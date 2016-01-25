Под Полоцком микроавтобус «Форд» на смерть сбил мужчину

Поздним вечером 16 июля водитель микроавтобуса на смерть сбил мужчину. Как уверяет следствие, мужчина шел по дороге без световозвращающих элементов. Как уверяет следствие, мужчина шел по дороге без световозвращающих элементов.





Поездка в поселок Коллективный, Полоцкого района, оказалась плачевной для водителя микроавтобуса. Трагедия произошла на дороге, около полуночи. Водитель уверяет, что мужчина шел прямо по дороге, не замечая транспорта. Следует также отметить, что водителю микроавтобуса «Форд» всего 23 года. Как уверяет следствие, за произошедший инцидент, он будет нести ответственность в суде.





Следствием установлено, что покойный был 1984 года рождения. Идя по проездной части дороги, мужчина сам выписал себе приговор. Конечно, можно предположить, что в такое время на данном участке практически не ездят машины, но правила дорожного движения должны распространяться и на водителей транспортных средств, и на пешеходов. Таким образом, из-за невнимательности водителя и пренебрежением соответствующих правил пешеходом, пострадали две человеческие судьбы.





Дорогие водители, будьте бдительны на дорогах, даже если вы доверяете себе, не забывайте о несерьезных пешеходах. Такие ситуации в один миг рушат, калечат сразу несколько судеб.





Что же касается статистики таких происшествий, то она пугает. Только за последний год ДТП по вине пешеходов, в разы выросло по сравнению с предыдущими годами. Конечно, ответственность с водителей не снимается, так как, садясь за руль, каждый человек берет на себя определенную ответственность, но все же, пешеходы, разве вам не дорога ваша жизнь? Поэтому на дорогах следует быть внимательным и пешеходам, и водителям, особенно на пустых дорогах в ночное время суток. Только таким образом можно изменить статистику ДТП.

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