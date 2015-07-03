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      • Суд огласил приговор жителю Витебска, который устроил погром в магазине

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Сегодня, 13:35
      (голосов: 1)
      устроил погром в продовольственном магазинеЖитель Витебска, который устроил погром в продовольственном магазине, нанес телесные повреждения продавщицы, а также разбил витрину, был приговорен к четырем годам лишения свободы.

      Как утверждаются очевидцы происшествия, мужчина пришел в магазин, взял упаковку конфет и решил уйти, не расплатившись. На просьбу продавщицы, расплатиться за товар, мужчина «вспылил», толкнул продавщицу, которая упала на пол, и разорвал упаковку конфет прямо в лицо женщине. Но на этом он не остановился, витеблянин разбил ногой витрину, а потом расстегнул штаны и демонстрировал свои половые органы присутствующим в магазине.

      В свою очередь, еще один сотрудник магазина «Елена», попытался «договориться» с дебоширом. В ходе этого, им удалось вытолкнуть правонарушителя за двери. Но, вместо того, чтобы скрыться с места преступления или попытаться извиниться перед сотрудниками магазина, мужчина начал стучать по стеклам, угрожать расправой и т.д. Продавщица, опасаясь, что дебошир разобьет стекла и двери, вышла на переговоры с мужчиной.

      В ходе «разговора», преступник толкнул женщину на землю, в результате чего продавщица получила травму головы. Увидев, злодеяние мужчины, прохожие пришли на помощь к женщине и оттащили мужчину. После происшедшего, была вызвана милиция.

      Согласно решению суда, нарушитель будет отбывать свое наказание в колонии строго режима на протяжении четырех лет. Стоит также отметить, что в качестве профилактических мер, мужчину отправят на принудительное лечение алкоголизма и наркомании. Кроме этого, как выяснилось в ходе следствия, у данного злоумышленника уже был непогашенный срок приговора, за который ему придется оплачивать штраф.
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