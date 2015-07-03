Суд огласил приговор жителю Витебска, который устроил погром в магазине

Ещё в 2015 году было возбуждено уголовное дело по фактам необоснованного посредничества при проведении закупок оборудования, хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, покушения на похищение средств предприятия,...
Инцидент произошел ещё текущего года 28 февраля. В Новополоцкий ГОВД поступил звонок от женщины, которая рассказала, что в двери ее квартиры с криками и руганью стучит пьяный сосед. Подробности дела рассказал старший помощник...
Накануне праздника, 8 мая ночью в ЦОУ Полоцкого ГРОЧС поступило сообщение о пожаре дома в деревне Бецкое Полоцкого района. К моменту прибытия спасателей, дом уже горел открытым пламенем. Во время возникновения пожара 59-летний...
Молодому перспективному сотруднику управления контрольной работы ИМНС по Новополоцку 28 апреля в суде вынесли весьма не утешительный приговор. 33-летний работник не просто за взятки закрывал глаза на нарушения, допускаемые одним...
Группу жителей Витебской области лишили свободы за хулиганские действия, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры региона Александр Сащеко. «Поставлена точка в деле, которое тянется с 2014 года. Тогда в июне группа из 8...
Житель Витебска получил 3 года лишения свободы за разбойное нападение на зал игровых автоматов, сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры области Сергей Селиханов. Областной суд оставил без изменений приговор, который...
Жертвой педофила стала его приемная малолетняя дочь. Девочка 5 лет терпела ужасные действия со стороны отчима. Судом было установлено, что с 27 сентября 2010 года по 16 сентября 2015 года обвиняемый совершал в отношении...
Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на трассе под Полоцком. Двух граждан, которые стали свидетелями ДТП и оказали помощь пострадавшей...
За повреждения материалов заведенного на него уг.дела, полоцкому рецидивисту добавили три дополнительных года тюремного заключения. По словам Ольги Вержбович, старшего прокурора Витебской областной прокуратуры, данная...
Причиной увольнения продавщиц Горизонта, полоцкого магазина стройматериалов, стало видео снятое камерами наблюдения. В соответствии снятому видео руководство организации обвинило сотрудниц в нарушающих служебные полномочия...
Очередная смерть по вине алкоголя произошла в Новополоцке 29.09.2015 года. В пьяной ссоре двоих новополочан последним аргументом выступил нож, в результате чего один из участников конфликта погиб в результате ранения в шею....
Полоцкий мошенник приговорен к 10-и годам строгого режима за осуществление кредитных махинаций и обман граждан. В результате мошеннических действий преступника, в период 2012-2013 г.г., пострадало более 30-и человек. ...
Как сообщают пользователи социальных сетей, 03.07.2015 г. в День Независимости Беларуси, в Полоцке произошел инцидент с поножовщиной. Происшествие случилось на ул.Бровки №45 в одном из магазинов "Дионис". Одному из...
По сообщению Евгении Прудниковой, помощника Витебского прокурора "Восемь лет, с отбыванием в колонии, назначил суд в отношении женщины-убийцы своего сожителя и нанесшей ранения родному брату",- сообщила помощник прокурора. ...
Обман покупателя на 22.000 обернулся для нечестной продавщицы в 5.400.000 штрафа. Такое решение суда было вынесено по делу обвешивающей покупателей продавщицы из Полоцка. По сообщению "Витьбичей", в ходе проводимых...
40-летний житель города Новополоцк, вместе со своим 17-летним сыном осуждены за убийство сожителя бывшей жены и матери. За совершенное преступление 17-летний сын преступника отправлен в колонию на 10 лет, сам новополочанин...
Социальная проблема алкоголизма особо остро стоит перед всем белорусским обществом, негативные проявления злоупотреблений спиртными напитками уже давно всем известны. Но тем не менее, как и в истории с молодым жителем...
Ревнивого убийцу из Полоцкого района отправили в колонию строгого режима, сроком на 16 лет. Трагические события произошли около года назад, эту историю хорошо помнят жители Полочины. По прошествии года оперативниками проведены...
С ночи начали распитие горячительного 54-летний мужчина, его 34-летняя сожительница и ее сестра. Когда к утру все закончилось, отправились за добавкой аккурат к открытию магазина. По дороге повстречали совершенно незнакомых но...