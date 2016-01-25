polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Под Полоцком микроавтобус «Форд» на смерть сбил мужчину

      • Под Полоцком микроавтобус «Форд» на смерть сбил мужчину

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Сегодня, 08:18
      (голосов: 1)
      Под Полоцком микроавтобус «Форд» на смерть сбил мужчинуПоздним вечером 16 июля водитель микроавтобуса на смерть сбил мужчину. Как уверяет следствие, мужчина шел по дороге без световозвращающих элементов.

      Поездка в поселок Коллективный, Полоцкого района, оказалась плачевной для водителя микроавтобуса. Трагедия произошла на дороге, около полуночи. Водитель уверяет, что мужчина шел прямо по дороге, не замечая транспорта. Следует также отметить, что водителю микроавтобуса «Форд» всего 23 года. Как уверяет следствие, за произошедший инцидент, он будет нести ответственность в суде.

      Следствием установлено, что покойный был 1984 года рождения. Идя по проездной части дороги, мужчина сам выписал себе приговор. Конечно, можно предположить, что в такое время на данном участке практически не ездят машины, но правила дорожного движения должны распространяться и на водителей транспортных средств, и на пешеходов. Таким образом, из-за невнимательности водителя и пренебрежением соответствующих правил пешеходом, пострадали две человеческие судьбы.

      Дорогие водители, будьте бдительны на дорогах, даже если вы доверяете себе, не забывайте о несерьезных пешеходах. Такие ситуации в один миг рушат, калечат сразу несколько судеб.

      Что же касается статистики таких происшествий, то она пугает. Только за последний год ДТП по вине пешеходов, в разы выросло по сравнению с предыдущими годами. Конечно, ответственность с водителей не снимается, так как, садясь за руль, каждый человек берет на себя определенную ответственность, но все же, пешеходы, разве вам не дорога ваша жизнь? Поэтому на дорогах следует быть внимательным и пешеходам, и водителям, особенно на пустых дорогах в ночное время суток. Только таким образом можно изменить статистику ДТП.
      Loading...
      19 ДТП за 2 дня: Витебская область бьет рекорды
      Новости региона

      19 ДТП за 2 дня: Витебская область бьет рекорды

      Витебская область особенно прославилась 2 и 3 февраля: произошло 19 ДТП, несколько с особо серьезным исходом, одно закончилось трагической смертью. По данным ГАИ УВД областного исполкома, все 19 происшествий закончились для...

      На территории Полоцкого района Опель протаранил Жигули, водитель ВАЗа погиб
      Происшествия

      На территории Полоцкого района Опель протаранил Жигули, водитель ВАЗа погиб

      На территории Полоцкого района произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель одного из автомобилей. Как выяснилось, во время движения, автомобиль Опель оказался на встречной полосе автомобильного движения и...

      Смерть от колес: очередной инцидент в Полоцке
      Происшествия

      Смерть от колес: очередной инцидент в Полоцке

      1 февраля 2017 года автомобиль переехал 60-летнего мужчину, который лежал на проезжей части дороги. Около 8 часов вечера автомобиль марки SEAT Cordoba двигался по улице Суворова. Подъезжая к дому № 59, он не успел вывернуть...

      Борьба с увеличившимся количеством ДТП на Новополоцких дорогах
      Новости региона

      Борьба с увеличившимся количеством ДТП на Новополоцких дорогах

      Печальная ситуация, сложившаяся на дорогах нашего города не оставлена без внимания. По словам старшего госавтоинспектора отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД Сергея Минёнка, в городе действует специальное комплексное мероприятие. Сергей...

      Ужасающее ДТП В Новополоцке (есть жертвы)
      Происшествия

      Ужасающее ДТП В Новополоцке (есть жертвы)

      6 октября, вечером,около 17:00 в г. Новополоцке произошло страшное происшествие. Водитель автомобиля Mazda 626 двигался по трассе ОАО "Нафтан"  в направлении г. Новополоцк. Как сообщают очевидцы события, "водитель пошел на...

      Опасности на дорогах
      Происшествия

      Опасности на дорогах

      По сообщениям Госавтоинспекции, август  на Полоцких дрогах начался не особо радужно. За первые двенадцать дней произошло двенадцать аварий. Из них три со смертельным исходом. Это неприятно высокий показатель, что совершенно...

      Новополочанин погиб в ДТП в Полоцком районе
      Происшествия

      Новополочанин погиб в ДТП в Полоцком районе

      Каждый водитель, независимо от имеющегося за плечами опыта и стажа вождения, садясь за руль автомобиля должен быть предельно внимательным и осторожным....

      Череда кровавых ДТП по Витебской области
      Происшествия

      Череда кровавых ДТП по Витебской области

      Напомним, что 15 октября в центре Новополоцке молодой парень насмерть сбил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. Однако в этот же день произошло ещё два ужасных ДТП. Одно из них произошло около 20:00....

