о совершенной краже. Мужчина признался, что уже целую неделю не может прийти в себя из-за этого поступка, а во сне постоянно видит кошмары, из-за чего у него постоянное чувство обеспокоенности. Также он сказал, что не выдержит испытания мук совести. Такую же историю он рассказал в прокуратуре. Однако правоохранители все же возбудили против него уголовное производство в связи с хищением денег из не принадлежавшей ему банковской карты. Максимальный срок инкриминируемой статьи составляет пять лет тюремного заключения, но так как подозреваемый искреннее раскаялся, его признание расценят в качестве смягчающего обстоятельства.

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