Сантехник в больнице Крулевщизны обокрал умершего, но затем сдался в полицию с повинной

В УСК по Гомельской области сообщили, что был задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на мозырский банк и хищении 80 миллионов рублей. Напомним, что 3 февраля, вечером, мужчина, угрожая ножом сотруднице...
На территории Полоцкого района произошло две кражи со взломом. Первая из них произошла 12.01.2016г., сообщение о краже правоохранители получили около пяти часов вечера 13.01.2016г. 55-летняя женщина сообщала, что неустановленными...
В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...
Инцидент произошел ещё текущего года 28 февраля. В Новополоцкий ГОВД поступил звонок от женщины, которая рассказала, что в двери ее квартиры с криками и руганью стучит пьяный сосед. Подробности дела рассказал старший помощник...
За повреждения материалов заведенного на него уг.дела, полоцкому рецидивисту добавили три дополнительных года тюремного заключения. По словам Ольги Вержбович, старшего прокурора Витебской областной прокуратуры, данная...
В производстве Новополоцкого городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное в отношении рабочего одного из предприятий города. На протяжении девяти месяцев мужчина, используя сбой в...
На территории Полоцкого района участились случаи краж из помещений гаражного и сарайного типа. Так днем 20.12.2015г. с заявлением о краже к правоохранителям обратился мужчина, работающий помощником машиниста в локомотивном...
Всем хочется жить на широкую ногу. Кто-то выискивает разнообразные способы, как бы обогатиться, а кому-то фортуна сама идет в руки. Как говорится, прямо как манная небесная. Вот так и подфартило 32-летнему жителю Новополоцка. Он...
Полоцким жестянщиком, на территории своего частного домовладения, выращивалась конопля. Кустики подрастали в красивых, новеньких, собственноручно изготовленных вазонах. Специально оборудованное под выращивание конопляных...
Ранее у витеблянина был свой бизнес в Смоленской области, однако банкроство заставило мужчину вернуться в родной Витебск, где он начал искать варианты организации бизнеса, прося знакомых свести его с местными...
Известно, что злоумышленник проник в дачный дом и похитил инструменты. У правоохранителей уже есть наработки по данному делу. В совершении преступления подозревают ранее судимого жителя Полоцка, сообщили в пресс-службе УВД...
На территории Полоцкого района на дне озера обнаружено тело новополочанина отправившегося на рыбалку. Трагическое происшествие произошло неподалеку от д.Черное в Полоцком р-не,- сообщает Министерство Чрезвычайных Ситуаций. О...
Приобретая карту онлайн, всегда сможете проверить ее для ОСАГО по официальной базе ЕАИСТО ГИБДД в разделе Проверка Техосмотра по базе ЕАИСТО, сразу же после ее получения. Это удобно и практично. Диагностическая карта онлайн, это...
В Прудниках (Верхнедвинский район) правоохранители обнаружили тело убитого мужчины. Им оказался житель Друи, одного из поселков в Браславском районе. Тело 23-летнего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено в...
В понедельник 07.12.2015 г. около полудня к правоохранителям городского Отдела внутренних дел обратился 52-летний директор Новополоцкого ОАО, с сообщением о том, что в ночь с 06.12.2015 г. на 07.12.2015 г. неустановленным...
Как сообщает сайт oane.ws, российской Самаре прошли похороны женщины-соцработника, убитой "догхантером". Город шокирован жестоким убийством доброй женщины, которая на улице заступилась за двух собак. Когда на дворняжек с ножом...
Полоцкое РОВД днем 28.10.2015 г. получило сообщение о краже велосипеда. С заявлением о пропаже к правоохранителям обратился 26-летний сотрудник"Нафтана" сообщивший, что принадлежащий ему велосипед СТЕЛС украден неизвестным лицом...
В последнее время в качестве основной платежной единицы тот или иной человек все чаще и чаще выбирает пластиковую карту. Именно с ее помощью он не только расплачивается за продукты питания, заправляет свое авто, реализует...
ДТП произошло 23 октября в 20.05, в агрогородке Бабиничи Оршанского района. Служба ГАИ сообщила, что BMW темного цвета сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению,...