      Новополоцкий отдел Госавтоинспекции рассказал о первоочередных проблемах го ...
      Происшествия

      Новополоцкий отдел Госавтоинспекции рассказал о первоочередных проблемах го ...

      Отдел Госавтоинспекции на ул.Держинского,2 сформирован в конце февраля 2015 года. Создание отдела, позволяет осуществлять более оперативную реакцию на возникающие в городе дорожные происшествия. По словам Александра...

      С 25 мая по 5 июня водители обязаны включать ближний свет даже днем
      Происшествия

      С 25 мая по 5 июня водители обязаны включать ближний свет даже днем

      Передвигаться с включенным ближним светом даже в светлое время суток, обязаны все водители передвигающиеся по Полоцку и всей Беларуси. Требование к водителям всех транспортных средств, выдвинуто в связи с проведением...

      В Новополоцке стартовала профилактическая акция
      Новости региона

      В Новополоцке стартовала профилактическая акция "Время стать заметным!"

      До 28 октября планируется приблизить маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ к местам массового передвижения пешеходов. В рамках данной акции намечено осуществить целый комплекс мероприятий: проведение рейдов по отработке в часы...

      Серьезное ДТП между Полоцком и Новополоцком
      Происшествия

      Серьезное ДТП между Полоцком и Новополоцком

      Несмотря на все попытки урегулировать сложившуюся в Новополоцке ситуацию на дорогах, с каждым днем становится всё больше дорожно-транспортных происшествий.  Доводим до вашего сведения, что сегодня, 26 октября, утром,...

      Убитый лось разделывался браконьерами прямо возле трассы
      Происшествия

      Убитый лось разделывался браконьерами прямо возле трассы

      На территории Полоцкого района браконьерами разделывался убитый лось. Все это происходило неподалеку от трассы, на глазах у людей проезжавших мимо. В ночное время 25.01.2016 г. Полоцкая межрайонная инспекция задержала троих...

      Водитель BMW-530i сбил семейную пару на пешеходном переходе
      Происшествия

      Водитель BMW-530i сбил семейную пару на пешеходном переходе

      ДТП произошло 23 октября в 20.05, в агрогородке Бабиничи Оршанского района. Служба ГАИ сообщила, что BMW темного цвета сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению,...

      Режим работы светофоров изменен после крупного ДТП на площади Свободы
      Новости региона

      Режим работы светофоров изменен после крупного ДТП на площади Свободы

      В последнее время, Витебск воспринимается как крайне опасный город: особенно для пешеходов. До сих пор не ясно, кто на самом деле виноват в инцидентах на дороге, - водители, люди на проезжей части, или светофоры, - но на площади...

      В Новополоцке ДТП, среди пострадавших маленький ребенок
      Происшествия

      В Новополоцке ДТП, среди пострадавших маленький ребенок

      21 октября в Новополоцке произошло очередное дорожного-транспортное происшествие. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло в районе трамвайного кольца в 12.00. Водитель автомобиля Citroen влетел в припаркованную в...

      На дороге Витебск-Полоцк-граница Латвии по вине пьяной женщины-водителя про ...
      Происшествия

      На дороге Витебск-Полоцк-граница Латвии по вине пьяной женщины-водителя про ...

      Пьяная женщина-водитель стала инициатором смертельного ДТП в результате которого травмирован ее 4-летний ребенок и погибла коллега. По сообщению Витебского ГАИ УВД, смертельное автопроисшествие произошло 16.05.2016г. на участке...

      Начальник Полоцкого ГАИ рассказал о дорожной ситуации в Полоцке и Полоцком ...
      Происшествия

      Начальник Полоцкого ГАИ рассказал о дорожной ситуации в Полоцке и Полоцком ...

      Служба Государственной автоинспекции, ранее входившая в структуры УВД Витебского облисполкома, в недавнем времени вошла в структуры ОВД Полоцкого райисполкома. В ОВД работает 38 инспекторов ГАИ, обеспечивающих безопасность на...

      Разыскиваются свидетели и очевидцы страшного ДТП?
      Новости региона

      Разыскиваются свидетели и очевидцы страшного ДТП?

      Следователи просят помочь и насколько возможно посодействовать в расследовании аварии, которая произошла вечером 3 мая в Оршанском районе. Трагедия случилась около 22.00 вблизи деревни Антоновка. За рулём Renault Meganе...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Праздник летнего отдыха у воды и приятных впечатлений для всей семьи «ЗВЕНИ ВОЛНА ОЗЁРНАЯ»!

    Праздник летнего отдыха у воды и


    «Заозерская березуха - 2017» - второй сезон!

    «Заозерская березуха - 2017» -


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь