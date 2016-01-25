Под Полоцком микроавтобус «Форд» на смерть сбил мужчину

Витебская область особенно прославилась 2 и 3 февраля: произошло 19 ДТП, несколько с особо серьезным исходом, одно закончилось трагической смертью. По данным ГАИ УВД областного исполкома, все 19 происшествий закончились для...
На территории Полоцкого района произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель одного из автомобилей. Как выяснилось, во время движения, автомобиль Опель оказался на встречной полосе автомобильного движения и...
1 февраля 2017 года автомобиль переехал 60-летнего мужчину, который лежал на проезжей части дороги. Около 8 часов вечера автомобиль марки SEAT Cordoba двигался по улице Суворова. Подъезжая к дому № 59, он не успел вывернуть...
Печальная ситуация, сложившаяся на дорогах нашего города не оставлена без внимания. По словам старшего госавтоинспектора отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД Сергея Минёнка, в городе действует специальное комплексное мероприятие. Сергей...
6 октября, вечером,около 17:00 в г. Новополоцке произошло страшное происшествие. Водитель автомобиля Mazda 626 двигался по трассе ОАО "Нафтан" в направлении г. Новополоцк. Как сообщают очевидцы события, "водитель пошел на...
По сообщениям Госавтоинспекции, август на Полоцких дрогах начался не особо радужно. За первые двенадцать дней произошло двенадцать аварий. Из них три со смертельным исходом. Это неприятно высокий показатель, что совершенно...
Каждый водитель, независимо от имеющегося за плечами опыта и стажа вождения, садясь за руль автомобиля должен быть предельно внимательным и осторожным....
Напомним, что 15 октября в центре Новополоцке молодой парень насмерть сбил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. Однако в этот же день произошло ещё два ужасных ДТП. Одно из них произошло около 20:00....
Отдел Госавтоинспекции на ул.Держинского,2 сформирован в конце февраля 2015 года. Создание отдела, позволяет осуществлять более оперативную реакцию на возникающие в городе дорожные происшествия. По словам Александра...
Передвигаться с включенным ближним светом даже в светлое время суток, обязаны все водители передвигающиеся по Полоцку и всей Беларуси. Требование к водителям всех транспортных средств, выдвинуто в связи с проведением...
До 28 октября планируется приблизить маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ к местам массового передвижения пешеходов. В рамках данной акции намечено осуществить целый комплекс мероприятий: проведение рейдов по отработке в часы...
Несмотря на все попытки урегулировать сложившуюся в Новополоцке ситуацию на дорогах, с каждым днем становится всё больше дорожно-транспортных происшествий. Доводим до вашего сведения, что сегодня, 26 октября, утром,...
На территории Полоцкого района браконьерами разделывался убитый лось. Все это происходило неподалеку от трассы, на глазах у людей проезжавших мимо. В ночное время 25.01.2016 г. Полоцкая межрайонная инспекция задержала троих...
ДТП произошло 23 октября в 20.05, в агрогородке Бабиничи Оршанского района. Служба ГАИ сообщила, что BMW темного цвета сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению,...
В последнее время, Витебск воспринимается как крайне опасный город: особенно для пешеходов. До сих пор не ясно, кто на самом деле виноват в инцидентах на дороге, - водители, люди на проезжей части, или светофоры, - но на площади...
21 октября в Новополоцке произошло очередное дорожного-транспортное происшествие. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло в районе трамвайного кольца в 12.00. Водитель автомобиля Citroen влетел в припаркованную в...
Пьяная женщина-водитель стала инициатором смертельного ДТП в результате которого травмирован ее 4-летний ребенок и погибла коллега. По сообщению Витебского ГАИ УВД, смертельное автопроисшествие произошло 16.05.2016г. на участке...
Служба Государственной автоинспекции, ранее входившая в структуры УВД Витебского облисполкома, в недавнем времени вошла в структуры ОВД Полоцкого райисполкома. В ОВД работает 38 инспекторов ГАИ, обеспечивающих безопасность на...
Следователи просят помочь и насколько возможно посодействовать в расследовании аварии, которая произошла вечером 3 мая в Оршанском районе. Трагедия случилась около 22.00 вблизи деревни Антоновка. За рулём Renault Meganе...